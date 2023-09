Estos pueden ser los cascos gaming definitivos para el PC y el móvil: probamos los Corsair HS80 Max

No faltan alternativas en el mercado si buscamos unos auriculares inalámbricos para jugar; ahora llega Corsair, que con sus nuevos HS80 Max por 189,99 euros pretende hacernos olvidar al resto de marcas ofreciendo absolutamente todo lo que necesitamos.

Y es que, aunque el mercado gaming está más repleto de opciones que nunca, normalmente el usuario tiene que sacrificar algo; ya sea la calidad de sonido, el diseño, o funcionalidades especiales que mejoren la experiencia en los juegos. Hay muchos modelos que cubren cada nicho, y lo cubren muy bien; pero pocos que puedan decir que lo hacen todo.

Los Corsair HS80 Max se presentan como candidatos a ese puesto. Estos no son los auriculares más caros que ofrece Corsair, pero sí son los que pretenden encontrar un mayor equilibrio entre estética gaming, sonido de calidad y funciones adicionales.

Sonido de calidad

Sí, puede que esa sea la parte que más haya sorprendido al lector, que el sonido sea bueno. Y es que, reconozcámoslo, ese suele ser el apartado más débil de los auriculares gaming, que suelen priorizar los graves para hacer las explosiones y la música tecno más impactante. Por eso, me sorprendió gratamente que Corsair haya apostado por un sonido más equilibrado; no es completamente neutro, y en ningún caso usaría estos auriculares para apreciar los detalles de mis canciones favoritas, pero durante mis semanas de prueba he escuchado música durante todo el día y la he disfrutado sin problemas.

Sí que he notado que a veces, a los transductores les ‘cuesta’ alcanzar ciertas frecuencias, produciendo ese característico ruido, pero ha sido algo puntual y que no ha afectado a la experiencia general. Más importante es que el rendimiento en juegos ha sido muy bueno; ya sea disfrutando de los momentos orquestales de Starfield o recibiendo disparos en Armored Core, los HS80 Max se comportaron muy bien y me ayudaron a disfrutar de mis juegos.

La tecnología SoundID permite adaptar el sonido de los auriculares a nuestro oído El Androide Libre

Ayuda mucho que Corsair haya implementado varias tecnologías dirigidas a mejorar la experiencia de sonido. La más sorprendente es SoundID, una función que es capaz de analizar nuestro oído para adaptar el sonido a nuestros tímpanos. No hay dos personas que escuchen exactamente igual, e incluso cada uno de nuestros oídos capta mejor diferentes frecuencias; por no decir nada de si tenemos un problema auditivo y no escuchamos bien de un oído. SoundID soluciona todo esto con una sencilla prueba, que determina qué frecuencias escuchamos mejor en cada lado y modifica el sonido a nuestro gusto. Los HS80 Max también son compatibles con Dolby Atmos y sonido posicional, y los resultados son sorprendentes para el precio que tienen estos auriculares, aunque evidentemente no los mejores si el presupuesto no es un problema.

Los HS80 Max tienen un micrófono omnidireccional integrado, que captura nuestra voz de manera clara. No he tenido problemas ni en videollamadas ni en mis partidas, y funcionan exactamente como podríamos esperar; de hecho, tal vez la única crítica es que realmente no destacan, ni para bien ni para mal. El micrófono se silencia automáticamente cuando lo subimos y se activa cuando lo bajamos, así que es muy intuitivo; aunque no podemos quitarlo físicamente de los auriculares como permiten otros modelos.

También para tu móvil

Lo que no encontraremos en los HS80 Max es tecnología de cancelación activa de ruido. Aunque las almohadillas tapan buena parte del sonido externo, dejan pasar los ruidos habituales de ventiladores, algo a tener en cuenta si tenemos un ordenador ‘gaming’ a nuestro lado. Normalmente no haría esta crítica a unos auriculares gaming que van a ser usados principalmente en casa, pero lo saco a relucir porque precisamente por la gran novedad de los HS80 Max respecto al modelo anterior: la conexión Bluetooth.

En efecto, eso significa que podemos conectar los HS80 Max a nuestro móvil o Tablet, gracias a un botón dedicado que inicia la conexión Bluetooth; entonces, entran en modo de emparejamiento y aparecen como unos auriculares cualesquiera en la lista de dispositivos disponibles en Android o iPhone. En este modo, se comportan exactamente igual que cuando los conectamos a nuestro ordenador, lo que los hace muy versátiles. Ya no necesitamos unos auriculares para el PC y otros para el móvil, podemos usar exactamente los mismos, disfrutando de la misma experiencia.

Los Corsair HS80 Max incluyen un adaptador inalámbrico de 2,4 GHz para el ordenador Adrián Raya El Androide Libre

Para conectarse con el PC, los HS80 Max usan un adaptador USB que añade una conexión inalámbrica de 2,4 GHz; es una solución que han adoptado otros fabricantes, porque es la mejor alternativa al cable. La conexión cuenta con un ancho de banda muy superior a Bluetooth, lo que permite retransmitir sonido a calidad superior y sin retardo; para la mayoría de personas, debería ser extremadamente difícil distinguirlos de unos auriculares con cable. Por último, tenemos una conexión USB-C, pero sólo para recargar la batería interna; tal vez se echa en falta una conexión clásica por cable de 3,5 mm, aunque ya es evidente que el sector la está abandonando.

Así son los Corsair HS80 Max

Como su nombre indica, los Corsair HS80 Max son la versión definitiva de los HS80 RGB, que hasta ahora ocupaban el rango medio de la gama de Corsair con un precio de 149,99 euros. Así que el diseño es muy parecido, y comparten algunas funcionalidades, pero los Max se diferencian por ofrecer más opciones de conectividad y una mayor duración de la batería, de hasta 24 horas seguidas. Este modelo Max está disponible en dos colores, o negro o blanco, y ese último es el de la unidad que hemos podido probar; son unos auriculares con un diseño claramente ‘gaming’, pero afortunadamente no es demasiado recargado ni tiene añadidos innecesarios.

Por supuesto, siendo un producto gaming los HS80 Max tienen iluminación RGB integrada, aunque se limita al logotipo de Corsair en el lateral de cada auricular. Desde la aplicación iCue podemos personalizar los colores usados y optar por diferentes efectos, aunque no se noten mucho

La iluminación RGB de los HS80 Max se limita al logotipo de Corsair Adrián Raya El Androide Libre

Los HS80 Max Son unos auriculares diseñados para aguantar, con unas almohadillas de tela que facilitan el uso durante largas horas, incluso en verano, ya que respiran mucho mejor que las almohadillas de cuero sintético que se suelen usar en estos dispositivos. No he tenido problemas en usar los auriculares durante todo el día mientras estaba trabajando, gracias a su reducido peso de 352 gramos, aunque no son los más cómodos que he probado; parecen mejor adaptados a cabezas pequeñas que a cabezas grandes. En cambio, los controles me han gustado mucho, aquí no encontraremos ninguna ‘zona táctil’, sino botones y una rueda para el volumen que da una buena sensación al tacto y se puede personalizar para diferentes acciones.

¿Me lo compro?

Los Corsair HS80 Max son unos auriculares inalámbricos muy competentes y deberían ser atractivos para cualquier jugador que busque una buena experiencia de sonido por encima de la estética y otros aspectos. El sonido tira hacia lo neutral, y sólo eso puede ser la única razón que necesita alguien para comprárselos, especialmente si está cansado de los graves predominantes en el sector. La integración con iCue es genial si ya tienes otros dispositivos de la marca Corsair, y son relativamente cómodos. Entre los fallos más evidentes está la calidad de micrófono, que podría ser mejor, y la falta de una conexión por cable.

Las almohadillas de los Corsair HS80 Max son muy cómodas Adrián Raya El Androide Libre

El gran rival de los HS80 Max viene, irónicamente, de casa. La opción más obvia son los HS80 RGB de la propia Corsair, ya que cuestan 40 euros menos y son idénticos en la mayoría de las características. Los dos motivos de peso por los que elegir la opción más cara son obvios. La conexión Bluetooth será increíblemente útil para muchos usuarios que pasan del ordenador al móvil constantemente, pero es un añadido innecesario para muchas otras personas. Y SoundID es sorprendente, y realmente puede cambiar completamente la experiencia, pero es de esas cosas que tienes que probar para saber si la necesitas. El mayor enemigo de Corsair es Razer, que también ofrece unos auriculares con conexión Bluetooth y de 2,4 GHz, los Blackshark V2 Pro, aunque con un precio algo superior, 229,99 euros. Sin embargo, es una diferencia lo suficientemente pequeña como para que elegir entre los Corsair HS80 Max y los Razer BlackShark V2 Pro pueda depender enteramente de gustos personales como la estética o el software que usan (Corsair iCue y Razer Synapse respectivamente).

