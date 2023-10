Poniendo a prueba el Samsung Galaxy S23 Ultra de viaje en las Azores: cámara sin rival y potencia sin límites

Recientemente viajé a la Isla de Terceira en Portugal, donde tuve la oportunidad de probar todo el potencial que ofrece el Samsung Galaxy S23 Ultra, un smartphone Android de capacidades desbocadas y que ha demostrado que tiene pocos rivales en el mercado. Entre sus características estrella están una gran cámara con una impresionante estabilización en el vídeo o una autonomía que consigue que te hagas olvidar de estar cargándolo recurrentemente en todos los lugares donde lo hemos puesto a prueba: en la montaña, en cuevas y en lanchas a toda velocidad.

Foto tomada en Terceira, Las Azores Manuel Ramírez El Androide libre

Viajar a otro país suele ir de la mano de explorar. Visitar sitios turísticos en los que la belleza del paisaje anima al uso de un buen móvil con una gran cámara. Retratar esos paisajes, pueblos y lugar pintorescos, al mismo tiempo que darse el lujo de poder realizar fotos nocturnas, y es aquí donde el Galaxy S23 Ultra de Samsung es el mejor compañero de viajes posible, tal y como viví esos días en el país vecino.

Uno de los detalles importantes en este móvil, para comprender de todo lo que es capaz, es el chip que usa: el Snapdragon 8 Gen 2 que, aparte de ofrecer un gran rendimiento a todos los niveles, también juega un papel fundamental para llevar la autonomía del Galaxy S23 Ultra al día y medio. Este simple hecho permite usarlo sin prestar atención al icono de batería que aparece en la barra de estado.

La fotografía del Galaxy S23 Ultra

El móvil del fabricante coreano estrena este año un sensor de 200 Mpx que ha sido capaz de impregnar de impresionantes resultados a las fotos que he sacado en la isla de Terceira. Un sensor de resultado excelente con un gran rendimiento en el que se nota que la compañía pone el cariño en el desarrollo para que la evolución en la fotografía se note año a año.

El Galaxy S23 Ultra es la culminación de años de trabajo en este ámbito. Cuando cualquiera lo tiene en la mano es capaz de hacer fotografías de primer nivel, en parte gracias a aprovechar su zoom 10x para tomar fotos a larga distancia, una fotografía retrato con la nueva opción 2x y un modo automático que funciona a la perfección cuando no se quiere perder ni un segundo en tomar una captura.

Ejemplo del zoom del Galaxy S23 Ultra El Androide libre

De hecho, he podido retratar algunas de las vistas más apasionantes de la isla de Terceira, a la vez que fotografiar escenas callejeras o lugares tan peculiares como los que muestro: desfiladeros, cuevas o paisajes. En esos días, el sol de la mañana también ayudaba, incluso con esas nubes ocultándolo en ciertos momentos para sacar a la luz el juego tan especial que hace en el contraste la cámara principal del Galaxy S23 Ultra.

El zoom 10x que ofrece el Galaxy S23 Ultra se convierte en uno de los modos que más usé (quizás porque es algo más nuevo después de estar acostumbrado durante años con la cámara principal), sobre todo porque puedes acercarte a otros planos muy difíciles de tomar con las cámaras de otros móviles.

Foto tomada en Terceira, Las Azores Manuel Ramírez El Androide libre

Las fotos que muestro son un gran ejemplo de la gran capacidad del teleobjetivo del Galaxy S23 Ultra que proporciona otra forma de admirar el paisaje urbano, en el que ni hace falta acercarse gracias a la óptica de la cámara; incluso tiene detalles como cuando amplías el plano desde el zoom óptico 10x, que puedes ver como en la parte superior derecha del visor de la app aparece el recuadro para ponerse en amarillo y así avisarte de que la foto se ha quedado fija. De esta manera, se realiza el encuadre ideal y esos posibles movimientos leves que se puedan producir al acercar tanto el plano, los reduce al mínimo. Con ello se consigue sacar fotos con la suficiente nitidez para lograr resultados que perfectamente se podría pensar que las he hecho con la cámara principal.

Es un móvil que aporta toda la flexibilidad que quieras para cualquier momento del día, incluso en el atardecer o cuando el sol va desapareciendo en el horizonte y la luz empieza a ser sustituida por la artificial de las farolas. Con la arquitectura tan particular de las calles de Terceira, al estilo neocolonial, toda esa gama de colores tirando al pastel, como son los tonos verdes o azules con los que se pintan las fachadas de los edificios, ayudan a recoger fotografías que retratan perfectamente lo bella que es isla.

Foto tomada en Terceira, Las Azores Manuel Ramírez El Androide libre

Podría entrar en todo lo técnico de la cámara del Galaxy S23 Ultra, pero ya en otra publicación dejé claro todas sus capacidades y cómo se convierte en una 'todo en uno' para ofrecer distintas perspectivas de los paisajes y entornos urbanos por los que uno transita.

Y cuando se pone a prueba la fotografía nocturna o en entornos con poca luz, como el vivido en Algar do Carvão (un antiguo tubo de lava), es cuando notas la calidad que ha impuesto Samsung en este teléfono móvil. Y es que me permitió incluso, en un espacio inundado por la oscuridad y la luz artificial, reducir el brillo desde el visor de la app para dejar la luz justa y así pudiera retratar esos espacios tan intrincados en los que las sombras juegan su papel. Un pequeño truco que aconsejo y que gracias a él las fotografías incluso se tornan más naturales para captar lo que estás viendo con tus propios ojos.

Foto tomada en Misterios Negros en Terceira, Las Azores Manuel Ramírez El Androide libre

Esta experiencia se puede llevar a otra de las cuevas que visitamos, pero con la gran diferencia de que la naturaleza salvaje invadía la entrada con unos contraste de colores en los que rápidamente usas el móvil para hacer una foto detrás de otra. Ya sea el ultra gran angular o la cámara principal para buscar esas perspectivas con las que mostrar como las plantas van adentrándose por los recovecos que dibujan esa roca volcánica.

Hubo un momento mágico que viví y fue cuando fuimos a realizar fotos nocturnas a las estrellas, lo que ahora se llama como astrofotografía; donde este móvil es especialmente útil para este tipo de capturas. Eso sí, para sacarle verdadero rendimiento a nivel profesional, es recomendable usar un trípode y aplicar el modo que está disponible a través de la app Expert RAW de Samsung.

Foto tomada en Terceira, Las Azores Manuel Ramírez El Androide libre

Aquí el gran problema es que si no eres un experto en astronomía, puede ser complicado encontrar las distintas constelaciones en el cielo nocturno, pero este modo de astrophoto tiene una excelente herramienta llamada guía de cielo. Lo que hace es mostrarte los cuerpos celestes y las constelaciones. También quiero recordar que la contaminación lumínica hizo acto de presencia esa noche, justamente enfrente de donde estábamos había un barco de pesca faenando y el modo en que lo hacía era usando esos enormes focos de luz con los que atraen a la fauna marítima y así echar las redes para recoger la pesca. Lo que digo es que esos enormes focos en ciertos momentos bañaban el horizonte justo donde el Galaxy S23 Ultra estaba enfocado puesto en su trípode.

Incluso así, las fotos que sacó fueron una maravilla para dejar constancia de esa versatilidad que he comentado anteriormente. También el viento no ayudaba (y ni esas peculiares gaviotas con sus graznidos estridentes constantes), pero tomo lo dicho anteriormente, vas a otro país o un entorno en parte salvaje, así que has de contar con estos momentos que también ensalzan una noche tan especial como fue aquella.

Selfie hecha con la cámara frontal del Galaxy S23 Ultra El Androide libre

Podría hablar también de las selfies o esa fotografía retrato con el nuevo zoom 2x (aunque éste no llegó hasta el mes de junio), pero sí que en algunos momentos, recordando de nuevo cuando estaba en la lancha motora (que por cierto, no iba para nada lenta), las fotografías que saqué eran nítidas y sin movimientos bruscos que desenfocasen el plano. Con lo que me quedo es que tirar del Galaxy S23 Ultra hace que te salga un poco más esa cosa humana que tenemos todos de saber admirar el paisaje para que lo recoja tal cual, y podamos tener momentos a recordar cuando volvamos a nuestras casas.

La versatilidad que otorga

Después de reflejar todos los momentos vividos durante un par de días en Terceira gracias al uso intensivo de las cámaras, cabe preguntarse por la capacidad del Galaxy S23 Ultra para sobrevivir ante todos estos momentos. El uso de las cámaras para fotos o vídeos ejerce una gran presión sobre la batería, y aquí tengo que decir que se portó muy bien. Existe un límite y es imposible estar todo el día tirando fotos aquí y allá sin que se pierda autonomía, pero para ser un móvil que pasa del día y medio, la única necesidad de conectarlo fue cuando ya volví al hotel por la noche.

Fotografía retrato en Terceira, Las Azores Manuel Ramírez El Androide libre

El chip que habita en su interior es el Snapdragon 8 Gen 2 y se porta de maravilla en el rendimiento como en su capacidad para la eficiencia energética; y eso que le puse bien a prueba. Aquí he de decir que también depende del tipo de salida que vayas a hacer. Si sabes que vas a pernoctar por la noche, digamos que si vas a hacer vivac (un tipo de acampada que se realiza con la intención de pasar la noche al aire libre de manera provisional), aquí siempre hay que llevar un powerbank para no llevarse ninguna sorpresa; hay condicionantes, como una baja temperatura que consiguen que la batería pierda rendimiento, aunque no fue mi caso, con una temperatura suave durante todo el día.

Foto tomada en Terceira, Las Azores Manuel Ramírez El Androide libre

Otro punto que no quiero que se olvide, es que en ningún momento se sobrecalienta el terminal. Y eso que he hecho un uso intensivo del móvil. Por ejemplo, incluso jugando una partida multijugador durante 10 minutos en un juego 3D que tira de la conexión 5G mientras iba en la lancha motora a toda velocidad, al poco después estaba usando la cámara para grabar varios vídeos para demostrar la capacidad de su estabilización de vídeo (que es simplemente gloriosa), más todas las fotos que iba haciendo una detrás de otra. Y no, en ningún momento tomó temperatura.

Aquí el móvil de Samsung simplemente lo borda para dejar claro que el uso del chip de Qualcomm ha sido todo un acierto; y más si cabe cuando se ha usado una versión personalizada para el teléfono de Samsung con unas velocidades de reloj un poco más altas, e incluso así ni se calienta y ni pierde rendimiento.

Foto tomada en Terceira, Las Azores Manuel Ramírez El Androide libre

Lo que me queda finalmente es la sensación de que este móvil se porta de maravilla en estos viajes, posibles salidas al campo o simplemente ir como un turista común a cualquier ciudad o una isla como Terceira en Las Azores; que la recomiendo por toda la belleza cautivadora que ofrece a los visitantes. Un par de días para dejar claro que el Samsung Galaxy S23 Ultra es uno de los mejores móviles que ha lanzado el fabricante coreano al mercado español.

Un móvil que recomiendo su compra por todas sus aptitudes y que está disponible en España desde primeros de año. El Samsung Galaxy S23 Ultra puede ser adquirido en la tienda web online del fabricante coreano con sus distintas configuraciones en memoria RAM y almacenamiento interno (8 + 256 GB / 12 + 512 GB / 12 + 1 TB) y en cuatro colores: Green, Phantom Black, Lavender y Cream; también tiene la opción de acceder a colores exclusivos como son Graphite, Sky Blue, Lime y Red.

