Envío gratis en Just Eat con Amazon Prime: cómo conseguir la promoción antes del partido de España

Promoción de Just Eat y Amazon Prime Just Eat El Androide Libre

Originalmente, Amazon Prime nació para conseguir envíos gratuitos en los pedidos en la tienda de Amazon. Con el tiempo, la suscripción ha ido ganando añadidos (y subiendo de precio como consecuencia), siendo el más popular el servicio de streaming Amazon Prime Video.

Algo que mucha gente no sabe es que la suscripción de Amazon Prime nos ofrece muchas más ventajas, como Amazon Photos. Y hoy, se ha añadido una justo a tiempo para disfrutar del partido de España en la Eurocopa como nunca: los envíos gratuitos de Just Eat.

En efecto, a partir de ahora, los usuarios que estén pagando la suscripción de Amazon Prime tienen derecho a hacer pedidos a restaurantes en la app de Just Eat y no pagar el coste del envío; esta promoción es ilimitada, por lo que podemos hacer todos los pedidos que queramos a partir de ahora, con la seguridad de que no pagaremos el envío.

Sin embargo, hay algunos detalles que debes tener en cuenta antes de realizar una compra. Para empezar, la promoción sólo se aplica en pedidos de más de 15 euros; si es inferior a esa cifra, tendremos que pagar el envío correspondiente.

Otro detalle importante es que no todos los restaurantes disponibles en Just Eat están participando en la promoción. Hay algunos restaurantes que siguen cobrando el envío aunque tengamos Amazon Prime, porque no forman parte de este acuerdo entre ambas compañías. Así que es importante que nos fijemos si nos están cobrando el envío antes de realizar el pago, ya que Just Eat no nos devolverá el dinero si hemos hecho el pedido pensando que el envío era gratis. Otra opción es activar los filtros en la app para mostrar “Gastos de entrega gratis”; Just Eat afirma que decenas de miles de restaurantes forman parte de la promoción.

Si tenemos todo eso en cuenta (pedidos de más de 15 euros y sólo en los restaurantes participantes), podremos conseguir el envío gratuito en Just Eat a partir de hoy. Para ello, tenemos que dar los siguientes pasos.

Primero, tenemos que acceder a la página web amazon.es/justeat. Aparecerá un botón amarillo en la página con la frase “Activa la oferta de Just Eat”; cuando pulsemos, se nos pedirá iniciar sesión en nuestra cuenta de Amazon primero, recordando que necesitamos una cuenta con Amazon Prime para poder acceder a la promoción.

Una vez que hayamos iniciado la sesión de Amazon, se nos pedirá permiso para que Just Eat pueda comprobar el estado de nuestra suscripción Prime. Pulsamos en “Permitir”, y se abrirá la página de Just Eat, donde tendremos que iniciar sesión con su cuenta; si no la tenemos, podemos crear una, pero si ya tenemos la app instalada en el móvil, lo más probable es que ya tengamos una cuenta.

Después de iniciar sesión en Just Eat, aparecerá una lista de los beneficios que vamos a activar. Sólo tenemos que pulsar en “Activar ahora”, y ya está. Recibiremos un correo confirmando que ahora tenemos envíos gratis a partir de 15 euros, y la app de Just Eat mostrará una notificación.