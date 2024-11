Soy experto en tecnología y esto es todo lo que recomendaría antes de comprar un teléfono a un niño en Black Friday

En España, al igual que en prácticamente todos los países del mundo, al menos en occidente, uno de los mejores momentos para cambiar de móvil es el Black Friday. Las ofertas que proponen las distintas tiendas y marcas de telefonía hacen que muchos modelos, incluso con poco tiempo en el mercado, vean rebajado su precio.

Esto es algo clave para la mayoría de compradores en España, que tiene en el coste uno de los factores más importantes de decisión de compra. En teoría el coste medio está en los 500 euros, pero ahí entran desde móviles de más de 1.000 euros hasta la mayoría, que ronda los 300.

Pero incluso esa última cifra es elevada cuando estamos pensando en comprar un tipo concreto de móvil, el primero para nuestro hijo. En ese caso, sabiendo que será un niño o un preadolescente el que lo usará, hay cosas que tener en cuenta además de las que podríamos tener nosotros como consumidores.

¿Móvil a qué edad?

Antes de elegir el móvil hay que ser conscientes de que los estudios indican que es bueno no hacerlo antes de los 15 años, pero la presión social es enorme en estos casos y la mayoría de familias los da alrededor de los 12 años, porque el resto de niños del entorno ya los tiene, porque el uso de ciertas plataformas de comunicación los demandan...

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, el 69,6% de los menores de 15 años ya dispone de un smartphone propio en nuestro país. Estas cifras son aún mayores si se habla del acceso a Internet aunque no sea desde un dispositivo propio. A los 10 años, un 20% de niños usa internet a diario. A los 12 años es de más de un 66% y a los 15 años el 96% consumen internet diariamente.

Una niña con un móvil El Androide Libre

En teoría hay alternativas como los relojes con GPS o las tablets, pero la realidad es que con esas edades los niños ya socializan de forma independiente a los padres y requieren de herramientas y plataformas que se usan mayormente en el smartphone, por lo que muchos progenitores optan por darle uno propio. La cuestión es ¿qué hay que tener en cuenta?

El precio es clave

Como decimos, una de las cosas que más tienen en cuenta los padres a la hora de comprar un móvil es el precio. Es cierto que hay progenitores que compran un iPhone como primer móvil en países como Estados Unidos, pero eso no es lo normal en nuestro mercado. Los padres buscan normalmente un móvil con el mismo sistema operativo que usan ellos y eso implica, la mayoría de veces, que la elección es un smartphone con Android.

En cuanto al precio máximo, depende del presupuesto de cada familia, como pasa a la hora de elegir un móvil para los progenitores, pero en este caso suele ser más bajo porque no sabemos si va a durar mucho o poco, y tampoco se le va a sacar el mismo partido. Teniendo en cuenta que se busca una experiencia fluida pero también cierta seguridad en el software, una buena opción es elegir modelos de unos 200 euros. Hay marcas como Samsung, Motorola o Xiaomi que tienen muchos terminales en ese rango de precios con características más que solventes para el uso que le va a dar un preadolescente.

La resistencia

Otro aspecto a considerar, y que es especialmente importante en el caso de los más jóvenes, es que el móvil sea resistente. Los adultos suelen cuidar algo más sus posesiones, como cualquiera que tenga un niño sabe. Esto implica que buscar un móvil para un mejor suele implicar buscar uno que sea lo más resistente posible y, además, ponerle funda.

Un niño jugando con un smartphone El Androide Libre

En este sentido, destacan los modelos que tienen la parte trasera de plástico y no de cristal. Esto hará que sea más difícil que se rompa frente a un impacto. Además, es buena idea ponerle algún tipo de funda, sea de silicona transparente o de tipo libro si hiciera falta. También es aconsejable optar por un protector de pantalla, si puede ser de los de cristal templado que minimizan los daños en la parte frontal.

Potencia y cámara

Entrando ya en la adolescencia es posible que algunos menores quieran utilizar sus móviles para jugar a títulos como Genshin Impact. Esto hace que se necesiten móviles con cierta potencia y memoria. No hace falta apuntar a la gama alta, pero juegos de este tipo requieren procesadores adecuados y una buena cantidad de GB para almacenar datos.

Con respecto a las cámaras, quizás no sea el apartado más necesario y, de hecho, si no se cuenta con cámaras de gran calidad siempre tendremos la esperanza de que no se usen o de que no sean algo prioritario. Esto retrasará esa época en la que todos los adolescentes se vuelven locos por compartir contenido en diversas plataformas muchas veces sin ser conscientes de lo que eso implica.

Aplicaciones

La gestión de aplicaciones del móvil de un menor es algo que debería ser realizado por sus padres. La instalación de ciertas aplicaciones sociales también ha de ser supervisada, sobre todo en esas plataformas que en teoría no dejan entrar a menores de 16 años pero que en la realidad están llenas de ellos. Nos referimos a Instagram, WhatsApp.

Aquí también entran en juego funciones como el control parental que tiene Google para poder gestionar el uso de estos aparatos desde otros dispositivos usando Family Link, un protocolo que deja restringir el uso de ls smartphones de los menores desde los dispositivos de sus padres.

Algunos modelos

Pese a que los precios de los diferentes modelos van cambiando, siempre se mantienen en una misma horquilla. Xiaomi es una de las que más propuestas tienen por debajo de los 200 euros, con terminales con mucha memoria RAM, hasta 256 GB, y procesadores que podrían servir para el uso que buscamos. Si priorizamos precio Motorla es buena opción y si queremos un Samsung, también hay alguno interesante.: