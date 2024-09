Windows quiere rebuscar en tus vídeos y grabaciones de audio: la polémica novedad que ya está en desarrollo

La apuesta de Microsoft por la IA en el ordenador no ha menguado, pese a los problemas a los que ya se está enfrentando. Puede que los primeros portátiles Copilot+ PC hayan llamado mucho la atención, pero lo han hecho por las mejoras en rendimiento y eficiencia de los nuevos procesadores de Qualcomm, AMD e Intel más que por las funciones de IA.

De hecho, algunas de las funciones de IA que fueron presentadas con la nueva plataforma ni siquiera están disponibles aún, como por ejemplo, Recall. La polémica función, capaz de 'recordar' cualquier cosa que hemos hecho y encontrarla sólo con pedirlo, ha sido criticada por posiblemente vulnerar la privacidad de los usuarios y por posibles fallos de seguridad. En respuesta, Microsoft ha retrasado el lanzamiento de Recall, aunque no lo ha cancelado.

Lejos de contenerse por esta polémica, Microsoft está preparando otra función que también puede generar mucha discusión: una IA que revisa el contenido de los vídeos y archivos de audio que tenemos guardados en el ordenador. Se parece mucho a Recall, en el sentido de que se presenta como una función potencialmente muy útil, pero que puede afectar gravemente a nuestra privacidad si no se ejecuta bien.

La función ha sido descubierta por @XenoPanther en X, y se llama "Búsqueda inteligente de medios" (Intelligent Media Search). Se trata de un modelo de IA que es capaz de buscar dentro de los archivos de vídeo y audio en busca de palabras y términos. El potencial de una herramienta como esta es tremendo. Imaginemos que queremos encontrar una respuesta de una entrevista que grabamos hace años; con esta función, podríamos buscar una pregunta o una respuesta que nos acordemos y Windows nos mostrará exactamente el archivo en el que se encuentra.

Normalmente, no es posible buscar automáticamente dentro de vídeos y audios; tenemos que abrir los archivos y buscar manualmente por todo el contenido hasta encontrar la parte que queremos. Esta búsqueda en medios puede ser revolucionaria para mucha gente, especialmente si tiene muchos vídeos y grabaciones en su ordenador.

Pero no es menos cierto que la ejecución puede echar para atrás a muchos interesados. Para que esta búsqueda funcione, primero es necesario que Windows analice todos los archivos multimedia guardados en nuestro ordenador; usando un modelo de IA, creará una transcripción en texto de cada uno de los vídeos y audios. Cuando hagamos una búsqueda, en realidad se hará en esos archivos de texto en vez de en los vídeos. La primera vez tardará un poco, dependiendo de la cantidad de archivos multimedia que tengamos, y posiblemente tenga que descargar modelos de un servidor si son necesarios.

La buena noticia es que esta función no estaría activa por defecto, o al menos eso es lo que parece por la filtración. Para poder usar la búsqueda de medios, es necesario pulsar en un cuadro de diálogo que aparecerá la primera vez, en la que el usuario acepta los términos de uso; por lo tanto, si no aceptamos, esta función no estará disponible pero Windows no revisará nuestros archivos.

Por el momento, esta función aún no ha sido confirmada de manera oficial por Microsoft, así que es posible que cambie cuando finalmente llegue como actualización de Windows 11.