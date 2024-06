Así es Balance Phone, la app que transforma cómo usas el teléfono móvil para evitar que desarrolles adicción a él

Es innegable que los smartphones son una herramienta increíblemente potente para hacer muchas tareas en el día a día. En España, ya sea con orientación laboral o al ocio, prácticamente todo el mundo tiene uno, incluidos en muchos casos los más pequeños de casa.

Esto puede tener su punto negativo, puesto que son muchos los peligros que existen en internet y a los que pueden estar expuestos, aunque la adicción al uso del dispositivo por parte de los adolescentes también puede ser un gran peligro. Por ello, suele ser recomendable aplicar algún tipo de control parental o bloqueo para evitar que los niños accedan a lo que no deben en el móvil.

Además del control parental, también es posible instalar otras aplicaciones que cuenten con funciones que permitan restringir el uso del dispositivo. Una de las más interesantes que existen ahora mismo es Balance Phone, que además de ser un launcher es la herramienta ideal para que tus hijos eviten la adicción al móvil.

Launcher mínimo

La idea de Balance Phone es hacer que el dispositivo sea lo más minimalista posible, no solo en materia de diseño, sino de funcionalidad. Esto implica que la aplicación restringe el acceso a cierto tipo de apps, como las redes sociales, los juegos, los servicios de streaming o las aplicaciones de apuestas, haciendo que estas, aunque estén instaladas, ni siquiera se muestren en la pantalla principal, evitando que puedan ser abiertas.

De hecho, toda la estética de la aplicación es bastante sencilla, puesto que, una vez se ha configurado como launcher predeterminado del sistema, este consiste únicamente en una lista con el nombre de cada una de las aplicaciones que están instaladas y a las que sí se puede acceder. Los servicios permitidos por este lanzador son aplicaciones de mensajería, productividad, movilidad, música y entretenimiento, comida a domicilio o aplicaciones de salud. Básicamente, prácticamente todo tipo de aplicaciones que no encajen con la descripción de las que no están permitidas.

Balance Phone El Androide Libre

El hecho de que no te deje acceder a ellas desde su pantalla principal hace que estás sean más complicadas de encontrar, aunque si se encuentra y se intenta abrir, se mostrará un aviso de que dicha aplicación no es compatible con la app y no dejará abrirla, algo que puede ser bastante relevante si se utiliza como control parental.

La idea de la aplicación es que se utilice el móvil únicamente con un fin, y no se utilice para pasar el rato, puesto que además de poder ser una pérdida de tiempo, también puede generar adicción a los más pequeños. Con este launcher, únicamente se cogerá el móvil para una tarea concreta, era más fácil dejarlo ha pagado cuando se acabe de hacerla. Por el momento la aplicación es gratuita en Google Play para todos los usuarios que la descarguen mientras que se encuentra en fase inicial.

Controlar la adicción

La adicción a los smartphones por parte de los menores de edad es un problema que puede traer consecuencias perjudiciales para la salud. Un 80% de jóvenes entre 12 y 18 años hace un uso intensivo de este dispositivo, y es algo que hay que vigilar de cerca y moderar para evitar no solo la adicción, sino también un mal uso por parte de los más pequeños. Y es que, puede generar problemas psicológicos tempranos por la sobreestimulación que provocan estos dispositivos, provocando un estado de alerta constante por las notificaciones y pudiendo desembocar en nomofobia, un miedo irracional a no tener el teléfono encima.

Los psicólogos recomiendan hacer uso de herramientas especializadas para ello, como son las plataformas de control parental. Tanto los móviles Android como los de Apple tienen herramientas creadas para este fin y gracias a las cuales los padres pueden estar al tanto —y limitar— de qué es lo que hacen sus hijos con el dispositivo. El tema de limitar la actividad con el móvil de los menores ya ha sido objeto de debate en algunas Comunidades Autónomas en el ámbito de los centros educativos.

Niño utilizando un móvil para jugar

Muchas voces dentro de este sector abogan por no prohibir que se lleve a los centros escolares, puesto que hay niños que, por diferentes necesidades, pueden necesitar ponerse en contacto con sus padres. Sin embargo, esto no es incompatible con prohibir su uso durante el horario escolar y asegurar que los más jóvenes no los usen durante las clases, bien con taquillas especiales o con bolsas anti uso. Estas medidas ya son tomadas por algunos centros, y se está pendiente de su regulación a nivel estatal.

Algunas Comunidades Autónomas han decidido tomar la iniciativa en este tipo de regulación. La consejería de Desarrollo Formativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía decidió publicar un dictamen el pasado mes de marzo en el que se prohibía el uso del smartphone en recreos, actividades extraescolares, transporte a excursiones y el resto de espacios de los centros educativos, dejando margen para el uso con fines didácticos. Castilla la Mancha fue la pionera, puesto que lleva prohibiendo su uso en las aulas desde 2014. Otras regiones como Galicia o la Comunidad de Madrid también prohíben su uso de forma generalizada, mientras que hay Comunidades en las que se deja a discreción de los propios centros educativos.