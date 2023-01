Samsung acaba de presentar la pantalla para móviles más brillante de la historia

El Samsung Galaxy S23 está cada vez más cerca, y aunque ya conocemos muchos de sus detalles técnicos, aún hay algunos desconocidos; hoy, Samsung puede haber adelantado cómo será la pantalla del S23, o bien la de un posible modelo posterior. Y hay buenas noticias.

[La pantalla Flex Hybrid de Samsung que deseamos tener ya en los móviles: se desliza para ser una tablet]

El nuevo panel OLED es el más brillante jamás lanzado, y eso es importante por una sencilla razón: ¿cuántas veces has intentado usar el móvil en un día soleado y no has podido, incluso subiendo el brillo al máximo? Además, el brillo también afecta a la calidad de la imagen, así que importa incluso usando el móvil en el interior.

La pantalla para móviles más brillante

La pantalla, presentada en el CES 2023, es la primera basada en tecnología OLED que ha recibido la verificación UDR 2000, que indica que el panel es capaz de alcanzar un brillo máximo de 2.000 nits. Eso supone un salto importante, teniendo en cuenta que muchos móviles de gama alta actuales tienen pantallas que alcanzan los 1.000 nits como máximo. Sin embargo, el Galaxy S22 Ultra ya tenía una pantalla que alcanzaba los 1.750 nits, y eso es lo que nos dice que probablemente este nuevo panel será usado en su sucesor, el Galaxy S23 Ultra.

La nueva pantalla UDR 2000 de Samsung a la derecha

Técnicamente, el móvil que use esta pantalla no será el primero que presuma de esa cifra. Apple ya publicitó el iPhone 14 como capaz de alcanzar los 2.000 nits, pero hay que tener en cuenta dos cosas: no ha recibido la misma verificación (otorgada por la compañía científica UL Solutions), y Apple usa paneles fabricados por Samsung, así que al final es la compañía coreana la que puede realmente es la referencia del mercado.

Un detalle interesante está en el nombre UDR 2000; aunque Samsung no lo ha explicado, es posible que UDR venga de Ultra Dynamic Range, y que sea la evolución del HDR (High Dynamic Range).

UDR es la nueva marca superior al HDR que Samsung quiere potenciar

En otras palabras, el mayor brillo vendrá de la mano de un mayor rango dinámico, lo que se traducirá en imágenes mas fidedignas y espectaculares, superiores a lo que pueden conseguir los móviles modernos al reproducir contenido HDR. Esto se refuerza en la comparativa mostrada por Samsung, que pone un panel OLED ‘normal’ al lado de uno de los nuevos UDR 2000; eso nos dice que la compañía ya tiene claro el marketing, como mínimo.

