El mando que aprovecha la última tecnología para tus juegos: probamos el Nacon Revolution 5 Pro

Encontrar el mando perfecto para nuestros juegos puede ser tan difícil como encontrar unos pantalones de nuestra talla y que nos queden bien; el nuevo Nacon Revolution 5 Pro, con un precio de 229,90 euros, pretende ser la solución, mezclando componentes de calidad con una gran capacidad de personalización.

Originalmente, el mando que venía con la consola era la mejor opción, a veces la única, para disfrutar de nuestros juegos; aunque siempre ha existido un mercado de accesorios de terceros, siempre eran considerados como la opción barata y menos deseable. Salvo excepciones, estabas mejor con el mando oficial.

En otras palabras, tenías que adaptarte al mando oficial, o lo ibas a pasar mal. Daba igual que fuese demasiado pequeño para tus manos, que no fuese ergonómico, o que no tuviese las funciones que necesitabas. Afortunadamente, el mercado ha evolucionado mucho desde entonces, y hoy en día, la situación es la contraria; los mandos creados por terceros suelen ser mejores que los que vienen por defecto con la consola.

Alta calidad

El Revolution 5 Pro lanzado por Nacon este año es una buena muestra de lo mucho que ha avanzado el mercado. Este periférico ha sido diseñado para ofrecer la mejor experiencia, sin importar el tipo de jugador que seamos y cuáles sean nuestros gustos; la cantidad de cosas que podemos cambiar es hasta abrumadora, y de hecho, puede que sea demasiado para el jugador casual. La palabra ‘casual’ es lo último que pienso cuando uso este mando. Desde el diseño hasta las funciones integradas rezuman la palabra ‘hardcore’.

De hecho, he pensado eso incluso antes de tener el mando en las manos. En cuanto abres la caja, no te encuentras el dispositivo, sino un genial estuche de transporte que te permite llevar a cualquier sitio no sólo el mando en sí, también todos los accesorios que trae; y trae unos cuantos. Cuando por fin coges el mando, te das cuenta de la elevada calidad de fabricación y de los materiales escogidos. Es un dispositivo que se siente muy sólido, algo que será más sorprendente cuando revelemos todo lo que podemos cambiar en él.

El Nacon Revolution 5 Pro viene muy completo de accesorios Adrián Raya El Androide Libre

Empecemos por lo más básico de un mando, los controles. Nacon se ha subido al carro de las palancas con efecto Hall, una tecnología relativamente reciente que soluciona uno de los grandes problemas que sufren los mandos después de un tiempo de uso: el llamado ‘drift’, cuando el mando envía señales de movimiento que no hemos realizado. Es un fallo bastante molesto que ha aparecido en mandos oficiales de Sony y Nintendo, así que este modelo de Nacon ya es más recomendable sólo por eso.

La sensación de los botones también es muy buena, justo con la reacción que esperaría; los botones superiores hacen un ‘click’ muy satisfactorio y los gatillos analógicos ofrecen un buen control de la posición. Otro aspecto que diferencia a este mando de otros oficiales está en el agarre.

Las palancas del Nacon Revolution 5 Pro usan tecnología de efecto Hall Adrián Raya El Androide Libre

Prácticamente la mitad de la superficie del mando está cubierta de goma, lo que evita resbalones innecesarios incluso si nos sudan las manos. Un detalle curioso en lo que respecta a la ergonomía es que, aunque este mando está certificado para PlayStation 5 y PlayStation 4, y cuenta con los logotipos y botones de Sony, la posición de las palancas es la del mando de Xbox y no se puede cambiar. Esto será del agrado de muchos jugadores, pero tal vez no de otros y es algo a tener en cuenta antes de dar el salto.

Siguiendo con los controles, aquí tenemos muchos más botones de los que están disponibles en un mando oficial. Además de los clásicos botones frontales de PlayStation, los botones superiores y los gatillos, tenemos cuatro botones adicionales en la parte trasera del mando, dos en la carcasa trasera y otros dos integrados en las empuñaduras. Aunque estos últimos tal vez son demasiado fáciles de pulsar si no tenemos cuidado, son añadidos que se agradecen para crear configuraciones propias y adaptadas a nuestros juegos. Otro detalle que se agradece es que podemos variar la longitud de los gatillos, para hacer el recorrido más corto; en determinados juegos, eso puede ser lo preferible. Sin embargo, aquí echo en falta la posibilidad de convertir los gatillos en botones convencionales como permiten mandos de otras marcas.

La trasera del Nacon Revolution 5 Pro está repleta de botones Adrián Raya El Androide Libre

Por lo tanto, sólo con sacarlo del estuche el Nacon Revolution 5 Pro ya es superior a los mandos oficiales y ya sería muy recomendable, incluso si no estamos interesados en nada más que un mando compatible con PlayStation 5, PlayStation 4 y PC con palancas con efecto Hall. Pero eso no es todo lo que ofrece este mando.

Gran personalización

Este mando ofrece una gran cantidad de opciones de personalización, empezando por algo tan simple como la conectividad. Además del cable USB-C para conectar el mando directamente por cable a la consola o al PC, contamos con un receptor inalámbrico de baja latencia; hasta ahí, nada sorprendente pero que ya se ha convertido en el estándar del sector. Lo verdaderamente interesante llega en una cajita, que parece una caja de herramientas pero que incluye una gran cantidad de accesorios y elementos que podemos intercambiar.

Por ejemplo, podemos cambiar los cabezales de las palancas del mando, con tres opciones: se incluye un diseño cóncavo y dos diseños convexos. Cambiar los cabezales es tan fácil como tirar de ellos y colocarlos en el hueco que queda; y eso implica también que podemos usar un cabezal diferente para la palanca izquierda y otro para la palanca derecha, por ejemplo, para tener sensaciones diferentes para mover al personaje y para mover la cámara.

En esta cajita se incluye todo lo necesario para modificar el Nacon Revolution 5 Pro a nuestro gusto Adrián Raya El Androide Libre

La cruceta de direcciones también se puede cambiar. Por defecto, se usa una diseñada por el jugador profesional Mister Crimson, con un diseño muy llamativo y con una sensación que probablemente será superior en juegos de lucha como Street Fighter 6; aunque también tenemos la opción de una cruceta tradicional.

El otro aspecto vital que podemos modificar a nuestro gusto es el peso. Por defecto, el Revolution 5 Pro ya pesa más que otros mandos, algo que da sensación de calidad, pero si lo preferimos podemos abrir las empuñaduras y meter pesas de 10, 14 o 16 gramos para obtener el nivel exacto para nuestras largas sesiones de juego.

Modificar el Nacon Revolution 5 Pro es un proceso sencillo que no requiere herramientas Adrián Raya El Androide Libre

Aunque la personalización del Nacon Revolution 5 Pro es muy superior a la de la mayoría de los mandos actuales, no es la mejor que hemos visto. Tal vez se echan en falta más opciones para cambiar los controles a nuestro gusto. Por ejemplo, no podemos variar la longitud de las palancas, y la carcasa no se puede quitar, más allá de las cubiertas de las empuñaduras para poner los pesos; aunque gracias a eso, el mando da una sensación más robusta y sólida en la mano.

Pero la personalización ofrecida por Nacon va más allá del hardware; también alcanza al software. Al conectar el Revolution 5 Pro a un ordenador, podemos instalar el programa oficial y cambiar prácticamente todos los aspectos del controlador. Podemos hasta variar la respuesta de las palancas y de los gatillos, definiendo la ‘zona muerta’ en la que no reaccionarán a nuestros movimientos.

El software de Nacon permite cambiar todos los aspectos de su mando Adrián Raya El Androide Libre

También podemos mapear los botones para que realicen ciertas acciones o para adaptarlos a la configuración de cada juego. Un detalle ‘gaming’ curioso es que este mando tiene iluminación RGB integrada, aunque extrañamente sólo alrededor de la palanca derecha; al menos, podemos usar varios efectos y elegir los colores exactos que queremos en cada cuadrante.

¿Me lo compro?

Nacon ha conseguido crear uno de los mandos más avanzados del mercado, y especialmente, uno de los que se notan de mejor calidad. De hecho, al coger el resto de los mandos que tengo en casa ahora me dan la sensación de ser ‘baratos’, aunque no lo sean. El efecto Hall en las palancas y las opciones de personalización son motivos de peso para optar por este modelo.

Si tuviese que decir algo malo del Revolution 5 Pro, es que no tiene defectos, pero sí algunas carencias; ya hemos comentado algunas en cuanto a personalización, pero si usamos una PlayStation 5 tal vez nos moleste más que no cuente con la sensación háptica que permite esta consola y que sólo tenga vibración para PlayStation 4 y PC (aunque sea de calidad como el resto del mando).

Nacon Revolution 5 Pro Adrián Raya El Androide Libre

Al Revolution 5 Pro no le faltan alternativas, eso sí. El mercado se ha expandido mucho en los últimos años, aunque la apuesta de Nacon destaca. Una de las alternativas más obvias es el Razer Wolverine V2 Pro, que aunque es más caro, también es más completo. El SCUF Instinct Pro, aunque está basado en el mando de Xbox, es mejor si buscamos una mayor personalización del hardware.

Con todo, el Nacon Revolution 5 Pro es muy mando muy recomendable para PlayStation o PC por su calidad de fabricación y las opciones que ofrece. Está disponible ya en España, por un precio de 229,90 euros.

