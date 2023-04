Da el salto a la última tecnología en cascos sin endeudarte: probamos los Edifier S3

Si buscas unos buenos auriculares inalámbricos, puede que te hayas fijado en unos cascos en condiciones; y puede también que hayas dado la vuelta al ver los precios que pueden llegar a alcanzar los últimos modelos.

La culpable está en la tecnología planar magnética, que es la última moda (aunque no tan nueva) entre los audiófilos por el excelente sonido que es capaz de obtener; el problema es que eso viene con serios sacrificios en tamaño y precio que son inaceptables si lo único que queremos es algo que llevarnos en nuestros viajes.

Por eso tenía muchas esperanzas puestas sobre el último lanzamiento de Edifier, los S3. Estos cascos inalámbricos aparentemente prometían lo imposible, el uso de la tecnología planar magnética en un formato portátil y con un precio que apenas es un tercio de lo que pueden llegar a costar los auriculares más recomendables. ¿Dónde estaba la trampa?

Así es la tecnología planar magnética

Para explicar por qué los Edifier S3 son tan revolucionarios, hay que explicar en qué consiste la tecnología que usan. A diferencia de unos ‘drivers’ o transductores convencionales (conocidos como electroacústicos), estos auriculares no usan una señal eléctrica para convertirla en sonido; en realidad su nombre lo dice todo: usan imanes que actúan sobre un plano, cuyo movimiento produce el sonido.

Los Edifier S3 están basados en tecnología planar magnética Adrián Raya

En la práctica, el ‘plano’ está fabricado en un material flexible que cumple la misma función que el diafragma en un ‘driver’ convencional. Dos capas de imanes opuestas generan campos magnéticos cuando se les aplica corriente eléctrica, que mueven el material con una increíble precisión.

Por lo tanto, la gran ventaja de los auriculares planar magnéticos es la precisión del sonido que son capaces de obtener. En otras palabras, el sonido resultante es muy nítido y fiel a la fuente original, algo que es particularmente difícil en ‘drivers’ tradicionales que dependen de la precisión de sus componentes acústicos.

Un sonido que abre los oídos

En la práctica, eso supone que los Edifier S3 están muy arriba en mi lista particular de auriculares inalámbricos, posiblemente en lo más alto en cuanto a precisión de sonido. Es de esas cosas que te abren los ojos, o mejor dicho, los oídos.

Al escuchar una canción con los Edifier S3, empiezas a descubrir partes que no sabías que estaban ahí; te entran ganas de volver a escuchar tus temas favoritos, por si acaso había algo que has pasado por alto hasta ahora, y la respuesta suele ser sí.

Edifier S3 Adrián Raya

La nitidez que obtienen estos auriculares es para escucharla. Es chocante, especialmente en unos auriculares de este tipo. Es algo que no me hubiera sorprendido de unos auriculares para audiófilos que cuesten el doble o el triple, pero ni mucho menos me lo esperaba en unos “simples” auriculares inalámbricos para el móvil.

La parte que más me ha sorprendido es la representación del bajo, que suele desaparecer incluso en muchos de los auriculares con cable que he probado en mi vida pero que aquí es representado con gran fidelidad. Por fin podemos hacer justicia a uno de los instrumentos más infravalorados.

Edifier S3 Adrián Raya

Eso sí, antes de continuar tengo que dar una advertencia: puede ser difícil acostumbrarse a este sonido. Es tal vez demasiado ‘frío’ y básico, sin la calidez ni la floritura de unos auriculares clásicos. En mi caso, al principio estos auriculares me llegaron a cansar después de una sesión larga coincidiendo con mi jornada laboral; es de esas cosas que te acabas acostumbrado, pero no tienes por qué hacerlo porque hay varias opciones para cambiar el sonido.

Configúralo a tu gusto

Si es tu caso que el sonido tan directo te cansa, o incluso si no lo es, recomiendo usar la app oficial, Edifier Connect, para cambiar el sonido de los S3. Tenemos tres modos, pero a diferencia de otros fabricantes no se corresponden con géneros musicales sino con la representación del sonido.

El modo Classic es el que viene por defecto y el que ofrece el sonido más directo y ‘puro’; pero si eso no te gusta tanto, puede que te convenga cambiar al modo “HiFi”, que ofrece una experiencia más parecida a la de unos auriculares normales al ofrecer un sonido más espacioso, pero sin perder las ventajas de la tecnología planar. Por último, el modo “Strax” es mi favorito ya que ha sido capaz de realzar las partes que me interesan, como las voces, sin llegar a molestar a largo plazo.

La app de Edifier permite cambiar el sonido de los S3 a nuestro gusto

Me gusta mucho que Edifier se haya dado cuenta de que el sonido de los S3 puede llegar a ser abrumador para gente acostumbrada a cascos “normales” y haya implementado estas opciones para personalizar el sonido.

Lamentablemente, no tengo muchas cosas más que decir de la app de Edifier, que sigue dejando algo que desear en muchos aspectos como el diseño, que es algo confuso. Tenemos cuatro secciones, pero sólo una realmente está dedicada a los auriculares y el resto es ‘morralla’ como dos accesos diferentes a la tienda de Edifier y una pantalla de información general que no sirve de mucho.

Por lo tanto, toda la configuración de los auriculares está metida en una sección que se divide en varias páginas sin orden ni concierto. Al menos tenemos un modo de juego para reducir la latencia del sonido, pero poco más.

Aprovechando Snapdragon Sound

Los Edifier S3 aprovechan la tecnología Snapdragon Sound, presente en varios modelos de smartphone para reproducir el sonido con la mínima pérdida posible. Por supuesto, eso implica que usan los códecs aptX HD y aptX Adaptive para ofrecer la mejor calidad de sonido.

Si tienes un smartphone compatible, esta es la mejor opción por ahora para obtener la mejor calidad de sonido de manera inalámbrica; la única alternativa mejor es usar unos auriculares con cable.

Edifier S3 Adrián Raya

Lamentablemente, no tenemos otras opciones si nuestro móvil no es compatible con aptX; el único códec que se incluye además de los de Qualcomm es el simple SBC compatible con todos los móviles. Por no tener no tenemos ni AAC, que es lo que suelen usar la mayoría de los auriculares del mercado. Eso hace que no pueda recomendar los S3 si tienes un iPhone, por ejemplo.

Lo bueno es que la integración de la tecnología de Qualcomm afecta también a los micrófonos, y gracias a aptX Voice podemos obtener una calidad de sonido sorprendente en nuestras llamadas, aunque no mejor que usando un micrófono dedicado.

Edifier S3 Adrián Raya

Además de la conexión inalámbrica Bluetooth, los Edifier S3 también permiten una conexión por cable tradicional con el puerto de 3,5 mm integrado; pero no comprendo por qué es necesario que los auriculares estén encendidos para que esta conexión funcione. Eso significa que si se acaba la batería, no puedes simplemente conectar el cable y continuar la sesión, algo que en mi opinión hace algo inútil esta conexión.

Por último, la gran crítica que puedo hacer de estos Edifier S3 es que no tienen cancelación activa de ruido, algo que ya nos hemos acostumbrado a ver en todos los auriculares inalámbricos pero que en esta ocasión echamos en falta.

Increíblemente cómodos

Uno de los grandes inconvenientes de los auriculares de tecnología planar magnética está en el peso, por la necesidad de usar hileras de imanes. De ahí mi sorpresa cuando comprobé que los Edifier S3 pesan sólo 329 gramos, y ofrecen una comodidad que ya les gustaría a otros modelos del mismo rango de precios.

Edifier S3 Adrián Raya

Son más pequeños de lo que podrías pensar, y eso ayuda mucho a la hora de encontrar la posición correcta. Es fácil pasarte muchas horas con estos auriculares puestos, algo que es posible gracias a la batería interna de 1500 mAh que te durará varios días de uso.

Un detalle que se agradece muchísimo es que se incluyen dos pares de almohadillas. Las que vienen instaladas por defecto ofrecen el tacto más premium al estar fabricadas en piel de cordero, pero en la caja se incluyen también unas almohadillas de malla que son más transpirables e ideales para el verano. Eso sí, acuérdate de cambiar el tipo de almohadilla en la app, ya que ese detalle afecta al sonido.

Edifier S3 Adrián Raya

El diseño también es atractivo sin pasarse, al estar fabricados enteramente en color negro con detalles en dorado y fibra de carbono. Sin embargo, la calidad de fabricación es algo básica, y notarás mucho plástico; pero de alguna manera tenían que conseguir el bajo precio que tienen.

Increíbles por este precio

Esa es la clave de los Edifier S3, el precio. Están disponibles por 399,99 euros en tiendas especializadas como Zococity, y aunque pueda parecer que no son baratos, en realidad lo son porque no hay nada parecido en este rango que use tecnología planar magnética.

Edifier S3 Adrián Raya

Claro, que por este precio hay muchas alternativas, como los populares Sony WH-1000XM3 que ofrecen más funciones y posiblemente la mejor cancelación activa de ruido. Pero el punto fuerte de estos Edifier S3 es el sonido, una apuesta que es evidente no sólo con la tecnología planar, también con la apuesta por Snapdragon Sound y aptX HD.

