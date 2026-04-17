VIVO X300 Ultra, el móvil que desafía los límites de la fotografía para cautivar a los usuarios profesionales

VIVO llega para romper los límites de lo que un teléfono de gama alta es capaz. Lo hace con el VIVO X300 Ultra que acaba de llegar a España con la ambición de ser el móvil definitivo para crear contenido. Ir más allá.

No sólo por sus capacidades y cámara, sino también por la experiencia que le acompaña con un kit que espolea sus capacidades. Viene con un rig para grabar vídeo de forma más estable y profesional, una funda que incorpora una empuñadura como las cámaras de fotografía clásicas y un increíble teleobjetivo de 400 mm para sacar hasta el último detalle, sin importar lo lejos que esté el sujeto.

Es un cambio de concepto en cómo se entiende un teléfono. Busca marcar una nueva era en fotografía y vídeo móvil. Esa es la ambición del VIVO X300 Ultra.

Su ambición a todos los niveles también se traslada en el precio, pues el dispositivo —con todos los accesorios incluidos— sale al mercado por 2.399 euros, alto nivel con el que aspira a que los fotógrafos y videógrafos apuesten por esta solución en su trabajo diario.

Es un reto, pero VIVO tiene todos los mimbres. Para comprobar hasta dónde es capaz este teléfono y si merece la pena, en EL ESPAÑOL - El Androide Libre lo hemos probado durante las últimas semanas.

Diseño alrededor de la cámara

Si hay un protagonista claro en el X300 Ultra es, sin duda, su cámara. Todo está diseñado alrededor de ella. Tanto en diseño como en experiencia.

Está concebido para los creadores de contenido que quieren dejar de depender de una cámara dedicada.

VIVO X300 Ultra, el móvil que desafía los límites de la fotografía

El protagonismo absoluto es para un módulo trasero enorme donde conviven tres sensores firmados por ZEISS, todos con estabilización óptica, y donde los 200 megapíxeles dejan de ser reclamo de marketing para convertirse en herramienta real. Un enorme sensor presente tanto en la cámara principal como en el super teleobjetivo. Por su parte la cámara ultra angular que culmina el trío fotográfico trasero es de 50 megapíxeles siendo capaz de grabar en 8K. Igualmente, la cámara delantera también dispone de un sensor de 50 megapíxeles.

El VIVO X300 Ultra es una bestia sobre el papel, que se confirma en el momento que comienzas a fotografiar con él. Es tan bueno que es casi adictivo.

Es preciso, detallado, fluido y con una buena calibración de colores. Dispone de una consistencia y solidez necesaria para servir a los usuarios profesionales, pero al mismo tiempo dispone de la rapidez y sencillez para rendir con excelencia para cualquier usuario. Es divertido hacer fotos con él y su resultado es muy bueno. Todo gira en torno a dar capacidades al juego creativo.

Hay modos de retrato, nocturno, urbano, comida, cámara lenta, timelapse e incluso fotografía submarina. Se nota la mano de ZEISS y las capacidades para subir el nivel en modos Pro.

VIVO X300 ULTRA Chema Flores

Precisamente, la subida de nivel se dispara con el uso de accesorios que trae este X300 Ultra.

Destaca por encima de los demás el teleobjetivo extensor ZEISS Gen 2 Ultra de 400 mm, que llega para dejar claro que no se trata de un complemento anecdótico. Es una invitación a usar el móvil como tele largo en situaciones concretas, donde necesitas rendimiento de verdad: en escenas de deporte, fauna o conciertos. Momentos en los que quien sujeta la cámara no puede tener lugar a error y se la juega para sacar partido al verdadero potencial del móvil.

Aunque de grandes dimensiones, lo que no invita a llevarlo siempre encima, es fácil de colocar y es ideal para echarlo al bolsillo cuando sepamos que vamos a utilizarlo, en excursiones, viajes o eventos. Además de su facilidad de uso, es realmente divertido disparar con él. Te sientes un verdadero paparazzo siendo capaz de inmortalizar escenas que —directamente— serían imposibles de realizar con cualquier otro teléfono del mercado. Marca un antes y un después. Y lo hace muy bien.

VIVO X300 ULTRA Chema Flores

En su ánimo de elevar la experiencia de fotografía, entre los accesorios complementarios incorpora una empuñadura denominada Imaging Grip. Si te gusta hacer fotos con las cámaras de siempre estás de enhorabuena ya que las sensaciones son como usar un modelo tradicional. No sólo permite sujetar el móvil de forma más parecida a una cámara de fotos, sino que podremos disparar, poner el flash o hacer zoom directamente desde ahí.

También cuenta con un anillo para trípode, pensando en ser útil para quien ya trabaja con rigs y accesorios. Que no sea sólo sacar el móvil del bolsillo y disparar, sino que pueda incorporarlo como herramienta en su dinámica de trabajo.

La apuesta fuerte de este teléfono no es sólo en fotografía, sino también en vídeo. Además de venir con un estabilizador para hacer producciones de alto nivel. VIVO ha conseguido disparar su nivel.

Uno de los grandes puntos a favor no es sólo la grabación en 4K, sino la versatilidad para hacerlo. Ya que logra inmortalizar vídeo con esta exigencia en multifocal a 120 fps. Una capacidad que cambia las reglas. Permite cambiar de focal al instante sin cortes ni saltos bruscos de exposición, lo que abre un abanico de posibilidades a los creadores pro pensando narrativas y piezas más trabajadas que el típico clip para redes.

A eso se suma la grabación Log de 10 bits, que abre la puerta a una edición de color seria en programas como DaVinci o Premiere y coloca al móvil en un territorio más cercano a las cámaras de cine compactas que a un smartphone al uso.

En la práctica, la sensación es que tenemos un smartphone entre las manos que supera en capacidades a lo que somos capaces de hacer con él. Podemos lograr planos muy estables incluso haciendo zoom a mano alzada y en una coherencia de color entre lentes que marca distancia frente a otros modelos Android.

Vivo X300 Ultra Chema Flores El Androide Libre Barcelona

La cámara frontal tampoco se queda corta. Los 50 megapíxeles rinden con nota (también en 4K) y va más allá de salir bien en videollamadas. Es ideal para crear contenido en directo para redes o para hacer reels en cualquier instante.

Premium, contundente y potente

Un contra que se le puede encontrar a este teléfono es que esa cámara gigante y tan capaz hay que meterla en algún sitio.

El VIVO X300 Ultra es grande y robusto, con un módulo de cámaras circular que sobresale del cuerpo más de 5,6 mm, ya que sólo el módulo de cámara resulta más abultado que el grosor mínimo del iPhone Air. Su grosor total es ligeramente por debajo de los 9 mm (8,87 mm) y pesa unos 233 gramos.

Pese a sus grandes dimensiones y peso es un teléfono que te acostumbras pronto a manejar ya que sus terminaciones premium y buenas sensaciones en la mano invitan a usar todo el tiempo. Es ergonómico y agradable.

VIVO X300 ULTRA Chema Flores

La certificación IP68 e IP69 aporta tranquilidad extra frente a agua y polvo y usarlo en condiciones adversas nos permitirán sacar mejores fotografías.

Una de las ventajas de estas grandes dimensiones es poder montar una pantalla de 6,82 pulgadas de alto nivel. Este panel con resolución de 2K y 4.500 nits de brillo no sólo permite consumir contenido cómodamente en cualquier parte, sino que su equilibrio de color hace que sea ideal para su principal cometido: fotografía y vídeo.

La experiencia de uso es especialmente fluida gracias a los 144 hz de tasa de refresco de la pantalla y también a la buena optimización de OriginOS 6 sobre Android 16. Pero el VIVO X300 Ultra es todo potencia pura.

VIVO X300 ULTRA Chema Flores

Monta el potentísimo Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm, capaz de mover sin problema la grabación en alta resolución, el procesado de imagen y cualquier juego que le eches. Es una bestia apoyada por una generosa RAM de 16 GB y un almacenamiento de 1 TB, más propio de un portátil que de un móvil. La declaración de intenciones es obvia: no hay concesiones, aunque grabes en 8K.

La batería también aguanta largas jornadas de trabajo. Con 6.600 mAh tenemos una enorme autonomía, así como incorpora un sistema de carga rápida de 100 W e inalámbrica de 40 W terminando de redondear la experiencia.

¿Me lo compro?

El VIVO X300 Ultra es un móvil ambicioso, que hace honor al apellido Ultra y se posiciona claramente al segmento más ambicioso del mercado.

Si buscas más que un smartphone una herramienta de trabajo con la que grabar vídeo, cuidar el color, jugar con focales y montar pequeños rodajes con el móvil como cámara principal, tiene sentido que lo pongas muy arriba en tu lista de prioridades.

VIVO X300 ULTRA Chema Flores

No sólo por todas las prestaciones y accesorios que trae, sino por el jugo que vas a ser capaz de sacarle con todos los complementos que incorpora.

Es especialmente útil el teleobjetivo externo de 400 mm. Al principio le veía poco sentido por abultar demasiado. Sin embargo, una vez te acostumbras a llevarlo en el bolsillo lo echas de menos cuando quieres hacer una foto lejana y no lo llevas.

Y es que este teléfono desafía al mismísimo Robert Capa, "si tus imágenes no son lo suficientemente buenas, no estás lo suficientemente cerca". Aquí tendremos la libertad de acercarnos todo lo que queramos sin necesidad de desplazarnos.

En suma, si lo que buscas es 'solo' un buen smartphone de gama alta para redes sociales, correo, fotos puntuales y poco más, probablemente gran parte de lo que ofrece se te quede largo. El tamaño, el peso y el foco tan marcado en la parte creativa hacen que no sea el móvil más equilibrado para todos, sino una herramienta muy potente para quien realmente la va a exprimir. Es en contexto donde la inversión tiene realmente sentido.