POCO X5 5G y X5 Pro 5G, los reyes de la gama media: 5 motivos para comprarlos

España es uno de los mercados con una mayor competencia en el sector de la telefonía móvil. Son muchas las marcas que aterrizaron en nuestro país buscando una expansión internacional, pero no todas supieron tomarles el pulso a los consumidores. Una de las que sí lo consiguió es POCO, que supo ver la importancia que daban los españoles a los móviles de gama media, esos que tienen buenas especificaciones, pero también buen precio.

Esto es algo que se ha demostrado en el lanzamiento de los nuevos POCO X5 Pro 5G y POCO X5 5G, dos terminales equilibrados que va a dar mucho juego. Te contamos los cinco principales motivos por los que deberías comprarte uno de ellos.

Realmente cómodos en la mano

Algo que muchos fabricantes no tienen en cuenta es que, para usar un móvil, no sólo necesitamos tener buenas especificaciones, sino también un diseño ergonómico que haga que no nos moleste tener el móvil mucho tiempo en la mano.

Los POCO X5 5G Series disponen de un marco curvado, una parte trasera que se adapta a la palma de la mano y un acabado que no atrapa las huellas.

Además, su peso es muy contenido comparado con el de otros rivales, lo que hace que se sienta extrañamente ligero y cómodo en la mano, independientemente del tiempo que estemos usándolos.

Una pantalla increíble

Otro de los motivos por los que destacan estos terminales es por su pantalla. Disponen de una resolución FHD+ con tecnología OLED, lo que hace que los colores sean más vivos y los negros más puros.

A esto se suma una tasa de refresco de 120 Hz, algo que muchas veces no está presente en los modelos de gama media y que se queda para los terminales más caros. No es el caso.

Por último, disponemos de un brillo máximo muy elevado. Lo que esto significa es que podremos usarlo sin problema incluso a la luz del sol, no teniendo que buscar la sombra porque no veamos bien lo que aparece en la pantalla.

Mucha memoria

Los POCO X5 5G Series disponen de dos versiones, una con 128 GB de memoria interna y otra con 256 GB. Se agradecen ambas porque nos dan el espacio suficiente para guardar fotos, instalar juegos y no tener problemas de almacenamiento.

Pero es que, además, disponemos de microSD, algo que cada vez es más raro y que nos permite ampliar la memoria interna en el momento que nos haga falta.

Gran conectividad

No es ninguna sorpresa decir que estos móviles tienen 5G, es algo que viene en su propio nombre. Sin embargo, sí que puede ser una sorpresa decir que, además de esa conectividad, estos terminales tienen cosas que ya no esperábamos.

Para empezar, tenemos microSD, como hemos mencionado antes, pero también jack de auriculares, por si queremos usar unos auriculares con cable, o usar un micrófono externo para grabar audio.

A esto se suma la presencia de NFC para pagos móviles, y de un emisor de infrarrojos para poder controlar el televisor, el aire acondicionado, etc.

Y la guinda del pastel la da la radio FM, una función que mucha gente sigue valorando y que cada vez es más difícil de encontrar.

Una autonomía increíble

La autonomía es uno de los aspectos clave para muchos compradores. Valoran no tener que estar pendientes de si tienen que cargar su móvil durante el día.

Los POCO X5 5G Series ofrecen una batería de 5000 mAh con una autonomía que pasa holgadamente del día. Incluso podemos llegar a los dos días.

Además, su sistema de carga rápida permite llenarla en un tiempo ajustado. Y sí, el cargador viene en la caja, así que no tendrás que comprarlo aparte.

¿POCO X5 5G o POCO X5 Pro 5G?

Ambos modelos tienen todas las prestaciones de las que hemos hablado, pero si queréis ir a por lo máximo, el POCO X5 Pro 5G suma, a todo esto, algunas características mejoradas.

Entre ellas destaca su cámara de 108 Mpx, su procesador más avanzado, el doble altavoz para obtener un mejor sonido y compatibilidad de su pantalla con Dolby Vision y HDR10+.

Su cámara delantera tiene más resolución y su carga rápida es de 67 W en vez de los 33 W del Poco X5 5G.

Precio y disponibilidad

Poco ha presentado los POCO X5 5G Series en España con una oferta de lanzamiento del 6 al 13 de febrero por lo que si os interesa os aconsejamos que reservéis el vuestro ya.

