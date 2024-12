Prisión por usar una IPTV pirata para ver el fútbol gratis: la "decisión judicial histórica" que lo puede cambiar todo

La lucha contra las IPTV piratas se ha endurecido a lo largo de los dos últimos años. Esta tecnología ha pasado de ser una simple curiosidad, usada por un pequeño nicho de usuarios y empresas, a la mayor amenaza para la propiedad intelectual, al menos según las propietarias de esos derechos. Esta atención se está traduciendo en más operaciones policiales, incluyendo arrestos y penas de cárcel para los responsables de estos servicios; pero esas pueden no ser las únicas personas que sufran las consecuencias.

Aunque tradicionalmente la lucha contra la piratería se ha centrado en eliminar la fuente de contenido ilegal, últimamente la idea de penalizar a los usuarios que consumen ese contenido está ganando fuerza. El primer gobierno que se atrevió a plantear esa impopular posibilidad es el italiano, cuya nueva ley de propiedad intelectual contempla multas a los usuarios de servicios para ver el fútbol sin pagar; sin embargo, en la práctica las multas no se han enviado aún, ya sea porque no está claro cómo identificar a los usuarios sin vulnerar derechos fundamentales, o por el efecto electoral que puede tener multar a buena parte de la población adulta del país.

Ahora, otro país del Mediterráneo parece coger el testigo, aunque no es España, al menos no aún. Hablamos de Grecia, donde ya están trabajando en aplicar multas de hasta 600 euros por ver IPTV pirata; es allí donde los medios locales han publicado una "decisión histórica" del Tribunal de Apelaciones de Atenas de condenar a una persona con una pena de cárcel de cinco meses, aparentemente sólo por usar una IPTV pirata.

Decimos "aparentemente", porque la mayoría de los detalles del caso no se han hecho públicos, ni del condenado o condenada, ni de la base jurídica sobre la que se habría tomado la decisión. Eso es porque todos los reportes del caso provienen de la misma fuente, Alpha Satellite Television, según ha revelado TorrentFreak; el texto publicado y emitido por sus canales de televisión se ha centrado más en hablar del "daño a la sociedad" que produce la piratería que en explicar el caso en sí. De hecho, se sabe que se trata del resultado de una apelación porque la decisión fue tomada por un tribunal de apelaciones, pero no se sabe cuál fue la decisión inicial que llevó a esta apelación.

Teniendo en cuenta que se trata de una "decisión histórica", porque se trataría de la primera vez que un usuario de un servicio de IPTV recibe una pena de prisión, faltan muchos detalles. Sí que se han publicado extractos de la decisión del tribunal, que muestran que rechazó la defensa del acusado de que no sabía que la suscripción era ilegal; en cambio, la acusación (cuya identidad tampoco se conoce) consiguió convencer al tribunal de que "es imposible" que un ciudadano no sepa que es necesario un contrato con un proveedor legal para acceder al un contenido.

Otro detalle que el reporte pasa por alto es que es muy probable que el condenado no entre en la cárcel, siempre y cuando esta condena sea la única que tiene y que esta decisión no forme parte de un caso mayor que implique otros crímenes. No se indica cuál es el servicio que el condenado había usado, y si se han tomado medidas legales contra sus responsables.

En otras palabras, se sabe muy poco del que podría ser uno de los casos de piratería más importantes en Europa, y por lo tanto, es difícil decir si tendrá consecuencias en España, o incluso en Grecia. Sin embargo, esta noticia sí que es el síntoma de que algo está cambiando en la lucha contra la piratería, y que ahora el objetivo son los usuarios de estos servicios, personas que hasta ahora no sufrían las consecuencias de estos actos de piratería, más allá de tener que cambiar de servicio cuando cierran el que estaban usando.