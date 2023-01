Comprar Tesla más barato en España es posible: estos son los nuevos precios

Tesla está pasando por un momento complicado, con una caída en el valor de sus acciones cercana al 70% en pocos meses. La referencia en el sector de los coches eléctricos ha empezado a notar algunos cambios en sus ventas y en sus líneas de producción, lo que la ha llevado a modificar los precios en países como China.

Ahora esa bajada llega a España, con modelos con agresivos descuentos con respecto a lo que costaban hace unas semanas.

Bajadas de precios agresivas

De los cuatro modelos que vende Tesla en España solo dos han tenido bajadas de precios, los dos enfocados al gran público, el Tesla Model 3 y el Tesla Model Y.

Model 3

Model 3

El más popular de estos coches, el Model 3, ha bajado de precio en todas sus versiones. Estas son las variaciones de precios de las tres variantes que se venden en España, antes de modificar o añadir extras.

ANTES AHORA MODEL 3 51,990 46,200 MODEL 3 GRAN AUTONOMÍA 57,990 52,400 MODEL 3 PERFORMANCE 64,990 59,990

Model Y



Model Y

El Model Y también ha bajado de precio, aunque no por igual en todas sus versiones. La básica baja 3000 euros, pero la de gran autonomía baja nada menos que 12.000 euro si lo comparamos con el precio que tenía en noviembre de 2022.

ANTES AHORA MODEL Y

51,200 48,200 MODEL Y GRAN AUTONOMÍA 65,990 53,400 MODEL Y PERFORMANCE 70,000 63,990

Model S



Model S

El Model S no ha cambiado el precio en España, algo que puede tener sentido ya que es un vehículo que se enfoca a gente que no tiene como preocupación el dinero. Seamos claros, si puedes comprarte un coche de más de 100.000 euros, el que baje o no de precio no será lo que te decante por un modelo u otro.

ANTES AHORA MODEL S

114,900 114,900 MODEL S PLAID 139,990 139,990

Model X



Model X

Por último, el Model X, el coche con puertas en alas de gaviota, también mantiene el precio en el modelo Plaid que estaba disponible el año pasado, aunque incluye también el modelo básico.

ANTES AHORA MODEL X

- 123,900 MODEL X PLAID 143,990 143,990

