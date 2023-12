Cómo configurar el móvil nuevo de tu hijo y qué debes tener en cuenta para su seguridad antes de dárselo

En España hay cierto debate sobre si los niños deberían utilizar el móvil en clase y también acerca de la edad a la que deberían estrenar uno de estos dispositivos por primera vez, ya que una exposición temprana sin control puede resultar perjudicial.

Internet está lleno de peligros, por lo que es recomendable llevar cierto control, tanto de lo que hacen los más pequeños con el teléfono como del tiempo que lo utilizan cada día, de forma que su exposición a la tecnología sea progresiva y guiada. Así, se evitará que desarrollen una adicción, algo que puede ser extremadamente perjudicial a edades tempranas.

Las Navidades son un momento del año en el que muchos niños recibirán su primer smartphone, pero es importante tener algunas cosas en cuenta antes de hacer este regalo para que no repercuta negativamente en su vida.

No hay consenso con la edad

Respecto a la edad a la que es recomendable que tengan su primer móvil, no hay un consenso. Al final, no todos los niños son iguales ni lo utilizarían para lo mismo, por lo que no tiene sentido hablar de una edad en concreto, sino más bien de un rango. Algunos docentes recomiendan no hacer caso de la edad, sino fijarse en el nivel de madurez que tenga el menor en cuestión, y en si va a requerir de supervisión constante por parte de un adulto. Lo que está claro es que no es recomendable que puedan acceder a todas sus funciones a una temprana edad.

Niño utilizando un móvil

Sin embargo, hay ocasiones en las que la presión social puede hacer que este regalo llegue de forma anticipada, bien sea porque el resto de compañeros tenga ya smartphone o porque este sea necesario para comunicarse con sus padres. En estos casos, los controles parentales pueden ser de gran ayuda para limitar en cierta medida el uso que le dan los niños, pero hay que tener en cuenta que estos son una ayuda para los padres, que son los que deben imponer ciertas normas.

A día de hoy, cada vez se piden más competencias digitales en los centros educativos, por lo que no hay que aislar a los más pequeños de la tecnología, sino introducirla en su vida de una manera controlada y supervisada. De esta forma, se les puede ayudar a hacer un uso responsable.

Empezar por algo sencillo

Android cuenta con una enorme variedad de dispositivos con precios muy diferentes, gracias a la cual es posible elegir el modelo que más se adapte a las necesidades de cada usuario. Hay gente que, por ejemplo, necesita tener la mejor cámara del mercado o una gran batería para su trabajo. Sin embargo, un joven que va a tener por primera vez un móvil inteligente no necesita tanto.

SPC Discovery Pro Jacinto Araque El Androide Libre

Lo más recomendable es siempre empezar por un dispositivo de entrada, de forma que la evolución en cuanto a la gama del dispositivo sea progresiva a medida que vaya creciendo. De esta forma aprenderá a valorarlo más que si se le da directamente un dispositivo de gama alta.

Móviles como el POCO C65 o el SPC Discovery Pro pueden ser grandes opciones en este caso, puesto que se trata de smartphones modestos, pero competentes, con una pantalla considerablemente grande y gracias a los cuales es posible llevar a cabo prácticamente cualquier tarea. Además, son capaces de mover juegos, pero no los más potentes, por lo que se evitará que el niño pueda excederse en este sentido.

Dar ejemplo y controlar el uso

Algo que es determinante a la hora de guiar el uso que hacen los más pequeños de tecnología es predicar con el ejemplo. Los más jóvenes reproducen las conductas que ven en casa, y esto también se aplica al uso de dispositivos con el smartphone. Evitar utilizarlo mientras se habla cara a cara con otras personas, o no sacarlo mientras se está en la mesa es algo de vital importancia para que los hijos no lo acaben haciendo.

De la misma forma, evitar estar pegado al teléfono todo el día, en la medida de lo posible, también es positivo. Llevar a cabo otras actividades como leer o hacer deporte en familia hará que los críos puedan sentir más interés por estos hábitos. Hace poco, se hizo viral un vídeo en el que se mostraba el diferente comportamiento de un niño cuando veía a su padre utilizando el smartphone, y cuando este le prestaba atención, y su reacción es bastante llamativa.

Dos capturas del vídeo viral donde se muestra el cambio de comportamiento del bebé. @swoledadnation Instagram

Todos los móviles Android cuentan con la posibilidad de activar un control para los padres. Para configurarlo solo hay que ir a Ajustes, y una vez allí bajar hasta el apartado de Bienestar Digital, y pulsar en el apartado de Control parental, o Family Link. Tras configurar la app en el teléfono del padre y del hijo, será posible gracias al cual se puede controlar el tiempo de uso del dispositivo de forma diaria, así como establecer un límite de tiempo en ciertas aplicaciones.

Esto puede ser positivo de cara a no dejar a los niños utilizar plataformas como las redes sociales más de media hora o una hora al día. O, en caso de que se les quiera dar un voto de confianza, ver si han cumplido con su promesa o no.

