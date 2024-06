El anillo de Samsung está cerca: la compañía presenta una demanda contra Oura para evitar problemas

El próximo Galaxy Unpacked estaría muy cerca, y se podría celebrar el próximo mes de julio; supondría un adelanto respecto a otros años, igual que se adelantaron los Galaxy S24. El objetivo de Samsung está claro: pillar desprevenida a la competencia con sus nuevos móviles plegables y sus nuevos relojes inteligentes.

Pero los nuevos Galaxy Watch no serán las únicas sorpresas que prepara la compañía. También se espera que se formalice el lanzamiento del Galaxy Ring, el anillo inteligente que fue mostrado en Barcelona a principios de año y que ya estaría cerca de las tiendas. Sin embargo, aún quedan algunos detalles que resolver, especialmente legales.

Y es que lo último que quiere Samsung es meterse en líos legales en cuanto lance su anillo inteligente; en otras palabras, una repetición de lo que sufrió con las demandas que presentó Apple por sus móviles Galaxy. En esta ocasión, Samsung teme que uno de los grandes del sector, Oura, presente una demanda que bloquee la venta del Galaxy Ring.

No es un miedo exagerado. En el pasado, Oura ha demandado a empresas que lanzaron anillos inteligentes, como Ultrahuman, Circular y RingConn, afirmando que posee las patentes necesarias para hacerlos realidad. En todos los casos, la demanda se presentó antes de que estos fabricantes pudiesen lanzar sus dispositivos en el mercado estadounidense.

Oura Ring Chema Flores Omicrono

Samsung ha atacado de manera preventiva, presentando una demanda antes de que Oura la pueda presentar en cuanto lance el Galaxy Ring. Pero el objetivo de este desafío legal no es demostrar que Oura ha copiado a Samsung, más bien lo contrario: demostrar que Samsung no ha copiado a Oura y que puede vender su Galaxy Ring sin ningún bloqueo legal.

Oura es una de las referencias del joven sector de los anillos inteligentes, con funciones avanzadas pese a su reducido tamaño que permiten detectar los motivos detrás del estrés, por ejemplo. Cuando el Galaxy Ring fue presentado en febrero, Oura publicó una nota de prensa en la que presumía de más de 100 patentes otorgadas y 270 más solicitadas; un claro mensaje de que pensaba tomar medidas.

En concreto, el problema está en cinco patentes registradas por Oura, que, según Samsung, son demasiado genéricas y describen características “comunes a virtualmente todos los anillos inteligentes”. Por lo tanto, la esperanza de Samsung es que el juez le de la razón y considere que Oura no puede hacer valer estas patentes en una demanda; ya sea porque no son lo suficientemente precisas, o porque no son válidas.