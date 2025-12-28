Probamos el OPPO Find X9, un gama alta que baja de precio y ahora es incluso más recomendable

Hace unas semanas pudimos analizar el nuevo OPPO Find X9 Pro, un móvil con una batería impresionante y un sistema de cámaras que lo posiciona como uno de los mejores del mercado.

De hecho, el popular youtuber MKBHD le ha dado el premio al móvil con la mejor cámara del año.

Pero su precio de 1.299 euros ha hecho que no sea adecuado para todos los bolsillos, por mucho que sea un móvil excepcional. Y ahí es donde entra su hermano pequeño, el OPPO Find X9.

Este terminal es un móvil también de gama alta, algo más compacto, y con algunas prestaciones recortadas, pero teniendo en cuenta que ahora se puede comprar de forma promocional por 899 euros, se coloca como una alternativa muy interesante.

A partir del 26 de diciembre este terminal baja su precio, temporalmente, 100 euros, desde los 999 euros que cuesta de manera oficial.

Elegante y refinado

Este modelo es ligeramente más compacto que su hermano mayor, pero no deja de tener una pantalla de 6,59 pulgadas, aunque es cómodo, con un peso solo ligeramente por encima de los 200 gramos.

El acabado trasero es mate, no atrapa las huellas y, junto con el módulo de cámara, hacen que, en conjunto, sea un móvil muy elegante y discreto a la vez.

VIDEO

El marco de aluminio tiene un tacto agradable, y el terminal está certificado con los estándares IP66, IP68 e IP69, lo que garantiza cierta resistencia.

Eso sí, en este caso, aunque tenemos botón de acción o de IA, no tenemos el de cámara. A este botón, configurable, se añaden los tres botones de siempre, los dos de volumen y el de encendido.

OPPO FIND X9 Álvarez del Vayo El Androide Libre

La potencia del dispositivo, dirigida por el MediaTek Dimensity 9500, 12 GB de RAM y 512 GB de memoria interna, es enorme. Además, el buen hacer de Color OS hace que las transiciones, las animaciones y el uso de cualquier app sea instantáneo.

Incluso podemos conectarlo con ordenadores con la suite de escritorio de la empresa, lo que nos permite usar el móvil desde un ordenador Mac o PC con Windows.

Buen sistema de cámaras

Un apartado en el que destacan los nuevos OPPO es en las cámaras. Este modelo usa un sistema de triple cámara trasera de 50 Mpx, con una calidad buena, la esperada en este rango de precios.

La colaboración con Hasselblad se agradece, pero es cierto que no llegamos a los niveles del modelo Pro. No solo en el zoom, lo cual es lógico ya que tiene menos resolución y otro sensor, sino también en el resto.

OPPO FIND X9 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Eso sí, con todo, es un móvil que en fotografía está perfectamente equipado para ser un móvil que destaca, y que cumple para el usuario al que se enfoca, el que busca una buena cámara, aunque no el modelo más caro.

Donde sí que vemos margen de mejora es en la trepidación de los vídeos a la hora de grabar de noche, porque se nota. Especialmente en la cámara delantera.

Esto es una crítica, sí, pero es cierto que se la podemos hacer también a la mayoría de móviles del mercado, con muy pocas excepciones.

Gran autonomía

Al ser un móvil más compacto OPPO ha usado una batería más pequeña. Bueno, quizás no podamos usar ese adjetivo con esta pila.

OPPO FIND X9 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Tenemos nada menos que 7.025 mAh, lo que convierte este móvil en uno de los que más autonomía tiene del mercado español. Sobre todo con su peso y tamaño.

Es fácil andar entre los dos y tres días de autonomía, y a la hora de recargar, no hay problemas, porque por cable la velocidad llega a los 80 W y de manera inalámbrica a los 50 W.

OPPO FIND X9 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Esta es una de las grandes virtudes de este modelo, y aunque no sea tan impresionante como la de su hermano mayor, la autonomía del OPPO Find X9 deja en ridículo a la inmensa mayoría de smartphones de otras marcas.

¿Me lo compro?

Estamos empezando a ver cómo las marcas de móviles posicionan a sus terminales Pro en el entorno de los 1.200 o 1.300 euros.

OPPO FIND X9 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Es un dinero considerable, hasta hace poco reservado a los modelos Ultra. Y sí, es cierto que esos terminales son la joya de la corona para muchas empresas, pero la realidad es que a muchos usuarios no les hace falta tanto.

El OPPO Find X9 se posiciona como un móvil de gama alta con un precio más adecuado, aunque sea un precio alto teniendo en cuenta el gasto medio del español promedio.

Esta ligera bajada de precio lo hace más competitivo frente a modelos como el POCO F8 Ultra o el Realme GT8 Pro, dos móviles más potentes pero con un sistema fotográfico que no llega a la altura de este.