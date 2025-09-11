He visto el hogar inteligente de Samsung que usa la IA para ahorrar tiempo: así es el futuro de la tecnología en casa

Tradicionalmente, el IFA siempre ha sido un evento en el que Samsung ha sido bastante protagonista, puesto que la compañía siempre ha lanzado bastantes cosas en el evento celebrado en Berlín.

Este año, la compañía coreana ha vuelto a la carga con lanzamientos tan importantes como las nuevas Samsung Galaxy Tab S11 o el esperado Samsung Galaxy S25 FE, dispositivos que pasan a formar parte de la gama alta del catálogo de la firma.

Sin embargo, no han sido las únicas novedades que la compañía ha presentado oficialmente, ya que también se han revelado otros, como su vitrocerámica con campana de extracción o sus nuevos altavoces de torre.

Más allá de lo novedoso de estos lanzamientos, una de las claves más importantes de Samsung en este IFA de Berlín ha sido Vision AI, una tecnología que hace que los dispositivos del hogar estén interconectados.

No solo eso, sino que además permite que funcionen de forma inteligente y automática para hacer más fácil la vida del usuario, y no solo de este, sino de cualquiera que se encuentre en el hogar, sea una persona o una mascota.

A esto va a ayudar, Bixby, el asistente de la compañía que es más inteligente que nunca y que entiende mejor que nunca el lenguaje natural.

Ahora, este cobra más importancia a la hora de gestionar el hogar y de recibir órdenes del usuario. Comprende el contexto cuando escucha al usuario, y tiene en cuenta lo que hay en la pantalla.

De esta forma que se le puede preguntar por cualquier película o serie, entre otras novedades que lo hacen protagonista de uno de los mejores ecosistemas que hay para el hogar.

Solución inteligente y cómoda

Muchas veces, lo mejor de la tecnología es precisamente no tener que utilizarla. Que los dispositivos sean capaces de cumplir su función de forma autónoma y de regular su funcionamiento solos los vuelve aún más útiles de lo que ya son.

La IA ha llegado precisamente para potenciar esto, y con Vision AI, los dispositivos de Samsung se vuelven más útiles que nunca. Precisamente por su capacidad de comunicarse entre sí para funcionar.

Los dispositivos de Samsung para el hogar ahora se entienden como un conjunto que funciona en sintonía para hacer la vida del usuario más sencilla. Todo ello sin comprometer en ningún momento la seguridad.

Lavadora inteligente de Samsung Jacinto Araque El Androide Libre Berlín

Y es que, la compañía ha anunciado que ha alcanzado la certificación diamante en seguridad por parte de UL Solutions para sus productos inteligentes en el hogar. Es la calificación más alta del programa.

Todo ello con el televisor como uno de los dispositivos centrales del ecosistema, que en los nuevos modelos, cuenta con micrófono en el mando y acceso directo a Bixby. La idea es que las funciones del televisor vayan más allá de reproducir contenido.

Este se convierte en el centro neurálgico del hogar conectado, sin perjuicio de que también se pueda acceder a todos los controles de este mediante el móvil.

Samsung cuenta con una gran cantidad de electrodomésticos que pueden formar parte de este ecosistema, como sus aspiradores, neveras, lavadoras o aires acondicionados.

¿Qué puede hacer?

Lo primero que hay que tener en cuenta de estos nuevos dispositivos de Samsung es que cuentan con la ayuda de la inteligencia artificial para desempeñar sus funciones, pero donde esta cobra más sentido es en la comunicación entre dispositivos de la que hablábamos antes.

Por ejemplo, sus televisores, más allá de sus propias funciones de IA, son capaces de dejar el micrófono activo cuando el usuario sale de casa para detectar si el perro está ladrando.

En caso de que sea así, es posible dejar programado un vídeo de YouTube para intentar que este se calme, o incluso mandar al robot aspirador para poder ver lo que sucede a través de su cámara.

Todo esto se lleva a cabo de forma automática, y el usuario recibe mientras tanto una notificación en su móvil para avisarle de la situación.

Cuidado de mascotas en Samsung Jacinto Araque El Androide Libre Berlín

Son los propios electrodomésticos los que detectan el problema, ofrecen la solución y avisan al usuario para que se entere, pero sin necesitar que este intervenga.

Hay ocasiones en las que el mando del televisor se cuela por el hueco del sofá o que simplemente no se encuentra porque otra persona lo ha dejado fuera de su sitio.

Al igual que es posible utilizar la aplicación de Smart Things para controlar la tele, esta posibilidad ahora también se ha integrado en algunos relojes de la compañía.

Tras enlazarlos será posible señalar en el televisor a mano alzada el punto en el que se quiere pulsar y chasquear los dedos para hacerlo, una forma aún más rápida para poder moverse por la interfaz y empezar a reproducir contenido.

Aire acondicionado Wind Free de Samsung Jacinto Araque El Androide Libre Berlín

El anillo inteligente de Samsung también tiene cosas que decir en este sentido. Si el aire acondicionado se encuentra activo y el anillo detecta que el usuario está dormido, la temperatura se estabilizará para evitar que haga demasiado frío.

Además, gracias al sistema de Samsung las levas se levantarán solas para que no siga saliendo un gran flujo de aire, aunque se podrá regular ligeramente la temperatura gracias a los pequeños agujeros con los que cuenta esta.

Tu casa será más inteligente que nunca

Las posibilidades que van a ofrecer estos dispositivos son enormes, pero hay que tener en cuenta que para poder aprovecharlos al máximo será necesario contar con el ecosistema de Samsung, algo con lo que la marca quiere poner en valor sus dispositivos.

De ser así, hasta su nevera será capaz de ofrecer funciones de IA. Gracias a la cámara interna con la que cuenta será posible examinar qué hay dentro sin abrirla, para ahorrar energía.

Nevera Bespoke AI de Samsung Jacinto Araque El Androide Libre

La propia nevera será capaz de determinar cuáles son los alimentos que se compran de forma habitual y apuntarlos en la lista de la compra cuando se agoten.

Aun con esto, los primeros pasos de Samsung con Vision AI pintan muy bien y promete ser uno de los mejores ecosistemas Android para el hogar, sobre todo por la comodidad que ofrece.

Contar con una sola aplicación para controlar todos los aspectos de la casa inteligente y que los dispositivos son capaces de comunicarse entre sí puede hacer que en muchos casos el usuario ni siquiera tenga que usar el móvil para cambiar ciertos parámetros.

Además, los dispositivos de la marca contarán con varios programas que utilizando la inteligencia artificial serán capaces de cambiar el funcionamiento de los dispositivos para hacerlo más eficiente y conseguir ahorrar algo de dinero.