Adiós a tres programas clásicos de Windows: Microsoft confirma que los va a borrar de tu ordenador

El 2024 será un año muy importante para la historia de Windows, el año del Copilot+ PC. Ese es el nombre de la nueva plataforma de Windows con funciones avanzadas de Inteligencia Artificial. La cantidad de novedades es muy elevada, y estarán disponibles en los nuevos Surface y ordenadores de otras marcas con los últimos procesadores.

Entre las novedades, hay algunas muy llamativas y otras muy polémicas. Es el caso de Recall, una función que registra todo lo que hacemos en el ordenador; la idea es que en cualquier momento podamos preguntarle a una IA qué es lo que hicimos y esta nos responderá con las apps, archivos, fotos y datos que teníamos en ese momento.

Sin embargo, no todas las novedades de la próxima actualización de Windows serán añadidos; Microsoft también va a aprovechar para ‘hacer limpieza’, eliminando algunas partes que llevan ya años sin ser actualizadas y que la mayoría de los usuarios ya no utiliza.

La compañía ya ha confirmado la lista de programas que serán eliminados de Windows 11, y el que más destaca es, sin duda alguna, Wordpad, que será eliminado de todos los ordenadores. Durante décadas, este procesador de textos fue una alternativa gratis a Microsoft Word; aunque no era tan capaz ni completo, contaba con compatibilidad con los archivos .doc y permitía editar textos de manera similar.

Wordpad lleva ya desde el 2020 siendo una descarga opcional que no se instala por defecto en Windows; pero con la próxima actualización, será eliminado completamente de los sistemas en los que esté instalado y ya no se podrá volver a instalar. Microsoft recomienda usar la versión de Word de Microsoft 365 como sustituto, aunque no sea exactamente lo mismo.

Microsoft WordPad en Windows 11 El Androide Libre

El segundo programa que será eliminado de Windows 11 no será echado de menos como Wordpad. Hablamos de Cortana, el asistente personal de Microsoft que intentó competir contra Alexa y Google Assistant sin mucho éxito. La presencia de Cortana en el sistema se ha ido borrando poco a poco; desde el año pasado ya no tiene app independiente, pero el sistema aún contaba con ciertas partes que permitían usarlo en algunos programas.

La próxima actualización de Windows 11 eliminará todas las referencias y archivos relacionados con Cortana, algo que tiene sentido. Copilot no sólo cumple el mismo papel de asistente personal, es muy superior gracias a su modelo GPT (el mismo que ChatGPT) y ha conseguido lo que Cortana no pudo, convencer a los usuarios.

Por último, Microsoft ha anunciado el fin de la app de Recomendaciones (‘Tips’ en inglés). Esta app poco conocida se encargaba de mostrarnos trucos y consejos sobre Windows 10 (y después, sobre Windows 11), explicando los botones de la interfaz y cómo usar el sistema. Era una app principalmente diseñada para usuarios nuevos y que no era muy útil para cualquiera que haya usado Windows antes; será sustituida por una página web con la misma información.