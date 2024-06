Adiós a los desconocidos en Instagram: lo nuevo de la app te permite hacer directos con tus amigos más cercanos

Como todas las redes sociales, Instagram se enfrenta a serios desafíos relacionados con la privacidad; por eso, en los últimos años ha ido ganando controles y funciones que nos permiten limitar el alcance de nuestras publicaciones y evitar que desconocidos nos contacten.

La función que Meta ha presentado hoy continúa en esa dirección, permitiendo hacer más privada una función que, por definición, no lo era: los directos. La app de Instagram ya permite hacer retransmisiones en directo usando la cámara de nuestro móvil, pero eso abre la puerta a que gente que no conocemos pueda vernos en situaciones que tal vez no querríamos compartir con todo el mundo. Por defecto, cualquier usuario que nos siga también puede ver los directos que creamos.

La nueva función de “Mejores amigos” permite iniciar una retransmisión en directo que sólo puedan ver nuestros amigos más cercanos en la app; concretamente, los que hayamos añadido a la lista de mejores amigos. Estos directos, o salas en vivo, serán accesibles sólo por estos usuarios, por lo que será una experiencia más íntima y cómoda para más personas.

En concreto, los directos para Mejores Amigos sólo pueden ser vistos por hasta tres personas más. Por lo tanto, no están diseñados para hacerse ‘viral’ ni para conectar con nuevos amigos o crear nuevas amistades. En vez de eso, la idea es que los usemos para hablar de manera más directa con nuestros familiares o amigos más cercanos.

Instagram ha compartido ideas de cómo podemos aprovechar esta nueva opción. Por ejemplo, podemos crear sesiones de confidencias en directo, donde podemos desahogarnos sin miedo a que nos escuchen personas que no queremos. O podemos compartir experiencias que estamos viviendo o hemos vivido, como el partido de fútbol que hemos visto o enseñar lo que estamos haciendo en este momento.

El objetivo de Instagram con este lanzamiento es que más personas se atrevan a usar la función de Directo de su app, y enfrentarse directamente a rivales como Twitch o YouTube con una opción que estos no tienen. Una retransmisión más personal y limitada será muy atractiva para usuarios que no tengan interés en hacerse ‘famosos’ en Internet, y que hasta ahora ni siquiera habían pensado en la posibilidad de iniciar una retransmisión en directo.

La función de “Mejores Amigos” de los directos de Instagram ha sido lanzada de manera global, incluyendo España. Como es habitual en este tipo de lanzamientos, la opción irá llegando poco a poco a todos los usuarios, aunque es importante mantener la app actualizada para asegurarnos de que es compatible con la nueva función.