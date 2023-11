El gran error que cometes al compartir fotos y que puede revelar dónde estás sin querer

Compartir imágenes o vídeos se ha vuelto una costumbre asociada a tener un smartphone en España. No solo sucede en las redes sociales, sino que en muchas ocasiones se toma una fotografía para enviarla por mensajería instantánea o correo electrónico e ilustrar una situación. Sin embargo, esta acción tan cotidiana conlleva importantes riesgos para la privacidad.

Está claro que es peligroso compartir cada aspecto de la vida propia por las redes sociales, puesto que se puede revelar información personal. Sin embargo, hay ocasiones en las que enviarlas, también puede entrañar cierto peligro, puesto que contienen datos con los que se puede obtener la ubicación en la cual se ha tomado la fotografía.

Sin embargo, también es posible hacer que estos detalles, que recibe el nombre de metadatos, desaparezca de las imágenes antes de compartirlas. De hecho, algunas marcas como Xiaomi cuentan con una opción integrada para ello dentro de sus ajustes, lo cual hace que el proceso sea más cómodo.

¿Qué son los metadatos?

Todas las cámaras y smartphones guardan cierta información técnica cada vez que toman una fotografía. Esta se almacena en el archivo de la imagen, y para acceder a ella hay que expandir los detalles al visualizarlo en el ordenador, móvil o tablet, puesto que son datos adjuntos. En Google Fotos, sin ir más lejos, basta con deslizar hacia arriba para que aparezca una pestaña con los metadatos.

Contiene detalles sobre el sensor que ha tomado la fotografía, como la apertura, el tipo de sensor, la velocidad de captura o el ISO que se ha utilizado. Esto ayuda a los fotógrafos a ser conscientes de detalles importantes de cara a editar la fotografía, entre otras cosas. También muestra la resolución y, en muchos casos, puede incluso mostrar la ubicación concreta de la fotografía, lo cual puede ser un problema para la privacidad.

Al fin y al cabo, en muchos casos, no hay nada de malo en dejar expuesta información técnica sobre la fotografía, a no ser que esta se quiera ocultar por motivos profesionales. Sin embargo, si se hace una foto en el hogar, puede contener la ubicación exacta, y esto sí que es más comprometedor. Igual que los datos de la fecha y la hora. Ver un desglose de estos datos no es, en absoluto, complicado, e incluso hay algunas plataformas que, directamente, traducen las coordenadas de los archivos a una dirección en concreto, mostrándola directamente en Google Maps.

Es cierto que hay algunas plataformas, como WhatsApp, que al comprimir la imagen para enviarla pueden eliminar algunos de estos detalles técnicos sobre la misma. Sin embargo, si el medio por el que se envía no lleva a cabo ningún tipo de compresión, o bien se envía la imagen como archivo, seguirán revelando dichos datos.

Eliminar los metadatos de una foto

En Android, al iniciar la cámara por primera vez, esta suele preguntar si se quiere que se guarde la ubicación cada vez que se hace una foto, lo cual añadirá esta información a los metadatos, por lo que hay que contestar que no. Si esta opción está activa, es posible desactivarla desde los ajustes internos de la app de cámara. Basta con esto para que no aparezca en las imágenes y vídeos que se hagan.

Esto también sucede con los vídeos, por lo que es recomendable desactivar esta opción de la cámara. Si se quiere compartir un archivo tomado antes de hacerlo, lo mejor es borrar sus datos. Existen algunas aplicaciones especializadas en eliminar este tipo de información antes de compartirla. Una de ellas es Photo Metadata Remover, que muestra un gran detalle de los datos EXIF —también reciben este nombre— antes de proceder a eliminarlos. Otras alternativas como Exif Eraser incluyen una opción con la que se puede hacer el proceso de forma automática en una carpeta.

Si se quieren borrar desde el ordenador, también hay algunas opciones en línea que permiten hacerlo. Una de las más interesantes es Jimpl. Esta web admite archivos de, como máximo, 50 MB, y antes de ofrecer la opción de que los metadatos sean eliminados, los enseña con todo lujo de detalle, y es algo a lo que cualquier persona a la que se le envíe puede hacer.

Algunas marcas, como Xiaomi, cuentan con una opción en la capa de personalización que deja borrar los metadatos al compartir la imagen. Para ello, hay que ir hasta la galería nativa, pulsar sobre el menú de tres puntos, darle a Ajustes y activar las casillas del apartado de Compartición segura. Cualquiera de estos métodos es válido para eliminar los metadatos y que ningún desconocido pueda ver información del smartphone o la geolocalización.

