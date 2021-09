Nuevas filtraciones del Xiaomi 11T poco tiempo antes de su presentación

El Xiaomi 11T es uno de los próximos móviles que veremos salir al mercado por parte de la compañía, que parece haber fijado la fecha de su presentación para el próximo 23 de septiembre.

Pese a que no queda mucho tiempo para que llegue esta presentación, las filtraciones no cesan, y ahora se habrían revelado algunos datos del terminal que aún no han salido a la luz en filtraciones previas.

El Xiaomi Mi 11T no llevará Qualcomm, pero el modelo Pro sí

Xiaomi Mi 10T y Mi 10T Pro

A nivel de diseño se espera que sea bastante parecido a los móviles que Xiaomi ha sacado últimamente, con una trasera en la que destaca un gran módulo de cámara con dos sensores de bastante tamaño, tal como ocurre en el POCO F3 y en otros dispositivos recientes.

Esta cámara trasera estaría presidida por un sensor de 108 megapíxeles, aunque filtraciones anteriores apuntan a que solo el modelo Pro tendría este, mientras que el modelo normal integraría uno de 64 megapíxeles. A su vez, también sugieren que habrá una cámara gran angular de 8 megapíxeles y un sensor teleobjetivo x3.

Xiaomi Mi MIX 4 El Androide Libre

Podría haber un procesador diferente en cada uno de los modelos, integrando el normal un procesador MediaTek y el modelo Pro un Qualcomm Snapdragon 888 que le brindaría bastante potencia.

Por último, se rumorea el dispositivo contará con una batería de 5.000 mAh y con una pantalla de 120 Hz de tecnología OLED, ideal para ver contenido multimedia y para jugar.

De momento habrá que esperar hasta el próximo 23 de septiembre para ver si la compañía termina presentando esta serie de móviles, o si bien toca esperar un poco más para conocerlos al completo.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan