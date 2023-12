Android Auto no funciona con móviles Xiaomi: por fin puedes solucionar este fallo

Android Auto está en el centro de la última polémica por la seguridad vial. No es sólo por el riesgo de las pantallas táctiles en el coche, ni que los conductores prefieran los botones físicos; hasta algunos fabricantes como GM se han pronunciado, dando a entender que sistemas como Android Auto y Apple CarPlay son inseguros por provocar distracciones durante la conducción.

El gran problema es que Android Auto es muy inestable, con una gran cantidad de ‘bugs’ que afectan a la experiencia e incluso provocan que el sistema deje de funcionar. Cuando eso ocurre, la primera reacción de muchos conductores es coger el móvil para ver qué es lo que está fallando, apartando la mirada de la carretera.

Uno de los fallos más molestos que lleva ya meses afectando a los conductores ocurre cuando se pierde la señal de teléfono en el móvil; afortunadamente, ahora Google por fin ha confirmado que tiene la solución al problema, aunque no está al alcance de todos los usuarios.

Android Auto se desconecta

El fallo descrito por los usuarios ocurre cuando están usando Android Auto usando la conexión sin cables desde su móvil Xiaomi; por el momento, los usuarios de esta marca parecen los grandes afectados, aunque también hay reportes de fallos similares con móviles de otros fabricantes.

El problema es que Android Auto se desconecta por sí solo en cuanto el smartphone pierde la señal móvil; algo que en teoría no debería ocurrir porque esa conexión no tiene nada que ver con la que se realiza entre la pantalla del coche y el teléfono móvil. Esto es especialmente molesto si circulamos por zonas que tienen una cobertura pobre o que no ofrece la mejor velocidad; algunos usuarios afirman que también se encuentran este problema cuando el móvil cambia de la red 4G a la red 3G porque la operadora que usan aún no ofrece cobertura de conexión de alta velocidad en esa zona.

Los usuarios de móviles Xiaomi son los grandes afectados Álvarez del Vayo El Androide Libre

Cuando Android Auto se desconecta, la gran molestia es que no se vuelve a conectar incluso si la conexión móvil se recupera; eso es porque el móvil no detecta la pérdida de la conexión y se cree que Android Auto sigue funcionando correctamente, así que no es posible iniciarlo de nuevo. Algunos usuarios han sufrido el problema contrario: han empezado sin conexión y Android Auto se ha desconectado en cuanto la han recuperado.

Durante meses, los usuarios han buscado métodos para evitar este problema; una solución parcial estaba en activar el modo avión en el móvil durante el periodo del trayecto, pero eso tiene el inconveniente de que Android Auto no puede usar los datos para Google Maps, Spotify y el resto de apps. Este fallo concreto de Android Auto se conoce al menos desde el pasado mes de junio; pero como los grandes afectados son los usuarios de móviles Xiaomi, no estaba claro exactamente si era un problema de Google o del fabricante chino.

Finalmente, un representante de Google ha usado los foros oficiales para anunciar que ya existe una solución a este problema. Finalmente, Xiaomi ha sido la encargada de desarrollar un parche, lo que indica que el problema se encontraba en su capa MIUI y las modificaciones que hizo. El parche ya ha sido implementado, pero sólo en Android 14.

Por lo tanto, la manera de solucionar este fallo consiste en actualizar nuestro móvil a Android 14; lamentablemente, el plan de actualización de Xiaomi a Android 14 (con el nuevo HyperOS) es muy limitado por ahora: la lista de móviles que recibirán HyperOS en España es muy corta, al menos por el momento. Tampoco hay mención a los usuarios que usan móviles de otras marcas. Por lo tanto, este problema está lejos de ser solucionado completamente.

