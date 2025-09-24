Xiaomi acaba de confirmar la llegada de sus coches eléctricos a Europa a lo largo de 2027

El impacto que ha tenido Xiaomi en la industria automotriz en los últimos años será digno de estudio. La marca sólo vende sus coches en China, pero sabemos que acabarán llegando a España.

Las ventas en su país de origen están siendo tan altas que la compañía no da abasto no ya para fabricar los coches que se le piden, sino las fábricas para crearlos. Es por eso que la expansión internacional se proponía como algo a medio plazo.

Pero aunque se esperaba la llegada, hoy hemos tenido una confirmación por parte de Xu Fei, la CMO global de Xiaomi, en el evento de presentación de los Xiaomi 15T Series.

La directiva ha confirmado en el escenario que los coches de Xiaomi llegarán a Europa en 2027, si bien no ha concretado ni el mes ni los mercados en los que se podrá comprar.

Por una parte, es de esperar que en países como España llegue más pronto que tarde por la buena imagen de marca de la compañía, y la adopción de productos chinos.

Xu Fei en el escenario Nacho Castañón El Androide Libre

De hecho, Xiaomi ha abierto su primera tienda propia en España, en Madrid, con la idea de crear un lugar donde "vivir y descubrir" sus dispositivos. Y el coche encajaría en esa estrategia. Y no será la única.

Ahí también se podrán comprar sus nuevos electrodomésticos de gran tamaño, que llegarán pronto a España, donde la empresa ya comercializa su aire acondicionado.

Human x Car x Home El Androide Libre

Por otro lado, muchas marcas de este país apuestan por mercados como el alemán, el noruego o el danés por su mayor poder adquisitivo.

Los coches de Xiaomi se caracterizan por precios muy bajos comparados con su competencia directa, pero los aranceles de la administración europea a los vehículos chinos podría cambiar eso en nuestro continente.

Con todo, que Xiaomi confirma la fecha de llegada de sus coches con casi dos años de adelanto muestra lo confiados que están.

Y, seguramente, también quieran hacer saber a los potenciales compradores que lo mismo les compensa esperar un poco antes de cambiar de coche, sobre todo si quieren un eléctrico.

No obstante, hay que tener en cuenta que el escenario geopolítico puede cambiar mucho en ese tiempo y podríamos ver modificaciones en esas fechas, o cambios en los mercados a los que llegue, aunque aún no haya confirmación.