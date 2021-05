Twitch con problemas en España: muchos usuarios no pueden acceder

Uno de los servicios de streaming más populares entre los jóvenes, Twitch, está teniendo problemas en España y muchos usuarios no pueden ver los vídeos de sus creadores favoritos.

Aunque desde hace unos minutos se ha empezado a restablecer el servicio, aún son muchos los que ven cómo pueden acceder desde un navegador pero no desde la aplicación o viceversa.

Los problemas no han sido por culpa de Twitch esta vez, sino de las operadoras de telefonía móvil españolas.

Twitch se ve interrumpido por un problema con sus servidores

Mapa de fallos de Twitch Downdetector

A primera hora de la tarde muchos usuarios empezaban a quejarse en las redes sociales porque no podían acceder al contenido que sus streamers favoritos estaban emitiendo en Twitch.

Esto ha sucedido sólo en España y es que el resto de países no ha tenido corte en el suministro de este entretenimiento.

Por el momento no hay una explicación oficial aunque parece que el motivo es que las operadoras han empezado a bloquear los dominitos *.ttvnw.net, que son los que usa Twitch para los vídeos en directo.

No obstante, los cortes no son fijos y nosotros hemos logrado ver vídeos siempre que usáramos la aplicación Android desde el móvil. No hemos tenido la misma suerte con la navegación web.

Izquierda: Twitch en un navegador web / Derecha: Twitch en la aplicación Android Álvarez del Vayo

Tanto Twitch como las operadoras están revisando el problema

Este incidente ha afectado a varias operadoras y algunas ya han avisado en sus redes sociales de que estaban investigando qué ha pasado, para solucionarlo lo antes posible.

También la plataforma de streaming ha avisado en su cuenta de Twitter de que etán revisando qué es lo que ha causado el fallo para solventarlo lo antes posible.

En el caso de que seas uno de los afectados, lo único que puedes hacer mientras se soluciona el fallo es usar un VPN desde tu móvil.

Actualización:

Al parecer, según confirma Vodafone, el problema ha sido que en cumplimiento de una sentencia judicial las operadoras han bloqueado dicho dominio a petición de Telefónica Audiovisual, que al parecer lo ha solicitador por error.



La operadora roja ha solventado el fallo ya y esperemos que el resto de operadoras lo hagan en breve.