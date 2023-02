Adiós al botón del corazón de Spotify: así es como puedes marcar canciones ahora

Puede que Spotify aún no haya lanzado el streaming en alta definición que prometió hace dos años, pero eso no significa que se haya quedado quieta todo este tiempo. De vez en cuando, presenta cambios, aunque la lógica de todos no esté tan clara.

[Lo nuevo de Spotify es una Inteligencia Artificial que hace de DJ y te habla]

La última modificación a la app de Spotify nos da esa sensación. Es un cambio que simplifica un poco la interfaz, pero que tiene el potencial de confundirnos un poco más, especialmente al principio.

El botón del corazón de Spotify desaparece

Y es que Spotify ha decidido eliminar el botón del corazón de su interfaz; algo que suena más chocante de lo que realmente es. El botón del corazón en Spotify sirve para marcar que una canción “nos gusta”; en otras palabras, la canción se añade a la lista de reproducción “canciones que te gustan” de manera automática cuando pulsamos ese botón.

Ahora, el botón ha sido sustituido por otro que cumple una función parecida: el símbolo de “más”, es decir, “+”. A efectos prácticos, este botón hace lo mismo que el anterior: cuando lo pulsamos, la canción que estemos reproduciendo se añadirá a la lista de canciones que nos gustan.

El nuevo botón de Spotify Spotify

Lo interesante llega si pulsamos el mismo botón una segunda vez; en ese caso, aparecen todas nuestras listas de reproducción a las que podemos añadir la reproducción. En efecto, Spotify ha convertido el botón en un acceso directo a nuestras listas, a las que podemos añadir la canción que estamos reproduciendo.

Es interesante, aunque requerirá algo de práctica. Hasta ahora, para añadir una canción a una lista de reproducción teníamos que pulsar el botón de los tres puntos, en la esquina superior derecha, y elegir la opción “Añádir a lista”. Por lo tanto, este puede ser un buen atajo si solemos crear listas de reproducción personalizadas.

Sin embargo, también puede ser un cambio difícil, especialmente si estamos acostumbrados a ver el botón del corazón y este desaparece de repente. El nuevo icono está llegando ya a todos los usuarios de manera global, con un lanzamiento progresivo a lo largo de las próximas semanas.

