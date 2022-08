Esta es la verdadera razón por la que cada vez hay más móviles caros y de gama alta

Lanzamientos recientes como el Samsung Galaxy Z Fold 4, con un precio de 1.799 euros, han reavivado el debate sobre el precio de los nuevos smartphones, especialmente ahora que las pantallas plegables se pueden usar como ‘excusa’ para subirlos.

También hay una creciente sensación de que la gama media está siendo abandonada por los fabricantes. La mayoría de nuevos dispositivos que no son muy caros, pero tampoco muy baratos, son versiones recortadas y ‘aguadas’ de móviles más caros, que aprovechan componentes y diseño para ahorrar costes.

Por qué hay más móviles caros

Los móviles tope de gama siempre han sido el estandarte de cada fabricante, la referencia que todos los demás modelos quieren imitar pero no alcanzar. Siempre ha sido normal que un fabricante lance primero un modelo puntero, y muchos otros más baratos para cubrir el resto del mercado.

Huawei P50 Pocket M.S.R

La cosa está cambiando. La mayoría de los fabricantes ya tiene varios modelos punteros y no sólo uno, en ocasiones ofreciendo más variedad que en los sectores más bajos. Tenemos el ejemplo de Samsung y sus móviles plegables Galaxy Z, que conviven con la gama Galaxy S, que tradicionalmente ha sido la más alta. En otras marcas como Motorola, Huawei y Xiaomi pasa lo mismo, los plegables no sustituyen a los móviles de gama alta, sino que son otra opción más.

Y no hablamos sólo de plegables. También hay que tener en cuenta móviles gaming, que suelen costar mucho por su hardware potente y su diseño especial, muchas veces más que el móvil “top” de la gama. Y en otras ocasiones, algunos fabricantes simplemente ofrecen varios modelos de gama alta, con pocas diferencias pero las suficientes para atraer a diferentes tipos de usuarios.

ASUS ROG Phone 6 series El Androide Libre

Para comprender por qué la gama alta se está diversificando tanto, comparada con la gama media, sólo te tienes que hacer una pregunta.

¿Qué móvil quieres comprarte? La mayoría responderá a esta pregunta con frases como “que tenga buena relación calidad/precio” o “que no cueste mucho pero que tenga lo que necesito”. En otras palabras, podríamos pensar que la mayoría de los usuarios quiere un móvil de gama media pero, por supuesto, se están engañando a sí mismos. La mayoría quiere un móvil de gama alta.

Las ventas de smartphones bajan… casi todas

Eso no queda más claro que cuando nos fijamos en los datos de ventas globales, publicados por Counterpoint Research y que revelan que la demanda de smartphones ha caído de manera generalizada, pero que no afecta a todos los sectores y fabricantes de la misma manera.

La mayoría de los fabricantes presenta peores datos que en el mismo periodo del año pasado, incluyendo los líderes del sector, Samsung y Apple. Las marcas chinas tampoco se salvan, con Xiaomi reportando una caída del 26% en la distribución de smartphones en el segundo trimestre del año, y Vivo y Oppo también con malos resultados.

Hay muchas razones para explicar esta situación, como la situación económica mundial, el efecto que aún tiene la pandemia, o incluso lo aburridos que son los móviles actuales; según una encuesta publicada por Wall Street Journal, más de la mitad de los encuestados creen que “los móviles son todos iguales”.

Ventas de smartphones en el primer trimestre de 2022 Counterpoint Research

Lo realmente interesante llega cuando nos fijamos en el reparto por precios, y vemos que las ventas de smartphones que cuestan entre 400 y 599 dólares cayeron un 32%, a lo que hay que sumar la increíble caída del 50% en el rango de los 800-999 dólares.

Y ahora llega el giro de guión: las ventas de móviles de más de 1.000 dólares subieron nada menos que un 164% respecto al mismo periodo del año anterior. En otras palabras, los móviles caros se venden mucho más que antes, algo que no tiene mucho sentido si achacamos la caída sólo a factores económicos. Si la gente no cambia de móvil porque no se lo puede costar, no tiene sentido que las ventas de los más caros crezcan.

Una posible explicación la tenemos en la mencionada encuesta que dice que los móviles son todos iguales. Eso es algo no tan cierto con los móviles de gama alta, que suelen tener características y diseños diferentes. Puede que los que tienen un móvil de gama media/alta no vean tantos alicientes en cambiar a uno que cuesta lo mismo pero también se parece demasiado al que tienen.

En definitiva, si las marcas están apostando más por la gama alta es, simplemente, porque esa es la gama que más está creciendo actualmente. Es lógico que quieran más parte del pastel, y que marcas que tradicionalmente han apuntado más bajo, como Redmi, estén empezando también a lanzar modelos caros.

