WhatsApp es multada con 226 millones de euros: qué puede suponer para las apps de mensajería móvil

Europa se ha posicionado en los últimos años como el ente gubernamental con una mejor política de protección de datos para sus usuarios. Con la entrada en vigor del RGPD, el Reglamento General de Protección de Datos, los países miembros tienen un arma muy poderosa para controlar cómo las empresas como WhatsApp usan los datos de sus clientes. Y de los que no lo son.

Hoy hemos sabido que la Comisión de Protección de Datos ha impuesto una sustancial multa a la empresa propiedad de FACEBOOK por no haber gestionado bien los datos de sus usuarios y de los que no lo son.

Una multa ejemplar para WhatsApp

El organismo europeo ha multado con 225 millones de euros a WhatsApp Ireland Ltd, la filial irlandesa de la empresa, por los motivos que iniciaron una investigación a finales de 2018.

Según la Comisión de Protección de Datos, la compañía no trató de forma adecuada los datos que tenía de sus clientes, y tampoco lo que tenía de los que no lo eran. Esto último es quizás más llamativo pero es cierto que WhatsApp tiene cientos de miles de números de teléfonos y de nombres que no usan su aplicación.

Estos datos se obtienen de las agendas de los que sí usan la app, que suben los datos para saber qué contactos tienen o no instalada la aplicación de mensajería. WhatsApp los habría compartido con Facebook, sin avisar a la totalidad de los usuarios.

Según la Comisión de Protección de Datos, WhatsApp no avisó de manera diligente a esos no usuarios de que estaba gestionando sus datos, lo que es un claro incumplimiento de la RGPD.

Cómo puede afectar a las aplicaciones de mensajería

La inmensa mayoría de aplicaciones de mensajería piden que los nuevos usuarios den permiso para acceder a los datos de las agendas de los móviles. De esta forma, pueden poner en contacto a los usuarios que usan dicha app.

El problema es que, al menos en Europa, las empresas están obligadas a gestionar los datos no sólo de esos nuevos clientes, sino de todas las personas que tienen en su base de datos.

Esto podría cambiar la forma en la que las aplicaciones funcionan en los países bajo el reglamento europeo, uno de los más restrictivos del mundo.

WhatsApp ya ha comunicado que no está de acuerdo con la multa, que es desproporcionada según la empresa. Está por ver que no haya otras sanciones de este estilo a otras aplicaciones por motivos similares.

Esperemos que cada vez haya más multas de este tamaño para las empresas que no cumplen con el reglamento, y con suerte esta tendencia se ampliará a otros países, como Estados Unidos, donde cada vez se ve con más recelo el poder de las grandes tecnológicas.

