Probamos Firefly de Adobe, su IA para generar imágenes que aboga por contenido de dominio público

Stable Diffusion, otro de los generadores de imágenes con IA, ha estado contra la espada y la pared debido al uso de cierto contenido que ha sido usado para entrenar a su IA. Es aquí la gran diferencia con Firefly de Adobe, que apuesta por un entrenamiento basado en contenido de licencia abierta y de dominio público libre de copyright.

Así es Firefly de Adobe

Adobe es una de las compañías que le dio una vuelta a total a la ilustración, el retoque fotográfico y la generación de todo tipo de contenido. En su haber tiene a programas de enjundia como el conocido Photoshop, Illustrator o para la edición de vídeo al mismo Adobe Premiere.

Con toda esa experiencia en mano, y haber pasado estos últimos años creando su propia IA, a la que denominó Adobe Sensei para impulsar algunos procesos creativos de esos programas dichos, ahora llega con Firefly, su IA que genera imágenes desde la introducción de texto en una fase beta disponible desde Adobe.

El Androide Libre con la fuente tipográfica retocada por la IA de Firefly El Androide Libre

Que quizás ha llegado un poco tarde ante el aluvión de propuestas de este estilo, pero con toda la experiencia acumulada en años, podemos decir que estamos ante una gran alternativa a las dichas de GPT-4 o la misma Midjourney.

También ha dispuesto a través de la beta, a la que hemos podido acceder para comprobar su capacidad a la hora de generar imágenes por IA, tres formas de generar contenido: texto a imagen, aplicación de texturas y estilos a textos, y recolorear vectores desde las mismas imágenes que subas a Firefly.

Adobe Firefly El Androide Libre

Es decir, que no solamente se queda en la generación de imágenes como hace Midjourney, sino que avanza en este sentido para propulsar algunos aspectos creativos y así impulsar la creación de contenidos.

Genera imágenes desde texto con Firefly

Vamos a poner varios ejemplos para entender mejor cómo funciona Firefly. Con la introducción de texto: "futurist rust neo punk little bike with many screens attached", logra resultados bastante variopintos como se puede ver en la imagen compartida.

Ejemplo con "a futurist rust neo punk little bike with many screens attached" El Androide Libre

Si eliminamos solamente la palabra "little" o pequeño, las cuatro imágenes generadas siguen la misma idea, pero con un cambio bastante evidente de las cuatro anteriores a las nuevas. Es decir, que cualquier palabra añadida nueva puede transformar literalmente la imagen generada.

Esta generación de imágenes ha usado el filtro todos los estilos, que se puede encontrar en el panel derecho de la pantalla. Ahora si cambiamos el estilo a "Movements" dará como resultado otra serie de imágenes que difieren un poco.

Cambiamos al estilo "cubismo" El Androide Libre

A continuación, y siguiendo con el mismo texto, limpiamos los estilos y añadimos "Cubism", en vez de interpretarlo con este estilo de pintura, modificará el diseño de las motos para modificar totalmente el mismo con formas más obtusas y anchas.

Con todos estos pequeños cambios aplicados en el texto y en los estilos visuales, ha ido modificando esa moto para que ninguna sea similar y podamos acertar mejor en la moto deseada.

Otro ejemplo de su generación

Otro texto: "a dancer in a theather over the universe" El Androide Libre

Nos vamos a ir a otro ejemplo para usar tres filtros que podemos utilizar en Firefly: tono y color, luminosidad y composición. Aquí la introducción de texto primera es esta: "a dancer in a theather over the universe". Como de momento la beta está en inglés no podemos hacer uso del español, pero sería como un bailarín en un teatro sobre el universo.

Hemos elegido blanco y negro, luz dramática y fondo desenfocado y el resultado es el que veis en la imagen compartida. En la próxima generación añadimos justo al final "with animals around" o animales alrededor y dejamos los filtros tal como estaban. El resultado lo podéis comprobar a continuación.

Este es una de las imágenes generadas que más nos ha gustado en este ejmplo El Androide Libre

Un dato importante es que si vamos a descargar una de las cuatro imágenes, Adobe Firefly incorporará una marca de agua para que se sepa cómo ha sido generada esta imagen. Un punto en el que coincide con China que ya avisó hace meses que iba a forzar el uso de estas marcas de agua en la generación de imágenes por IA.

Ahora vamos a darle una vuelta al texto introducido y cambiamos al bailarín por un hipopótamo que baila y sustituimos a los animales por humanos para que genere otra interesante imagen. Seguimos con los tres filtros anteriores dichos.

Sustituimos al bailarín por un hipopótamo El Androide Libre

A continuación, modificamos los tres filtros a: color vibrante, hora oro y captura desde atrás. También cambiamos cubismo por estilo "cyberpunk".

Hay que mencionar que la generación es bien rápida y no hay que esperar casi nada. También estamos bajo una suscripción de Adobe y a la espera de si este servicio tendrá algún plan gratuito o si será totalmente de pago, pero el beneficio está ahí.

El dinosaurio surfeando una ola con el paisaje de una ciudad como fondo El Androide Libre

Finalmente, le damos una vuelta de tuerca al texto con: "A dinosaur with a monkey the two surfing over a wave with a city like the background". Aquí la IA omite en dos imágenes al mono para centrarse en el dinosaurio con otro gran resultado por parte de Firefly de Adobe.

Texturas en fuentes tipográficas y los vectores

Hay otras dos soluciones que brinda Firefly de Adobe y una sirve para aplicar efectos a textos y vectorizar imágenes que subimos a Firefly. Vamos a realizar varios ejemplos tomando "El Androide Libre" y como la IA aplica distintos estilos y composiciones.

El Androide Libre retocada su fuente de esta manera El Androide Libre

En una primera usamos: "bundle of colorful electric wires". Da como resultado todo un compendio de cables para dejar un texto bien creativo. Ahora añadimos el color verde para otra generación y finalmente "Animals" para que dé este resultado tan creativo.

Firefly tiene gran capacidad en el panel derecho para cambiar el tamaño de la fuente o asignar un trazo exterior con "Loose". Aplicamos este efecto y el resultado es incluso más llamativo y especial con todo ese cableado suelto alrededor de la tipografía.

Así se aplica el efecto "Loose" para que el cableado se esparza totalmente El Androide Libre

Solamente nos quedaría probar la generación de variaciones de color con "Recolor Vectors" que estará próximamente disponible en Firefly de Adobe. Otro aspecto importante para sumar una experiencia general que nos ha gustado mucho.

Como no, habría que hacer estos mismos ejemplos con Midjourney para investigar como las dos soluciones por IA son capaces de ir mejorando las imágenes con los pocos detalles que les podamos dar a través de texto.

Como dice el refrán, nunca es tarde si la dicha es buena y es aquí donde entra en juego Adobe con Firefly. Llega tarde, pero con los deberes bien hechos como hemos podido comprobar a través de su beta.

