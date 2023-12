Chollazo en Carrefour, la manera más barata y fiable de conseguir Android Auto sin cables en el coche

Las recientes polémicas de Android Auto y las pantallas de los coches no han hecho mella en la demanda de los usuarios por este sistema. Apps como Google Maps para Android Auto tienen buena parte de ‘culpa’ que todos los conductores ahora quieran este sistema en sus coches.

Aunque buena parte de los coches nuevos vendidos en España ya ofrecen compatibilidad con Android Auto de serie, aún quedan muchos vehículos en circulación que no permiten conectar el móvil. La buena noticia es que, si nuestro coche tiene puertos USB, es muy fácil añadir Android Auto usando un adaptador.

Estos adaptadores funcionan de intermediario entre nuestro móvil y la pantalla de nuestro coche, que pasará a mostrar la interfaz de Android Auto cuando se realice la conexión. De esta manera, podemos acceder a todas las apps como si nuestro coche realmente tuviese Android Auto de serie.

Ahora, tenemos una buena oportunidad de conseguir uno de los mejores adaptadores con Android Auto con precio rebajado. En concreto, la oferta es del Motorola MA1 por 79,99 euros en la página de Carrefour; aunque hay que aclarar que la venta se realiza por un tercero y no por Carrefour directamente, por lo que no tendremos ventajas como la recogida en tienda. Pese a eso, no tendremos que pagar por los gastos de envío, ya que la entrega a domicilio es completamente gratuita y llega a tiempo para Reyes.

Hemos podido probar el Motorola MA1 en EL ESPAÑOL – El Androide Libre, y nuestra conclusión está clara; es una de las mejores alternativas para conseguir Android Auto en el coche, posiblemente la mejor. El emparejamiento con el móvil es rápido y sobre todo, fiable, por lo que una vez que se realiza la conexión no tendremos problemas en usar todas las funcionalidades de Android Auto y todas las apps, incluyendo Google Maps. Se conecta de manera rápida y ya en su día elogiamos el bajo precio que tiene.

Motorola MA1 Álvarez del Vayo

Por lo tanto, por 79,99 euros es difícil no recomendar este dispositivo. Sin embargo, hay que tener en cuenta el prerrequisito de contar con una conexión USB-A en el coche que nos permita usar la pantalla que ya tenemos; si nuestro coche no tiene pantalla o esa conexión, probablemente nos vendrá mejor comprar una pantalla nueva. Además, uno de los pocos fallos que le encontramos al Motorola MA1 es que el cable es pequeño, por lo que probablemente necesitaremos una extensión para que no moleste al conectarlo.

