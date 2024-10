Tu móvil Android va a cambiar para siempre: así es el nuevo gestor de descargas de la Google Play Store

Ni hace una semana fue cuando se supo que Google está haciendo más fácil instalar una app con un simple cambio para así pasar rápidamente al botón de instalación, para que ahora transforme totalmente la experiencia de descarga con un propio gestor que facilitará todo lo relacionado con la instalación de apps, o simplemente informar al usuario de que instaló una hace bien poco.

La propuesta de Google difiere de la conocida de otros gestores de descargas, ya que normalmente permiten gestionar varias a la vez e incluso pausar una de forma individual al igual que pasar una u otra a la cola de descargas.

El Play Store Download Manager o gestor de descargas de la Play Store funcionaría de una manera distinta según lo encontrado por el equipo de Android Authority a través de la versión 42.9.16-31 de la Google Play. Y es que emerge justo desde la parte inferior una tarjeta al pulsar en el botón situado en la parte superior derecha.

El nuevo gestor de descargas de Google Play El Androide Libre

Desde esta tarjeta se puede ver tanto las descargas que se han iniciado como las apps recientemente instaladas según aparecen y que no han sido iniciadas todavía. De hecho, Google lleva trabajando en esta notificación de distintas maneras para avisar al usuario de que hay una aplicación que se ha instalado hace poco.

En el gestor de descargas no aparece información extra y se queda simplemente en el porcentaje que queda para finalizarla al igual que los megabytes totales del tamaño del archivo de la aplicación o juego. Uno de los usos más claros de este gestor sería poder pausar de forma sencilla la descarga de algún juego que necesite más de un gigabyte para su instalación, aunque de momento esta experiencia todavía no está disponible.

Y como no, en el momento que se abra la aplicación instalada desde el gestor desaparecerá de la lista para quedar solamente aquellas que todavía no se han iniciado, al igual que sucede desde el botón del gestor ubicado en la parte superior, que también indica el número de apps y juegos recientemente descargados y que no se han abierto en ningún momento.

Esta novedad de la Play Store se ha descubierto a través del archivo APK por Android Authority y debería de estar disponible próximamente al actualizarse a través del servidor de Google; es decir, que podría estar operativa en cualquier momento en una actualización en segundo plano.