OpenAI lanza GPT-5.2 para contraatacar a Gemini y Grok: estas son las mejoras de ChatGPT tras el "código rojo"

La competencia en el sector de la inteligencia artificial se está avivando, después de que varias alternativas como Gemini 3 y Grok 4.1 hayan adelantado a ChatGPT en muchos aspectos importantes para los usuarios.

La situación fue tan peligrosa para OpenAI que su CEO, Sam Altman, declaró el "código rojo" de manera interna, ordenando a sus empleados que se concentren en mejorar el rendimiento de ChatGPT antes que en explorar e implementar otras características.

El primer resultado de este cambio en OpenAI es GPT-5.2; aunque Sam Altman asegura que lleva meses en desarrollo, es evidente que su lanzamiento se ha adelantado para luchar directamente contra sus nuevos rivales.

La compañía define GPT-5.2 como "el mejor modelo hasta la fecha para uso profesional diario", y de esta manera, responde directamente a Gemini 3, que fue presentado por Google como un mejor modelo para uso general.

En concreto, GPT-5.2 aumenta notablemente la ventana de contexto con alrededor de 400.000 tokens, lo que permite cargar cientos de documentos o repositorios de código para trabajarlos en una sola sesión.

De la misma manera, este modelo ahora incorpora el estilo de razonamiento en cadena, heredado de modelos o1 y o3, que refuerza su desempeño en tareas estructuradas, programación, y matemáticas complejas.

Esto significa que todos los modelos basados en GPT-5.2 son mejores en tareas como crear hojas de cálculos, presentaciones, escribir código, interpretar imágenes, comprender contextos largos, usar herramientas y manejar proyectos complejos que requieran de varios pasos.

Ejemplo de aplicación web creada con ChatGPT y GPT-5.2 OpenAI El Androide Libre

Los modelos que pertenecen a la nueva gama GPT-5.2 son Instant, Thinking y Pro, y este último parece haber mejorado especialmente para ayudar a usuarios profesionales, con la máxima calidad de respuesta y fiabilidad.

Por su parte, GPT-5.2 Thinking se planta como la versión más avanzada del modelo, sobrepasando a GPT-5.1 Thinking de manera notable en muchas pruebas; lo consigue "alucinando" menos, algo que lo hace mucho más fiable en entornos profesionales.

De hecho, GPT-5.2 Thinking ha sido capaz de completar la prueba AIME 2025, que requiere solucionar 30 desafíos matemáticos, al 100% y sin necesidad de realizar búsquedas web, mientras que su predecesor obtuvo una puntuación del 94%.

Por último, GPT-5.2 Instant es un modelo rápido y capaz para trabajos diarios y aprendizaje, con mejoras en preguntas que requieren la búsqueda de información y en la presentación de tutoriales y ayudas, así como literatura técnica y traducción.

Todos los modelos de GPT-5.2 estarán disponibles a partir del día de hoy a través de ChatGPT, empezando por los usuarios que tengan planes de pago como ChatGPT Plus, Pro, Go, Business y Enterprise.

Sin embargo, OpenAI ha dejado claro que no quiere quedarse atrás en lo que respecta a la experiencia para todo el mundo, y por eso ha asegurado que GPT-5.2 va a empezar a llegar también a los usuarios de cuentas gratuitas "de manera gradual" mientras siguen usando GPT-5.1.