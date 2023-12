Adiós al móvil: así es la nueva app de Samsung que te permitirá hacer llamadas de teléfono en el portátil

La nueva app que llegará con el nuevo Samsung Galaxy Book 4 puede ser de gran ayuda si recibimos llamadas de manera habitual y no queremos, o podemos, despegarnos del ordenador.

Los pronósticos no se han cumplido, y no sólo no hemos dejado de usar ordenadores, algunos los usamos más que nunca. A la hora de la verdad, la mejor combinación sigue siendo usar el móvil y el ordenador al mismo tiempo, cada dispositivo para un tipo de tarea diferente; sin embargo, eso provoca algunos problemas y molestias. Por ejemplo ¿qué pasa si recibimos una llamada mientras estamos usando el ordenador?

Es tan sencillo como dejar lo que estamos haciendo en el ordenador y coger el móvil; pero para mucha gente, es de todo menos ‘sencillo’. Por ejemplo, muchos usuarios se tienen que quitar los auriculares con micrófono que usan normalmente para hacer videollamadas; o puede que ni siquiera se den cuenta de que les están llamando si no se fijan en la pantalla del móvil.

La app de Teléfono de Samsung mostrará una notificación cuando recibamos una llamada Samsung

Ahora, Samsung tiene la solución ideal, con la última actualización de su app oficial para Windows; en efecto, Samsung tiene una app para ordenador que puede que no conozcas. Se llama SamsungPhone (Samsung Teléfono en español), y ahora permite recibir llamadas y responderlas directamente en Windows.

La app nos permite asociar nuestro móvil Galaxy al ordenador, para que a partir de entonces las llamadas aparezcan como notificaciones en Windows; y lo mejor es que podemos responder directamente desde el ordenador y hablar si tenemos un micrófono conectado al sistema. En otras palabras, en ningún momento tenemos que coger el móvil, y todo se hace desde el ordenador. La notificación muestra el número de teléfono que nos está llamando, además del nombre del contacto asociado si lo tenemos; las tres opciones que tenemos es responder a la llamada, colgar, o enviar un mensaje si estamos ocupados y no podemos cogerla.

La app ha aparecido en la tienda de apps de Windows, y por lo tanto, puede ser instalada fácilmente en cualquier ordenador; sin embargo, los requisitos de la app indican que es exclusiva del nuevo Galaxy Book 4 y de los nuevos ordenadores basados en Intel. Dado que la app aún no se puede instalar en España, no está claro si eso significa que los ordenadores con procesador AMD no son compatibles, y probablemente hará falta esperar al próximo lanzamiento de los Galaxy Book 4 para que la app esté disponible para todo el mundo.

