Por qué los paVos de Fortnite ahora son más caros en España: Epic en problemas

Uno de los grandes del sector de los videojuegos se tambalea. Epic Games, más famosa por ser la compañía detrás de Fortnite, ha despedido al 16% de su plantilla y se ha deshecho de algunas de las compras recientes que hizo cuando estaba en su apogeo. Los jugadores van a notar estos cambios de manera inmediata.

En realidad, la historia de Epic Games se remonta a la década de los 90, cuando era una simple desarrolladora de juegos para PC; pero ya entonces se demostró que era especial, al crear un motor gráfico, el Unreal Engine, que otros juegos podían usar para conseguir gráficos de alta calidad.

Aquello fue el inicio de algo grande, pero no fue hasta que uno de sus juegos, Fortnite, adoptó un nuevo modo tipo ‘Battle Royale’ que realmente alcanzó su cima. Pese a ser gratuito, Fortnite obtiene una absurda cantidad de ingresos mensuales gracias a los micropagos, con ‘skins’ basadas en franquicias como las películas de Marvel, bailes personalizados y nuevos diseños de armas.

Fortnite será más caro

Las ventas de objetos virtuales dentro de Fortnite alcanzaron un nivel tan elevado, que Epic Games de repente se pudo permitir muchas cosas. Por ejemplo, lanzar su propia tienda de juegos y apps, Epic Games Store, que literalmente regala juegos punteros sólo por tenerla instalada y ha conseguido exclusividades que no están en su gran rival, Steam. También pudo enfrentarse legalmente a Apple y a Google, al intentar saltarse las reglas de sus tiendas al ofrecer métodos de pago alternativos. Fortnite fue expulsado de Google Play y de la App Store como consecuencia, y aún no está disponible en ninguna de las principales tiendas; pero eso no pareció ser un problema para Epic, que siguió obteniendo ingresos multimillonarios pese a perder acceso a millones de usuarios potenciales. Por último, Epic también se permitió la compra de muchos desarrolladores, como los creadores de Fall Guys y Rocket League, además de servicios como Bandcamp.

Ahora, puede que la gallina de los huevos de oro esté dando sus primeros signos de cansancio. Hoy, Bloomberg ha confirmado que Epic Games ha despedido hoy a 870 empleados, que se han enterado porque de repente no pudieron acceder a los servidores de Slack de la compañía; eso supone nada menos que el 16% del personal de la compañía, pero no se ha quedado ahí. Epic también ha vendido a Bandcamp, el servicio de streaming y venta de música alternativo a Spotify que compró el año pasado, y hará que su empresa de marketing, SuperAwesome, se haga independiente. Eso supone que hay que sumar a 250 empleados más que ya no forman parte de Epic Games.

Razer Blade 16 ejecutando Fortnite. Manuel Fernández Omicrono

Aunque Epic afirma que dos terceras partes de la plantilla despedida no formaban parte del equipo de desarrollo central, es evidente que es una decisión dolorosa para la compañía, y que tendrá consecuencias. Ya hemos visto la primera, por adelantado: ayer mismo se supo que Fortnite iba a subir el precio de los paVos, la divisa digital usada dentro del juego para comprar objetos de personalización. Originalmente, la compañía justificó la subida en un “ajuste de precio teniendo en cuenta los factores económicos” como la inflación; pero en perspectiva, es evidente que es un movimiento algo desesperado por la situación financiera de la compañía.

Y es que la explicación de Tim Sweeny, CEO de Epic Games, para los despidos se encuentra en el crecimiento de Fortnite, concretamente en que los jugadores están optando por contenido con menor margen de beneficio para la compañía. Es posible que esta subida de precio de los paVos intente compensar esta pérdida de ingresos.

En España y el resto de la Eurozona, los precios de los lotes de pavos quedan de la siguiente manera:

Lote de 1.000 paVos - 8,99 euros

Lote de 2.899 paVos - 22,99 euros

Lote de 5.000 paVos - 36,99 euros

Lote de 13.500 paVos - 89,99 euros

