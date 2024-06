Cuatro aplicaciones gratuitas que siempre recomiendo instalar en un televisor inteligente con Google TV

Los televisores inteligentes se han convertido en los últimos años en un electrodoméstico más en España, uno que se suele renovar cuando hay una competición importante de fútbol, como la Eurocopa 2024. Atrás quedaron los momentos en los que eran dispositivos caros y elitistas. Actualmente es al contrario, es casi imposible comprar un televisor que no tenga un sistema operativo avanzado. Pero no todos son iguales.

Hay muchos motivos para elegir un televisor: pantalla, tamaño, precio... pero cada vez es más importante el sistema operativo. Cada uno tiene sus ventajas e inconvenientes, pero en número de aplicaciones y posibilidades está claro que Android TV, y ahora Google TV, son los claros ganadores. Además, hay muchas marcas que usan este sistema, por lo que no tenemos que estar atados a una.

Hay muchas aplicaciones disponibles para estos televisores, desde las de streaming de series y películas a otras de música, por no hablar de loe juegos o de otras de domótica. Pero hay cuatro en concreto que cambian la experiencia de uso lo suficiente como para ser recomendables en casi cualquier televisor con este sistema operativo.

Button Mapper

La primera de ellas es una aplicación que sirve para cambiar el funcionamiento del accesorio más importante de la TV: el mando a distancia. Con esta aplicación se pueden reconfigurar las acciones de cada botón del mando, haciendo que muchos de los botones que vienen vinculados a ciertas aplicaciones puedan tener otras funciones.

De esta forma, si nuestro televisor tiene un botón para abrir Netflix pero nosotros no tenemos suscripción a esa plataforma, podemos hacer que abra otro servicio de streaming, u otra aplicación. Lo más útil es que se adapta a cada caso particular, no teniendo que servir cada botón para algo concreto. Además, permite configurar una doble pulsación para realizar otras acciones, de manera que cada botón se convierte en un doble activador, permitiendo abrir dos apps diferentes.

Button Mapper El Androide Libre

Esta aplicación se puede instalar desde la Google Play Store y es gratuita, estando disponible además de para los televisores para otros dispositivos con Android. Antes de abrirla hay que darle permisos de accesibilidad. Hay que tener cuidado con ciertas configuraciones en función de la marca del dispositivo, como contamos en el análisis de la aplicación.

X-plore File Manager

El segundo integrante de esta lista es una aplicación llamada X-plore File Manager. Se trata de un explorador de archivos que permite navegar por la memoria del televisor, y abrir archivos de varios tipos. Además, es muy útil si se quiere usar un disco duro externo y se quieren mover elementos de un sitio a otro. Permite realizar acciones como copiar, mover, renombrar archivos y más.

Explorador de archivos El Androide Libre

Una de sus grandes bazas es que permite conectar con servidores en la nube, como Google Drive o OneDrive, haciendo mucho más fácil enviar capturas de pantalla del televisor a un ordenador o móvil, cargar archivos APK en el televisor, pasar vídeos para verlos en la tele, etc. También es una aplicación gratuita y está en la Google Play Store. No es el único explorador de archivos disponible para televisores con Android pero sí que es uno de los más completos que no requieren un pago.

SmartTube

La última aplicación seleccionada en esta breve lista es un cliente de YouTube. La inmensa mayoría de televisores con Android TV o Google TV tienen instalada la aplicación oficial de streaming de Google, que nos deja ver vídeos sin problemas, pero que carece de algunas funciones que sí tenemos en las versiones web o de otras plataformas.

SmartTube El Androide Libre

Por ejemplo, SmartTube nos permite modificar la velocidad de reproducción, algo realmente útil en esos vídeos que tienen un ritmo demasiado pausado. Permite personalizar los botones de la interfaz, e incluso ocultar categorías que no usemos, haciendo más limpia la estética de la app.

Uno de los puntos débiles es que no tiene soporte para algunos vídeos en directo, por lo que en ciertas ocasiones habrá que seguir requiriendo del uso de la aplicación nativa original. Además, navegar entre algunas secciones es poco intuitivo, y suscribirse a algunos canales o borrar dicha suscripción no siempre es fácil.

Menú de SmartTubeNext

Esta aplicación, al contrario que otras, sólo está disponible para televisores, no para móviles o tablets. No obstante, al ser un cliente de YouTube que tiene funciones no permitidas, no se puede descargar desde la Google Play Store. Está disponible en la plataforma GitHub para su descarga gratuita. Para instalarla se puede usar un explorador de archivos como X-Plorer o alguna aplicación que permita instalar APKs. El sistema de actualización es interno, y es una aplicación que se actualiza mucho, incluso varias veces algunas semanas. Su creador está pendiente de que funcione lo mejor posible y no deja de mejorarla.

VLC

La última aplicación que siempre instalado en un televisor con Android TV es VLC, un reproductor de vídeo que destaca por ser capaz de ejecutar la mayoría de códecs de audio y vídeo que se usan actualmente. Es la aplicación perfecta para poder ver vídeos que tengamos en un disco externo. Junto con X-Plore nos permitirá incluso reproducir los vídeos que copiemos desde una ubicación online, como Google Drive, en el televisor. Funciona de forma más fluida y estable que la emisión de un vídeo del móvil a la tele usando VLC para smartphones.

VLC en un televisor con Android TV El Androide Libre

Por si fuera poco, los creadores de la aplicación están pensando en dar soporte al streaming de vídeo desde la propia app. Esto no sería simplemente soporte para listas IPTV, algo que ya admite, sino tener contenido propio. No es algo que se haya confirmado, pero sí que permite vislumbrar las futuras posibilidades del servicio.