Nothing acaba con la discriminación de los iPhone: así logrará mandar mensajes en azul usando iMessage

iMessage es la app que más divide a los usuarios del iPhone de los de Android y los mensajes en azul y verde son parte del conflicto que vive Google contra Apple; y es que estos dos colores están creando divisiones sociales en un país como Estados Unidos donde el iPhone es el móvil más usado. Ahora Nothing ha traído a Android una app que permitirá enviar mensajes en color azul a un usuario en un iPhone.

Carl Pei de Nothing ha sido muy hábil en traer esta app para romper una barrera que solo parecía que iba a poder eliminar la Unión Europea al convertir a Apple en un gatekeeper (una empresa cuya capacidad le permite crear monopolios o divisiones como son los mensajes en azul o verde). Esta barrera en España es inexistente debido a que iMessage no es tan usada como WhatsApp. Y es que cuando se envía un mensaje SMS desde un móvil Android a un iPhone éste aparece en color verde en vez del azul cuando se recibe desde un móvil de Apple (esta es la barrera).

Nothing Chats es la app que ha sido desarrollada con Sunbird, una plataforma de mensajería que también tiene su propia app de chat con los usuarios de iMessage. Esta app no solamente ofrece una experiencia 'iMessage' en lo visual sino también en la productiva al contar con algunas características de esta app de Apple.

Mensajes en azul desde un Android

Se incluyen los grupos de chats, la habilidad para enviar contenido multimedia en calidad original y se puede ver quién está tecleando en el chat. También da soporte a los mensajes SMS, aunque de momento no permite editar chats o usar las reacciones a mensajes. El plan de Nothing es ir añadiendo estas opciones próximamente.

Eso sí, según un reporte desde The Washington Post a través de The Verge, las reacciones en los chats de la app no funcionan del todo y los chats de grupo a veces no envían los mensajes, por lo que hay que enviarlos varias veces. Hay otra limitación en los chats de grupos, ya que solo funcionan para los que usan iMessage y se quedan fuera los usuarios de Android, ya que no verán los mensajes enviados desde un Nothing Phone con la app desarrollada por Sunbird.

Nothing Chats se desplegará en el Nothing Phone (2) en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, España y en el resto de Europa este mismo viernes. Se hará disponible a través de la Google Play Store para que cualquiera con un móvil de Nothing pueda enviar mensajes en azul a un usuario en un iPhone. Una acción de gran valor en Estados Unidos mientras que en España casi es desconocida debido a que la app de chat más usada tanto por usuarios de Android como los de un iPhone es la misma WhatsApp.

