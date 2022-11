WhatsApp quiere ser el sucesor de las Páginas Amarillas, para encontrar tiendas y profesionales

Aunque para la mayoría de los usuarios WhatsApp es ‘simplemente’, la app de mensajería instantánea más usada en España, a Meta le gustaría que fuese mucho más.

Las ambiciones de WhatsApp para meterse en el comercio online no son ningún secreto, aprovechando que ya existen muchos negocios y profesionales que usan la app para contactar directamente con sus clientes. Ahora, ha dado el siguiente paso.

WhatsApp para comprar y encontrar profesionales

La nueva funcionalidad presentada hoy es un “Directorio” de empresas y profesionales, que estará disponible para los usuarios que requieran servicios o comprar algo; la prioridad, al menos por ahora, es potenciar los pequeños negocios de nuestro vecindario antes que las grandes superficies, que ya tienen otros métodos de contacto.

La idea tiene sentido, y puede resultar muy útil. Nos recuerda mucho a las Páginas Amarillas, en el sentido de que es una lista de contactos dividida por intereses, como puede ser “compras”, “restaurantes” o “artes y entretenimiento”. Tenemos un recuadro de búsqueda que podemos usar para introducir exactamente lo que estamos buscando, o navegar por el directorio directamente.

El nuevo directorio de negocios en WhatsApp

Muchos pequeños comercios usan WhatsApp como método de contacto rápido, ya que es algo que prácticamente todo el mundo tiene (al menos en España), y permite iniciar una conversación rápida y sencilla. Pero iniciar esa conversación es sólo el principio, y WhatsApp ya lleva años trabajando en la posibilidad de hacer pagos a través de la app, aunque por ahora sólo haya podido implementarlos en la India, uno de sus grandes mercados.

A este directorio hay que sumar otra funcionalidad, llamada “búsqueda de negocios”, que es parecida pero algo diferente. También nos permitirá encontrar tiendas y profesionales en un directorio, pero la diferencia es que no podremos contactarles por WhatsApp directamente; en vez de eso, se nos mostrará el número de teléfono, que podemos añadir a nuestros contactos para llamar directamente. De esta manera, WhatsApp pretende atraer a negocios que no quieran dar el salto a ofrecer soporte por la app, pero que al mismo tiempo no quieran perder los posibles clientes que atraiga.

Estas funciones llegarán primero a algunos países, como México, Brasil y el Reino Unido, y su lanzamiento en España aún no está confirmado; sin embargo, no debería tardar mucho teniendo en cuenta que el propio Mark Zuckerberg ha anunciado la función, demostrando la apuesta de WhatsApp por el comercio como una vía de ingresos.

