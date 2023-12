Así es el OnePlus 12R: el móvil puntero más barato que por fin llegará a España

El 2024 empezará fuerte con la llegada de varios smartphones importantes en el sector Android. Uno de los lanzamientos más esperados es el del OnePlus 12, el dispositivo que celebra 10 años de vida de la marca y que pretende devolverla al lugar que se merece. Pero ese no será el único anuncio que se hará el 23 de enero.

Y es que el OnePlus 12 vendrá acompañado de un modelo más barato, el OnePlus 12R. Esta será la primera vez que un modelo de la gama R de OnePlus llega oficialmente a nuestro país, así que será una ocasión especial; sobre todo porque se espera que sea un dispositivo muy competitivo en relación calidad/precio.

Los modelos R de OnePlus suelen ser versiones ‘recortadas’ y más baratas del modelo principal dirigidas a países como India; mientras que en China, se conocen como los “OnePlus Ace”. En España, hasta ahora ha habido un salto entre los OnePlus Nord y los modelos de tope de gama, que ahora el OnePlus 12R podrá ocupar.

El OnePlus 12R en negro OnePlus

Ahora, OnePlus ha publicado las primeras imágenes oficiales del OnePlus 12R, o OnePlus Ace 3 como se conocerá en China; se espera que sus características y diseño sean idénticos, así que ya podemos saber mucho de este nuevo móvil antes de que llegue a España. Y la buena noticia es que, dependiendo del precio que se anuncie, este puede convertirse en uno de los móviles más recomendables del mercado.

No es de extrañar que el diseño del OnePlus 12R recuerde mucho al de su ‘hermano mayor’, con un conjunto de cámaras muy parecido aunque no idéntico. La característica más llamativa en cuanto a diseño serán los marcos de metal con una terminación mate, que no sólo darán una sensación más ‘premium’, sino que son un avance respecto a los marcos de policarbonato de la generación anterior.

En los bordes también encontramos el ‘Alert Slider’, el selector que permite poner el móvil en silencio o en vibración; al igual que en el OnePlus 12, se encuentra en la parte izquierda en vez de la derecha para dedicar ese espacio a los componentes internos. En España, el OnePlus 12R estará disponible en dos colores, negro y azul; mientras que en China también se ofrecerá un dorado con tonos marrones muy curioso.

En cuanto a los componentes, OnePlus aún no ha confirmado nada, pero todo indica que será básicamente un OnePlus 11; en el interior se espera un Snapdragon 8 Gen 2 y la pantalla será similar, con un tamaño de 6,78 pulgadas y frecuencia de refresco de 120 Hz. Sin embargo, tener el ‘hardware’ de hace un año no es algo malo si el precio es acorde, y esa es la gran duda por ahora de este dispositivo.

