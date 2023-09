Así pueden estafarte con IA en una llamada de teléfono sin que te des cuenta: el sencillo paso para detectarlo

Las llamadas de teléfono son uno de los métodos utilizados en España por los criminales para llevar a cabo estafas, y la inteligencia artificial y su capacidad para recrear voces puede poner las cosas aún más complicadas a la hora de detectarlas. En Reino Unido, según los últimos datos de Moneyzine, una de cada doce personas ya ha sufrido uno de estos engaños.

Este tipo de tecnología puede llegar a ser bastante realista, y esto está haciendo que los delincuentes lo aprovechen para hacerse pasar por gente que las víctimas conocen y así pedir dinero fingiendo que son esas personas. Desde el comparador ofrecen algunos consejos para no caer en este y otro tipo de estafas telefónicas que utilizan IA, ya sea haciéndose pasar por una persona conocida o no.

Según una investigación llevada a cabo por McAfee, un 95% de personas encuestadas no sabría diferenciar entre una voz real y una creada con una IA generativa, por lo que es importante tener algunas cosas en cuenta. Esto también puede aplicarse a las estafas telefónicas en las que una persona está al otro lado del teléfono.

Nunca hay que fiarse

Si las llamadas comerciales son solicitadas por parte del usuario para informarse sobre un producto o servicio, no hay por qué sospechar. Sin embargo, si no se ha pedido información dando el número de teléfono de forma reciente, no hay que fiarse mucho si el número es desconocido, eso de entrada. Una buena manera de hacer que este tipo de llamadas indeseadas sean menos frecuentes, es apuntarse a la lista Robinson. Se trata de un proceso gratuito y extremadamente sencillo con el que se dejarán de recibir llamadas comerciales de empresas a las que no se les ha facilitado el número de teléfono.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que las empresas de las cuales se tiene un producto contratado, como por ejemplo, el banco o la suministradora de luz, no pedirán datos sensibles por teléfono. En el momento en el que lo hagan, lo mejor es desconfiar y solicitar que se pongan en contacto por otras vías, como la aplicación o el correo electrónico.

Android cuenta con un sistema de reconocimiento de llamadas integrado que permite que, cuando llama un número desconocido, se pueda analizar para determinar si es un número sospechoso o no. De esta manera, se puede ver en la pantalla de llamada un aviso de "Sospechoso de spam" antes siquiera de cogerla. Para activarlo solo hay que ir a la aplicación de Teléfono, acceder a la configuración y en el apartado de "Identificador de llamadas y spam", activar ambas casillas.

Es importante ser cauto y no tomar decisiones impulsivas para detectar este tipo de llamadas. En la mayoría de ocasiones, los delincuentes tratan de crear una falsa sensación de prisa para que el usuario se deje llevar por sus preocupaciones y comparta información que normalmente no compartiría. Es la estrategia enseguida en otras estafas como en la que los delincuentes se hacen pasar por el hijo o la hija de alguien para pedir dinero a sus padres. Si una inteligencia artificial se hace pasar por una persona conocida, es importante estar atento a los detalles de su forma de expresarse, si esta es errática o dice cosas sin sentido, ya es motivo para sospechar.

No revelar datos

Algunos de los otros consejos ofrecidos por Moneyzine también tienen que ver con las contraseñas. Además de no compartirla bajo ningún concepto, es muy recomendable utilizar una contraseña para cada plataforma en la que uno se registre. De esta forma, aunque se pierda una sola contraseña, no se perderá el acceso al resto de servicios o aplicaciones en las que se esté registrado.

En cualquier caso, es de vital importancia no compartir ninguna contraseña, aunque la persona —o IA— al otro lado del teléfono lo pida. Utilizar la misma contraseña para todo es una de las maneras más fáciles de perder muchos datos importantes e incluso dinero. La autentificación en dos pasos también puede ayudar a proteger las cuentas, puesto que requiere de un segundo método de verificación después de introducir la contraseña, el cual se suele asociar al smartphone.

En caso de que esta llamada derive en la recepción de un correo electrónico para rellenar un formulario, es extremadamente importante verificar la dirección y el dominio desde el que se envían. Hay ocasiones en las que los criminales utilizan correos que pueden parecerse al de la empresa por la que se hacen pasar. Lo mismo sucede cuando se pulsa en un enlace proporcionado por un remitente que no parece ser quien dice ser, y hay que comprobar que la dirección web es la original para no caer en un caso de phising.

Si se ha sido víctima de un intento de estafa telefónica, puede ser de gran ayuda para otros usuarios reportar en internet las intenciones maliciosas de algún número en concreto. Hay sitios web especializados en los que se puede dar este tipo de feedback, como . Mantenerse informado sobre las últimas noticias acerca de estafas telefónicas y ciberataques también puede ayudar a detectarlos, así como informar a otras personas sobre posibles peligros, ya que esto puede ayudarles.

