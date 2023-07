Todo lo que esperar del Samsung Galaxy Unpacked: así lo puedes ver en directo

Desde hace semanas se han ido conociendo filtraciones de los dispositivos que en horas presentará Samsung en Corea. Desde sus nuevos relojes inteligentes con los Galaxy Watch 6, la renovación de sus dos plegables o esa nueva tablet que posiblemente se convierta en la mejor de Android en el momento que la presente Samsung en su Galaxy Unpacked.

Los plegables de Samsung esta vez van a disfrutar, según lo filtrado, de un nuevo sistema de bisagra que va a lograr que se plieguen totalmente y no se genere ningún tipo de hueco. Un dato importante para así no dejar a la competencia que se les acerque, y es que este nuevo sistema también es capaz de que el pliegue no se vea tanto cuando se abre la pantalla principal.

El Samsung Galaxy Z Flip 5 es otro de los protagonistas de esta cita, ya que, aparte de recibir ese nuevo sistema de bisagra, también renueva totalmente la pantalla externa con una de mayor tamaño (3,6"), y ese diseño a lo pestaña que sorprendió justamente cuando empezó a ser visto en unas filtraciones hace un par de meses. Con la competencia cada vez más álgida desde OPPO y Motorola con su nuevo plegable, aquí Samsung ha de andar cauto para no dejar que se les acerque; sobre todo la segunda que en su pantalla exterior ha deslumbrado para poder iniciar aplicaciones al completo en vez de ser widgets.

Galaxy Z Flip 5 My Smart Price El Androide libre

Otro de los detalles importantes para el nuevo Z Flip 5 es la inclusión del chip Snapdragon 8 Gen 2 que le dotará de un mayor rendimiento y mejor eficiencia energética que, a la espera de saber realmente la capacidad de la batería, quizás aumente en una hora el tiempo en pantalla total desde una carga. Si fuera así, Samsung mejoraría otra de las peores carencias del Galaxy Z Flip 4.

Del Galaxy Z Fold 5 no han existido filtraciones con alguna novedad que lo distinga del anterior Z Fold 4 y hay que dirigirse de nuevo al sistema de bisagra que también logrará reducir el peso para un plegable que pesa lo suyo. Aquí casi todo ha ido hacia el continuismo en el diseño con detalles menores. Sí que el grosor también será menor desde los 15,8 a los 13,5 mm, para otro de los aspectos importantes que se notarán en el día a día.

La Galaxy Tab S9

Samsung en el Galaxy Unpacked presentará su nueva tablet Galaxy Tab S9. Una que se espera que pueda mejorar lo hecho con la Galaxy Tab S8 Ultra, que simplemente es la mejor tablet Android del momento, incluso con el tiempo que ya ha pasado desde que fuera anunciada el año pasado en estas fechas. Y es que habrá que ver de qué es capaz Samsung, ya que la Tab S8 Ultra con su pantalla AMOLED era simplemente increíble la experiencia que ha otorgado.

De lo que se ha ido sabiendo sobre la Galaxy Tab S9 Ultra es que seguirá con ese chasis metálico con acabado premium y la zona magnética ubicada bajo las cámaras para el S Pen. Otros de sus detalles serán la certificación IP67, peso de 737 gramos y los conectores para usar la funda con teclado. Por lo que se sabe, la pantalla será de 14,6" y el notch estará presente en el frontal para resguardar la cámara para selfies y videollamadas. La pantalla se caracterizará por su panel Super OLED con resolución 2.960 x 1.848 píxeles. Como no, el chip Snapdragon 8 Gen 2 habitará en su interior con una batería de 11.200 mAh y carga rápida de 45 W.

Así son los Galaxy Watch 6 Winfuture El Androide libre

Finalmente, los smartwatches de Samsung también darán la nota para renovar la serie y llegar a los Galaxy Watch 6. De entre las novedades que se han filtrado cabe destacar la vuelta del bisel giratorio que se vio por última vez en el Galaxy Watch 4 Classic. Entre las aptitudes más importantes de los dos modelos Galaxy Watch 6 están la construcción en cristal de zafiro, resistencia al agua de 5 ATM y conectividad LTE.

El chip a usar será el Exynos W930 en ambos y se distinguirán abiertamente en el diseño para uno más moderno en el modelo base, el Galaxy Watch 6, y otro tirando a algo más clásico con el Watch 6 Classic. Está por ver si Samsung llegará a tiempo con la actualización One UI 5 Watch para los nuevos modelos, así que otro momento importante de esa presentación de la renovación de los flagships en estas categorías; por cierto, menuda sincronización entre Google y Samsung para la nueva Play Store.

Samsung Galaxy Unpacked julio de 2023: stream en directo oficial Manuel Ramírez

El Galaxy Unpacked se inicia a las 13:00 horas aquí en España y es un evento que se puede seguir desde la cuenta de YouTube de Samsung para así no perder ningún detalle sobre todas las novedades del fabricante coreano. De hecho, se puede activar la notificación para que justo cuando se inicie se reciba en el móvil y se pueda pasar a verlo. El enlace también está aquí disponible.

Un día muy especial para los intereses del fabricante coreano y también para ser testigos de la renovación de sus plegables, si traerá novedades importantes o sus relojes inteligentes incluso ofrecerán una mejor autonomía. En poco menos de 4 horas se saldrá de dudas ante la presentación del Galaxy Unpacked.

