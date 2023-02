La IA de Google se convierte en el hazmerreir entre los empleados de la compañía

Había muchas expectativas puestas en el anuncio de la Inteligencia Artificial de Google de la semana pasada, y tal vez por eso decepcionó tanto. Pese a dedicar tantos años e inversiones en Inteligencia Artificial, con Bard Google fue incapaz de mostrar algo sustancialmente mejor que ChatGPT.

Peor aún, se notó mucho que esta presentación se hizo con prisas, y que, en realidad, Google no estaba lista para enseñar públicamente este proyecto; así lo demuestra el hecho de que la demostración del ‘chatbot’ tuviese un error grave en una de las respuestas.

Bard no sorprende ni a los empleados de Google

La reacción del sector ante Bard no fue buena, algo que se extendió a los mercados, con Alphabet cayendo más de un 9% en bolsa por las dudas de que Google pueda hacer frente a Microsoft y su nuevo Bing con ChatGPT integrado.

Las dudas no vienen sólo de fuera. Como ha revelado CNBC, los propios empleados de Google no están convencidos con Bard, y han empezado a criticar a su líder, Sundar Pichai. Es algo especialmente notable porque el tropiezo de Bard vino justo después de que Pichai anunciase la mayor cantidad de despidos de la historia de Google.

Google El Androide Libre

Los empleados de Google están compartiendo memes que resaltan ese hecho. Una de las imágenes compartidas muestra una foto de Pichai con el texto “Querido Sundar, el lanzamiento de Bard y los despidos fueron precipitados, chapuceros y miopes”; otro afirma que el liderazgo de la compañía debería recibir la peor puntuación de rendimiento que pueden recibir los empleados, en referencia también a los afectados por los despidos.

No es ningún secreto que Google aún no quería meterse en el terreno de los ‘chatbots’, pero que se ha visto obligada por ChatGPT y Microsoft. Por primera vez en su historia, Google no es la pionera en el terreno de la búsqueda e IA, y tal vez por eso se está comportando de manera tan extraña y tan poco “como Google”, como los propios empleados recalcan.

