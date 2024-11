Este es el único juego que ha sido capaz de desbancar a Minecraft del número uno de ventas en años, es puro vicio

Minecraft creado por Mojang y en propiedad de Microsoft ha sido uno de los éxitos más increíbles en la última década y pocos han sido capaces de superarle en ventas, sobre todo en los móviles, ya que en los últimos años ha sido el top uno de ventas sin que nadie pudiese hacerle frente hasta la llegada de Balatro, un juego rogue-like que es un auténtico vicio.

Balatro sigue cosechando éxitos y justo hace unos días fue nominado para cinco categorías en The Game Awards: mejor juego del año, para móviles, videojuego independiente, debut indie y mejor dirección de juego. El 12 de diciembre se saldrá de dudas para ver si se convierte en el GOTY del año y eso que tendrá que enfrentarse a títulos como Final Fantasy VII Rebirth de Square Enix, Metaphor: Refantazio o la expansión Shadow of the Erdtree de Elden Ring (que se ha llevado sus críticas al no ser un juego en sí mismo).

Un juego que llega desde la humildad de ser creado por un desarrollador independiente y que ha de enfrentarse a juegos AAA en los que se invierten cifras desorbitantes. Y es que a su favor está su increíble capacidad para enganchar a cualquier tipo de jugador con un alto grado de adicción.

Y es justamente en este sentido donde muchos juegos suelen pecar para dejarse llevar por la historia o gráficos y dejar de lado a la adicción, que era una de las categorías por las que hace años se medían a los juegos; y donde también Minecraft supo hacerse con los corazones de millones de jugadores en todo el planeta.

El título creado por Mojang en los últimos años se ha apoderado del número uno top de ventas en juegos para móviles y ya Sensor Tower en 2018, según PC Gamer, reportó que contaba con el mayor número de días como el juego número uno en más vendidos dejando bien lejos al siguiente de la lista.

Balatro El Androide Libre

Pero ahora Balatro ha sido capaz de quitarle el número uno de ventas y en la Google Play Store cuenta con 4,9 puntos de media con más de 5.620 reseñas que deja bien claro el éxito que está cosechando. En Steam ha recibido más de 47.800 reseñas positivas con un 97 % del total. Unas cifras que quisieran muchos juegos y compañías.

Pero ¿qué tipo de juego es Balatro? Es un roguelike que su base de juego se inspira en el póker y en el que se han de combinar manos válidas de póker con comodines exclusivos para crear diversas sinergias y mazos. El objetivo será llegar hasta la ciega grande para así alzarse con la victoria.

Esta es la sinapsis de juego, pero donde se encuentra otra de sus mayores virtudes es en sus posibilidades infinitas y un modo de campaña con 8 niveles de dificultad. Su aspecto visual y las partidas dinámicas son otros de sus puntazos para convertir toda su experiencia de 'gameplay' en una muy adictiva con efectos visuales, sonoros y ese llamativo pixel art que hace que esté disponible en Android, iOS (también en Apple Arcade) y PC. Es de esos juegos en los que las horas vuelan si uno no se da cuenta.