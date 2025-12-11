Sam Altman, CEO de OpenAI.

OpenAI lanza GPT-5.2 para contraatacar a Gemini y Grok: estas son las mejoras de ChatGPT tras el "código rojo"

OpenAI ha presentado su respuesta a los últimos avances de sus competidores con GPT-5.2, su mejor modelo para uso profesional diario.

La competencia en el sector de la inteligencia artificial se está avivando, después de que varias alternativas como Gemini 3 y Grok 4.1 hayan adelantado a ChatGPT en muchos aspectos importantes para los usuarios.

La situación fue tan peligrosa para OpenAI que su CEO, Sam Altman, declaró el "código rojo" de manera interna, ordenando a sus empleados que se concentren en mejorar el rendimiento de ChatGPT antes que en explorar e implementar otras características.

El primer resultado de este cambio en OpenAI es GPT-5.2; aunque Sam Altman asegura que lleva meses en desarrollo, es evidente que su lanzamiento se ha adelantado para luchar directamente contra sus nuevos rivales.

Adobe Photoshop para ChatGPT

La compañía define GPT-5.2 como "el mejor modelo hasta la fecha para uso profesional diario", y de esta manera, responde directamente a Gemini 3, que fue presentado por Google como un mejor modelo para uso general.

En concreto, GPT-5.2 aumenta notablemente la ventana de contexto con alrededor de 400.000 tokens, lo que permite cargar cientos de documentos o repositorios de código para trabajarlos en una sola sesión.

De la misma manera, este modelo ahora incorpora el estilo de razonamiento en cadena, heredado de modelos o1 y o3, que refuerza su desempeño en tareas estructuradas, programación, y matemáticas complejas.

Esto significa que todos los modelos basados en GPT-5.2 son mejores en tareas como crear hojas de cálculos, presentaciones, escribir código, interpretar imágenes, comprender contextos largos, usar herramientas y manejar proyectos complejos que requieran de varios pasos.

Ejemplo de aplicación web creada con ChatGPT y GPT-5.2

Los modelos que pertenecen a la nueva gama GPT-5.2 son Instant, Thinking y Pro, y este último parece haber mejorado especialmente para ayudar a usuarios profesionales, con la máxima calidad de respuesta y fiabilidad.

Por su parte, GPT-5.2 Thinking se planta como la versión más avanzada del modelo, sobrepasando a GPT-5.1 Thinking de manera notable en muchas pruebas; lo consigue "alucinando" menos, algo que lo hace mucho más fiable en entornos profesionales.

De hecho, GPT-5.2 Thinking ha sido capaz de completar la prueba AIME 2025, que requiere solucionar 30 desafíos matemáticos, al 100% y sin necesidad de realizar búsquedas web, mientras que su predecesor obtuvo una puntuación del 94%.

Por último, GPT-5.2 Instant es un modelo rápido y capaz para trabajos diarios y aprendizaje, con mejoras en preguntas que requieren la búsqueda de información y en la presentación de tutoriales y ayudas, así como literatura técnica y traducción.

Todos los modelos de GPT-5.2 estarán disponibles a partir del día de hoy a través de ChatGPT, empezando por los usuarios que tengan planes de pago como ChatGPT Plus, Pro, Go, Business y Enterprise.

Sin embargo, OpenAI ha dejado claro que no quiere quedarse atrás en lo que respecta a la experiencia para todo el mundo, y por eso ha asegurado que GPT-5.2 va a empezar a llegar también a los usuarios de cuentas gratuitas "de manera gradual" mientras siguen usando GPT-5.1.