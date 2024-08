El sencillo truco para limitar el móvil de tus hijos y que no lo usen demasiado en vacaciones o en la vuelta al colegio

Las vacaciones son en España una de las mejores épocas del año para los más pequeños en España, puesto que durante este periodo disponen de una gran cantidad de tiempo libre. Sin embargo, es importante que durante este tiempo no abusen de dispositivos como el smartphone, y para ello hay que asegurarse de que su uso sea supervisado, en la medida de lo posible.

El uso del móvil por parte de los niños es un tema complicado, y es muy recomendable que haya cierta moderación por parte de los padres. La adicción al móvil que sufren algunos jóvenes es un problema, por lo que es muy recomendable establecer pautas para su utilización y limitar este tiempo.

Por suerte, los móviles Android cuentan con una opción que permite a los padres limitar el tiempo de uso que hacen sus hijos del dispositivo. Se trata de diferentes métodos gracias a los cuales se puede medir y limitar el tiempo de uso diario para que este no exceda de cierto límite, puede ser una herramienta muy útil para este verano.

Configura Family Link

El acceso de los más jóvenes a los smartphones es algo que los padres deben gestionar con cuidado, puesto que su uso sin moderación puede suponer un peligro. Es por eso que Android cuenta con un sistema de control parental gracias al cual es posible limitar y gestionar diferentes aspectos del móvil de los hijos

Lo primero que conviene conocer de este método es que para llevarlo a cabo es necesario crear un grupo familiar en Google, algo que se puede hacer fácilmente desde los ajustes de Google. Aquí, es donde habrá que indicar el rol de cada miembro del grupo, pudiendo dar también controles parentales a otra persona adulta.

Modo colegio en un móvil de Google Google El Androide Libre

Una vez se hayan añadido todas las cuentas al grupo familiar, se podrá acceder a los ajustes de Family Link, que es desde donde se van a poder acceder a toda la información y tomar ciertas medidas. Por ejemplo, desde la pantalla principal de esta herramienta también será posible aprobar o denegar las aplicaciones que los hijos quieran instalar en su smartphone, y Google está preparando una opción para desactivar el móvil automáticamente en el tiempo de clases.

Al establecer los controles parentales, se pueden también se pueden limitar las apps que se pueden descargar, así como limitar YouTube para que solo puedan ver contenido de YouTube Kids. Incluso es posible ver la ubicación del móvil de los niños y ver su nivel de batería cuando estén fuera de casa, así como recibir una notificación cuando lleguen a un lugar conocido. Las opciones con las que cuenta son de lo más útil. Además de estas, hay algunas opciones de lo más útil de cara al verano, gracias a las cuales será posible asegurarse de que el teléfono no se utilice más de lo debido.

Limitar el tiempo de uso

El verano es una época en la que los niños tienen más horas de tiempo libre, y esto puede hacer que quieran pasar más horas usando el móvil. Esto no tiene por qué ser malo, pero es cierto que el hecho de que no haya límites puede conducir a conductas negativas en la relación de los más pequeños de la tecnología.

Para asegurarnos de que el uso del móvil no sea excesivo, es posible poner una hora límite por la noche para utilizar el dispositivo. De esta manera, es posible asegurarse de que los niños no puedan utilizarlo de noche, haciendo que el móvil no afecte a sus horas de descanso y que, a partir de cierta hora, el dispositivo solo conserve la posibilidad de llevar a cabo llamadas de emergencia.

Family Link de Google Google El Androide Libre

De la misma forma, se puede poner un límite de tiempo diario gracias al cual el móvil no se podrá utilizar más de ciertas horas. Así, los más pequeños tendrán que aprender a gestionar las horas diarias que pueden utilizar su dispositivo y a respetar estos límites. Una vez se acabe dicho tiempo, el móvil se bloqueará de forma remota para que no pueda utilizarse más, aunque esto también se puede hacer a voluntad de los padres, para evitar que se utilice, por ejemplo, en momentos de estudio.

En el apartado de Destacados, será posible también ver el tiempo que han utilizado el móvil al día, así como en qué aplicaciones han pasado más tiempo, mientras que en la sección de Controles es donde habrá que establecer estos límites. Gracias a estos, será posible enseñar de mejor manera a los más pequeños en el uso de la tecnología, tratando de evitar problemas de adicción que algunos niños pueden desarrollar.

Para llevar a cabo todos estos ajustes, solo habrá que descargar la aplicación de Family Link para Android. También es posible acceder a una versión web, pero es cierto que la app es la que ofrece la interfaz más cómoda, y además se puede utilizar desde cualquier parte. En caso de que se tengan varios hijos, la app mostrará la información de cada uno por separado.

Limitar el uso en el colegio

Google ha confirmado que, próximamente, la app de Family Link se actualizará con un nuevo 'Modo horario escolar', que permitirá configurar el móvil del menor para evitar el uso durante las clases. Los padres o tutores tendrán la opción de imponer varias limitaciones, tanto en el móvil como en el reloj inteligente.

Esta funcionalidad llegará a móviles y tablets basados en Android, además de a relojes basados en Wear OS. Cuando está activada, el móvil del menor no muestra la pantalla de inicio tradicional, sino una pantalla en color negro con botones de acceso directo a funciones básicas como llamadas y mensajes a contactos permitidos. También será posible ejecutar apps, pero sólo las que hayan recibido la aprobación de los padres.