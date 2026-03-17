Una cámara versátil y una gran batería en un extraordinario gama media: he estado 15 días probando el Realme 16 Pro+

España es uno de los mercados donde la estrategia de crecimiento de las marcas asiáticas se pone a prueba con mayor intensidad, y Realme ha decidido jugar sus cartas de forma directa con su nuevo terminal.

El Realme 16 Pro+ 5G llega con la intención de ocupar un espacio que antes parecía reservado a la gama más alta, pero manteniendo un precio que busca atraer a quienes miran con lupa la relación entre lo que pagan y lo que reciben.

La apuesta se centra en el apartado fotográfico, la batería y la resistencia. Exactamente las tres cosas que más importan a los compradores españoles, junto con la pantalla.

Este terminal es una alternativa directa del VIVO V70 que ha sido anunciado hace poco y de modelos como los Galaxy A de Samsung, o del Pixel 10a.

La idea de Realme es ofrecer un móvil muy redondo pero a un precio ajustado, de unos 500 euros. De hecho, este Realme 16 Pro+ cuesta unos 430 euros en su versión de 8 GB de RAM y 256 GB de memoria interna.

Un diseño particular

Con el Realme 16 Pro+, la compañía intenta consolidar una identidad propia, alejándose de los diseños genéricos para adoptar una estética que ellos denominan Urban Wild.

Es un dispositivo que se siente robusto en la mano, con un peso de 203 gramos que se justifica por lo que guarda en su interior.

La certificación IP69 es un detalle que merece mención, ya que ofrece una resistencia al agua y al polvo superior a lo que solemos ver en su categoría de precio.

Además, la parte trasera destaca por un acabado en imitación de piel que le sienta muy bien al tacto y con un módulo de cámara que no sobresale mucho, lo que se agradece en un terminal tan enfocado a la fotografía como este.

Rendimiento de gama media

El procesador de este dispositivo es el Snapdragon 7 Gen 4 de Qualcomm. Es una elección lógica y equilibrada para un terminal que quiere ser rápido sin disparar el consumo energético ni el precio.

Fabricado en un proceso de 4 nanómetros, el chip maneja con soltura las tareas cotidianas. La apertura de aplicaciones es instantánea y la multitarea no presenta retardos evidentes, apoyada por una memoria RAM LPDDR5X de hasta 12 GB que puede ampliarse mediante RAM virtual.

Realme 16 Pro+ Alvarez del Vayo El Androide Libre

Para los usuarios que buscan jugar, la GPU Adreno integrada cumple con solvencia. No llega a las cotas de la serie 8 de Snapdragon, pero permite ejecutar títulos exigentes con una tasa de fotogramas estable.

El sistema de refrigeración interna parece hacer su trabajo, evitando que el dispositivo se vuelva incómodo de sostener tras media hora de actividad.

Es un rendimiento sólido, predecible y eficiente, que es exactamente lo que se busca en esta gama. No hay saltos ni caídas de rendimiento inesperadas, lo que transmite una sensación de fiabilidad que el usuario agradecerá con el paso de los meses.

Pantalla muy decente

Si hay un elemento que llama la atención nada más encender el teléfono es su panel AMOLED de 6,8 pulgadas. La resolución 1.5K (1280 x 2800 píxeles) ofrece una nitidez excelente, pero lo que realmente destaca es el brillo máximo.

Realme 16 Pro+ Alvarez del Vayo El Androide Libre

Alcanzar picos de 6.500 nits es una cifra que suena casi irreal, pero en exteriores, bajo la luz directa del sol, la visibilidad es total.

No hay que forzar la vista ni buscar sombras; la pantalla simplemente se impone a la luz ambiental. La tasa de refresco de 144 Hz aporta una fluidez visual que se nota especialmente al hacer scroll en redes sociales o al navegar por los menús del sistema.

Eso sí, el diseño del panel cuenta con una curvatura 3D que Realme denomina HyperGlow, aunque las pantallas curvas siempre generan debate por los posibles toques accidentales.

Realme 16 Pro+ Alvarez del Vayo El Androide Libre

La reproducción de color es vibrante, con una cobertura del 100% del espacio DCI-P3, lo que asegura que el contenido multimedia se vea con la fidelidad necesaria.

Además, cuenta con certificaciones para reducir la fatiga ocular, algo fundamental si tenemos en cuenta la cantidad de horas que pasamos frente al cristal. Es, sin duda, una de las mejores pantallas que se pueden encontrar hoy día fuera del segmento premium.

Apostando por la cámara

El apartado fotográfico está liderado por un sensor principal de 200 Mpx. Es el Samsung HP5, un captador que destaca por su capacidad para recoger detalle incluso en situaciones de luz compleja.

Realme 16 Pro+ Alvarez del Vayo El Androide Libre

El procesado de imagen de Realme ha madurado, evitando ahora esa saturación excesiva que veíamos en modelos de hace un par de años.

Las fotos diurnas son equilibradas, con un rango dinámico amplio que respeta las sombras y las luces altas. Pero el verdadero protagonista es el teleobjetivo de 50 Mpx con zoom óptico de 3.5 aumentos.

Este sensor permite acercarse a los sujetos sin perder nitidez, algo que suele ser el punto débil de la gama media. Los retratos con esta lente tienen un desenfoque natural y un recorte preciso, gracias en parte a los algoritmos de inteligencia artificial que trabajan en segundo plano.

El gran angular de 8 Mpx cumple su función para paisajes o fotos de grupo, aunque lógicamente no llega al nivel de detalle de los otros dos sensores. Y se nota bastante en el detalle, tanto de día como de noche.

En condiciones nocturnas, el modo noche logra rescatar luz sin generar un ruido excesivo, manteniendo texturas que otros terminales suelen emborronar. Pero en vídeo la trepidación es alta, algo que pasa incluso de día.

La cámara frontal de 50 Mpx nos da buenas fotos, pero el vídeo trepida bastante de noche e incluso de día, en algunas situaciones, no es tan bueno como nos gustaría si nos estamos moviendo.

El Realme 16 Pro+ es un móvil que tiene una cámara decente para lo que cuesta, y muy versátil, eso hay que concedérselo. Servirá para el usuario medio, incluso para alguno más exigente.

Eso sí, la trepidación del vídeo y la falta de detalle del ultra gran angular hacen que la nota global caiga un poco. Con todo, tiene mejor sistema fotográfico que la mayoría de móviles de su competencia.

Gigantesca batería

Hablar de la batería de este Realme es hablar de su característica más distintiva. Han conseguido integrar una celda de 7.000 mAh en un cuerpo que no resulta excesivamente grueso.

Es una capacidad masiva que redefine lo que podemos esperar de un teléfono en términos de autonomía.

Realme 16 Pro+ Alvarez del Vayo El Androide Libre

En un uso normal, llegar a los dos días de uso es perfectamente factible. Incluso para usuarios muy intensos que graban vídeo, juegan y usan navegación GPS, terminar el día con un porcentaje cómodo de batería es la norma.

La carga rápida de 80W hace que no nos penalice el tamaño de la batería. Aunque no es la carga más rápida del mercado, es capaz de llenar una celda tan grande en un tiempo razonable.

No necesitas dejar el teléfono enchufado toda la noche; con un rato por la mañana tienes energía suficiente para toda la jornada.

La gestión energética del Snapdragon 7 Gen 4 ayuda a que esos 7.000 mAh cundan todavía más. Es una sensación rara dejar de mirar el icono del porcentaje de batería con preocupación cada vez que salimos de casa.

Interfaz pulida

El Realme 16 Pro+ 5G viene de serie con Realme UI 7.0, una capa de Android basada en Android 16. La capa de personalización ha ido puliéndose con el tiempo, buscando un equilibrio entre funciones añadidas y limpieza visual.

Se nota claramente que ahora es muy parecida, si no idéntica, a Color OS de OPPO. Sigue habiendo algunas aplicaciones preinstaladas que sobran, pero la mayoría se pueden eliminar o desactivar sin problemas.

Realme 16 Pro+ Alvarez del Vayo El Androide Libre

La fluidez del sistema es notable, y las opciones de personalización permiten adaptar la estética a los gustos de cada uno sin complicaciones.

Se han incluido funciones de inteligencia artificial para mejorar la productividad, como la edición rápida de fotos o la gestión inteligente de la memoria para que las aplicaciones más usadas estén siempre listas para abrirse.

Es una interfaz predecible, fácil de usar y que no entorpece la experiencia del usuario, algo que se valora positivamente en el día a día.

¿Me lo compro?

Este terminal se posiciona como una opción muy robusta para quien busque tres cosas fundamentales: una pantalla que luce, una autonomía que se salga de lo común y un sistema de cámaras versátil.

Realme 16 Pro+ Alvarez del Vayo El Androide Libre

No es un dispositivo que intente inventar nada nuevo, sino que perfecciona los puntos donde el usuario medio suele encontrar carencias.

La combinación de los 7.000 mAh con el zoom periscópico lo coloca en una posición de ventaja frente a competidores directos que suelen recortar en batería o en lentes secundarias.

Si tu presupuesto se mueve en el rango de los 500 euros y priorizas la duración de la batería por encima de todo, la respuesta es afirmativa. Es un teléfono equilibrado, con un diseño que se siente bien construido y una resistencia IP69 que aporta tranquilidad.

Realme ha demostrado que sabe leer las necesidades del mercado y ha entregado un producto que cumple con lo que promete sin adornos innecesarios. Es una compra racional para quien quiere un dispositivo que funcione bien en todas las situaciones sin tener que pagar el peaje de los precios de la gama alta.