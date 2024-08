Nothing ya prepara unos nuevos auriculares: no se parecerán en nada a sus anteriores modelos

Nothing Ear y Ear (a) Álvarez del Vayo El Androide Libre

Ayer mismo Nothing compartió algunas cifras de un estudio de Canalys que confirma el gran trabajo realizado por esta marca desde que saliera al mercado español. Es tendencia en distintos mercados como en España y ahora va detrás de un nuevo accesorio para móviles, unos auriculares inalámbricos 'abiertos' en la forma.

No es el primer accesorio que tiene preparada la marca, ya que a través de CMF lanzó los CMF Buds justo en este año y con Nothing los Ear y Ear (a). Está claro que en este tipo de productos la marca china ve un buen espacio en el que crecer, así que se entiende que ya esté preparando la llegada de otros.

Ya se puede decir que Nothing se dirige a otro gran producto que pondrá a la venta en España; esperemos, porque de momento no hay nada más que esta pequeña filtración. Es lo que ha aparecido en el listado regulador que parece mostrar lo que sería un nuevo par de auriculares inalámbricos de Nothing.

IMDA de Singapur ha actualizado su base de datos para incluir un modelo de auriculares de Nothing totalmente desconocido y al que se identifica como "Ear Open". Asignado como modelo B182, se desconoce todo de este accesorio desde esta noticia, solamente que utiliza Bluetooth, con su lógica, y que es suministrado por iFactory Asia; que se ha encargado de distribuir anteriormente los otros auriculares de la marca china.

El nombre sí ofrece un dato importante como que su diseño sería abierto, aunque deja bastante margen para otro tipo de opciones en el diseño, al igual que sucede con otros fabricantes que lo usan para diseñar distintos formatos como uno tipo anillo. Es decir, que en este punto hay mucho margen de maniobra para que Nothing sorprenda en el momento que filtre alguna imagen como suele hacer Carl Pei desde su cuenta en X (antes Twitter).

Y si Nothing ya ha jugado con la carta de ChatGPT, también en alguno de sus auriculares como los de este mismo año, no sería nada extraño que la volviera a jugar con los nuevos y así subirse a la ola de la inteligencia artificial generativa; más si cabe cuando OpenAI está a punto de desplegar ese modo conversacional con GPT-4o que se supone va a deslumbrar a medio mundo.

Con el IFA de Berlín, según Android Authority, a la vuelta de la esquina cabría la posibilidad de una pequeña sorpresa con alguna imagen o quién sabe. Carl Pei ya está acostumbrado a levantar bastante 'hype' con sus apariciones, así que unos nuevos auriculares entrarían en el menú que podría tener preparado para esa feria.