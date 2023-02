Con lo nuevo de YouTube podrás ver vídeos en español incluso de youtubers que hablan inglés

Aunque no lo parezca, YouTube es una gran herramienta para aprender idiomas, y no me refiero necesariamente a los vídeos dedicados a eso. Gracias a la función de subtítulos, podemos ver vídeos hablados en un idioma y leer lo que dicen en nuestro idioma nativo.

Para mucha gente, esa es la única manera de disfrutar del contenido de algunos de los creadores más famosos del mundo. Si no sabes inglés, los subtítulos pueden ser tu salvación. Ahora, la compañía va a dar el siguiente paso.

El doblaje llega a YouTube

YouTube ha anunciado una función de doblaje de vídeos, que permitirá añadir varias pistas de audio dobladas en diferentes idiomas. De esta forma, los vídeos pueden estar en nuestro idioma sin necesidad de hacer nada.

Uno de los primeros youtubers que ya ha probado esta funcionalidad es también uno de los más famosos: MrBeast. Si has seguido su carrera en YouTube, probablemente sabrás que MrBeast siempre ha intentado llegar a la mayor audiencia posible; por eso, además de su canal principal en inglés también tenía canales secundarios que publicaban los mismos vídeos, pero en idiomas como el español.

La nueva función de YouTube permite cambiar el audio a español y otros idiomas

Con la nueva función de YouTube, MrBeast ha podido añadir todos estos idiomas directamente a los vídeos que publica en su canal principal; en una entrevista, ha confirmado que eso le facilita mucho las cosas y le permite concentrarse en crear más vídeos para su canal principal.

Cambiar de doblaje es sencillo. Sólo tenemos que pulsar el botón de configuración del vídeo y seleccionar la pista de audio, donde veremos las diferentes opciones que tenemos. A partir de entonces, YouTube siempre pondrá los vídeos en ese idioma que hemos seleccionado. La app también nos permitirá buscar vídeos doblados a nuestro idioma, aunque el original esté en otra lengua.

Hay un detalle importante que tener en cuenta: el doblaje no se crea por sí solo. Tiene que ser creado por el creador del vídeo, traducir el guión del vídeo, grabar las voces con un actor de doblaje, y mezclarlas con el sonido original para crear una segunda pista de audio que añadir al vídeo de YouTube. Eso no merecerá la pena económicamente para la inmensa mayoría de youtubers, así que no esperes que de repente todos tus creadores preferidos empiecen a hablar en español.

