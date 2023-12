2023, el año que compramos móviles de gama alta y los móviles baratos sufrieron

España es un mercado especial en el sector de la telefonía móvil. Siempre ha dicho un país en el que el precio se ha posicionado como uno de los parámetros más importantes a la hora de comprar un smartphone. Además, ha sido la puerta de entrada a Europa de marcas chinas que querían entrar en este continente, por lo que la competencia ha sido mucho mayor que en otros países.

Pese a eso, el precio de los teléfonos no ha dejado de subir en el último año, en parte por la inflación, en parte por la situación geopolítica mundial. La cuestión es que la inmensa mayoría de móviles, de todas las gamas, son más caros que hace uno o dos años. En algunos casos la subida es notoria. Hay excepciones, claro.

Todo esto ha hecho que el precio medio de los teléfonos haya subido de forma notable en los últimos tiempos, incluso en España, un país tan sensible a los costes de adquisición. Según los últimos informes, el precio medio de los smartphones en España se ha situado nada menos que en 500 euros. De media.

Más gama alta

Esta cifra demuestra que, si bien hay gente que sigue comprando modelos de 200 o 300 euros, cada vez hay más usuarios que optan por dispositivos de mayor precio. Incluso por encima de los 1000 euros. Hay diversos factores que invitan a eso, como un menor ciclo de renovación de dispositivos o una mayor importancia de las actualizaciones de software.

Un punto clave es el aumento en las compras a plazos, algo que marcas como Samsung han sabido llevar muy bien, tanto en solitario en su página web como a través de asociaciones con ciertas entidades bancarias. De hecho, entre los jóvenes ya no es raro financiar la compra de un smartphone, como no lo es hacerlo con otros productos, como televisores o consolas.

iPhone 15 Pro Max en titanio azul. Sophia Stark Unsplash

El efecto colateral es una disminución en las ventas totales de móviles en España, pero esto afecta mayormente a algunas marcas, con otras viviendo un resurgir gracias a su buena estrategia de ventas. Firmas como Apple o Samsung redoblan su apuesta y otras como Xiaomi directamente se enfocan en la gama alta, dejando la de entrada y media a su submarca Redmi. Este tipo de movimientos demuestra lo importante que es para las empresas centrarse en productos de mayor valor añadido.

La era plegable

Otro buen ejemplo es el de los móviles plegables. En 2023 muchas empresas se han lanzado a ofrecer propuestas que compiten con la que hasta ahora era la reina del mercado por omisión, Samsung. La firma coreana ha presentado nuevas propuestas, con precios similares a los que ya habíamos visto, precios de gama alta.

Samsung Galaxy Z Flip 5 Álvarez del Vayo Seúl (Corea del Sur)

Otras firmas, como HONOR, OPPO o Motorola, también han entrado en este mercado porque saben que es un mercado donde el margen de beneficio es mayor. Y los compradores, poco a poco, van viendo las ventajas de usar un teléfono de estas características. No son aún, ni por asomo, algo masivo, pero cada vez más usuarios optan por este tipo de productos, sobre todo por los modelos tipo concha, que no son tan caros, pero son claramente modelos de gama alta. Se espera que esta tecnología baje de precio poco a poco y que cada vez más usuarios compren smartphones que se doblan, pero seguirán siendo modelos con precios muy por encima de la media, al menos en España.

Mayores ventas de gama alta

Pero el aumento en ventas de este 2023 no ha venido solo por los plegables, ni mucho menos. Marcas como HONOR han visto incrementar las ventas de su flagship, el HONOR Magic5 Pro, un 200% con respecto a Magic4 Pro. Triplicar de un año a otros las ventas de uno de los móviles más caros de su catálogo no es algo baladí, y demuestra que HONOR también quiere pelear en esta categoría, como hacia Huawei, alejándose de la imagen de empresa juvenil y accesible que tenía cuando llegó a España.

HONOR Magic Vs

Otra firma que ha visto aumentada las ventas en móviles caros ha sido Motorola, que ha vendido más plegables que el año pasado, siendo estos modelos los que tienen el precio medio por familia más elevado. El Motorola Edge 40 Neo, el último lanzamiento premium de la compañía, es el smartphone de esta familia con un mayor volumen de ventas en España.

Las ventas de Samsung en el segmento de gama alta también han crecido. Y esto se suma a las subidas que ya se vieron en ejercicios anteriores. La empresa ha apostado por ser conservadora, pero con productos extremadamente redondos, como el Samsung Galaxy S23 Ultra, uno de los mejores móviles del mercado y, para muchos, el que mejor cámara tiene.

Menos ventas, más caras

Ante la caída de ventas del mercado a nivel mundial, las empresas intentan ganar más dinero por dispositivo. Es un movimiento muy parecido al que han hecho las empresas automovilísticas, que han pasado de querer vender el mayor volumen posible a limitar sus ventas pero subiendo precios. Esto ha hecho que, vendiendo menos coches, ganen más dinero.

En el sector de los smartphones la competencia es mucho mayor, con nuevas empresas naciendo incluso en momentos en los que las cosas no son fáciles. Nothing es un buen ejemplo, y el salto que ha dado su móvil también. La compañía con sede en Londres ha pasado de ofrecer un buen móvil de gama media a un buen móvil de gama alta, aunque sin entrar en la gama premium. No sería raro que en 2024 viéramos un nuevo salto adelante, con mejores prestaciones, más innovación y, obviamente, un precio superior.

