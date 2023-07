Samsung Galaxy M34 es oficial: así es el nuevo móvil barato con batería gigante

Quienes busquen un móvil barato, pero completo y de una marca conocida, probablemente habrán pensado en optar por el Galaxy M33 de Samsung; no en vano, es uno de los móviles más populares en periodos de oferta, porque es capaz de alcanzar precios por debajo de los 300 euros fácilmente, y sigue siendo un Samsung.

Sin embargo, el Galaxy M33 no era perfecto, y es cierto que estaba por detrás de la competencia en muchos aspectos, como la pantalla LCD, o las cámaras; además, es el único modelo de Samsung lanzado en el último año que no sigue las mismas líneas de diseño, con un conjunto de cámaras muy diferente al de los Galaxy S que ya usan casi todos los móviles de Samsung.

Por eso, es una buena noticia que Samsung haya decidido darle algo de cariño a este móvil, y por fin ponerlo a la altura no sólo de la competencia, sino también del resto de modelos de su gama. Así nace el Galaxy M34, que representa una mejora evidente respecto a la pasada generación.

Nuevo móvil barato de Samsung

El Galaxy M34 también se presenta como un móvil de gama media tirando hacia la baja, pero con varias mejoras. Tal vez la más evidente está en el diseño, que copia el aspecto del Galaxy S22 Ultra como ya han hecho todos los móviles Samsung nuevos. Por lo tanto, ahora el conjunto de cámaras no es independiente, sino que las cámaras sobresalen directamente de la trasera del dispositivo en la esquina superior izquierda. Es un aspecto más moderno y que no da sensación barata como daba el M33.

Lo bueno es que la mejora no se queda en una simple cuestión de aspecto: los sensores y lentes también han sido cambiados respecto a la pasada generación. El sensor principal sigue siendo de 50 Mpx, pero ahora incluye estabilización óptica (OIS) para unas fotos más claras. El gran angular de 5 Mpx ha sido sustituido en favor de un nuevo sensor de 8 Mpx; y la cámara selfie ahora es de 13 Mpx frente a los 8 Mpx del M33. En cambio, el sensor macro de 2 Mpx no ha cambiado, y se ha eliminado completamente el sensor de profundidad de 2 Mpx, por lo que sólo hay tres cámaras en la trasera y no cuatro.

El nuevo Samsung Galaxy M34

La pantalla es otro aspecto que ha mejorado, ya que ahora está basada en la misma tecnología Super AMOLED con un brillo máximo de 1.000 nits que usan otros modelos de Samsung; aunque eso suponga que sea un poquito más pequeña, de 6,5 pulgadas en vez de 6,6 pulgadas. Al menos, se mantiene la frecuencia de 120 Hz y la protección Gorilla Glass 5.

Lo que no ha cambiado en absoluto es el procesador, y el Galaxy M34 usa el mismo Exynos 1280 de ocho núcleos, acompañado de los mismos 6 GB y 8 GB. Al menos, viene con Android 13 y este dispositivo se suma a la política de actualizaciones de Samsung: recibirá 4 nuevas versiones de Android, y actualizaciones de seguridad durante 5 años, superando incluso al Pixel 7a en ese sentido. La batería es gigantesca, de nada menos que 6.000 mAh, y la carga rápida es de 25 W; aunque está por ver si eso se mantendrá cuando el dispositivo llegue a España.

Sobre la disponibilidad, por el momento Samsung no ha confirmado el lanzamiento del M34 en España, y primero será lanzado en India, donde tendrá un precio de partida de 17.000 rupias, aproximadamente 188 euros.

Características OnePlus Nord 3

Procesador y memoria Samsung Exynos 1280

Memoria RAM: 6 / 8 GB

Almacenamiento interno: 128 / 256 GB.

Pantalla Tamaño: 6,5 pulgadas.

Resolución: 1080 x 2340 píxeles, 396 PPI

Tecnología: Super AMOLED.

Tasa de refresco: 120 Hz.

Protección: Gorilla Glass 5

Camara trasera Principal: 50 Mpx, f/1.8 OIS.

Gran Angular: 8 Mpx, 120º.

Macro: 2 Mpx.

Otros: LED Flash.

Camara delantera Resolución: 13 Mpx.

Conectividad 5G.

Bluetooth

Wifi 6.

Autonomía Batería: 6.000 mAh.

Carga rápida: 25 W.

Otros



Puerto USB-C.

Dimensiones y peso Dimensiones: -

Peso: -

Sistema operativo Versión de Android: 13.

Interfaz del fabricante: One UI.

