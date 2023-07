La realme Pad 2 es oficial: la nueva tablet barata tiene pantalla más grande y rápida

Cuando la realme Pad fue lanzada en España a finales del 2021, la marca china dio un importante paso en sus aspiraciones, después de años en los que estaba completamente centrada en sus smartphones. Fue cuando se empezó a hablar de un ecosistema de Realme en condiciones.

Desde entonces, ha llovido mucho, realme ha seguido lanzando nuevos dispositivos y un par de tablets más, como la realme Pad Mini y la realme Pad X; pero esos eran modelos diferentes, orientados a un tipo diferente de usuario.

Ahora, la verdadera sucesora de la realme Pad original por fin ha visto la luz, y aunque su lanzamiento aún no se ha confirmado para España, es de esperar que la compañía pronto de más noticias al respecto.

Así es la realme Pad 2

Aunque la realme Pad 2 se presenta como la sucesora de la Pad original, en realidad ha recibido tantas novedades que parece que tendrá poco que ver. Aunque realme no ha publicado todos los datos técnicos, en India la tablet ya ha aparecido en una de las tiendas online más populares, Flipkart, revelando algunas de las diferencias.

La novedad más notable estará en la pantalla, que es completamente nueva. De hecho, ni siquiera tendrá el mismo tamaño, aumentando hasta las 11,5 pulgadas frente a las 10,4 pulgadas de la original, aunque se espera que la resolución sea la misma, 2000 x 1200 píxeles con un brillo máximo de 450 nits; la relación pantalla/cuerpo será del 85,2%, por lo que los bordes aún se notarán.

Realme Pad 2 Flipkart

Por lo tanto, aunque la tienda no lo especifica, es probable que siga siendo una pantalla LCD para ahorrar costes. A cambio, ahora la pantalla alcanza una frecuencia de refresco de 120 Hz, que debería mejorar la experiencia incluso sólo usando la interfaz. Otra ventaja es el nuevo motor de imagen O1, que debería mejorar la calidad de la imagen.

Otras características reveladas por la tienda son la cámara, que ahora está alojada en un círculo; a juzgar por las imágenes, es posible que tenga dos sensores en vez de uno solo. Los altavoces estarán tanto al lado del puerto USB-C, como en la parte superior junto al botón de encendido.

Aunque la tienda no ha revelado más sobre el 'hardware' de la realme Pad 2, se rumorea que vendrá con el procesador Helio G99, lo que debería ser una mejora notable respecto al Helio G80 del modelo anterior; es un chip que ya está siendo usado por otras tablets como la Redmi Pad, así que no sería de extrañar que lo llevase. La realme Pad 2 será lanzada el 19 de julio en India, aunque realme no ha dado más noticias sobre su lanzamiento en España.

