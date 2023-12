Probamos el reloj Wear OS con WhatsApp que llevamos años pidiendo: análisis del Xiaomi Watch 2 Pro

La decisión que tomó Google hace dos años de renovar su apuesta por los relojes inteligentes ha demostrado ser la correcta. El lanzamiento en España del Xiaomi Watch 2 Pro, con un precio de 269,99 euros, demuestra que los usuarios de Android demandan una experiencia a la altura del Apple Watch.

Desde el lanzamiento de Wear OS 3, el mercado de los wearables se ha revitalizado, algo que se ha notado no sólo en los dispositivos basados en el sistema de Google; también en los de la competencia, que ya no ha podido dormirse en los laureles. Aunque los Samsung Galaxy Watch fueron la referencia inicial de este renacimiento de Wear OS, desde entonces varias compañías han apostado por las nuevas versiones de este sistema.

Ahora le toca el turno a la marca que realmente estábamos esperando: Xiaomi. Este lanzamiento en España representa un gran paso adelante para Wear OS, y es la demostración de que la plataforma tiene futuro. Y es que hay que recordar que Xiaomi ya tiene su propio sistema operativo para wearables, y que en China ya ha lanzado un reloj con su nuevo HyperOS. Entonces ¿por qué lanzar ahora uno basado en Wear OS? Por que la gente lo pide, y por buenos motivos.

Reloj Xiaomi con Wear OS

Esas palabras, “Reloj Xiaomi con Wear OS” hasta no hace mucho eran un sueño, que ahora se ha hecho realidad. Sí, los modelos lanzados por Samsung, Ticwatch y el resto de los fabricantes que han apostado por la plataforma son muy buenos y totalmente recomendables; pero no podemos subestimar la popularidad de Xiaomi, ni su maestría en el equilibrio entre la calidad y el precio. Este Xiaomi Watch 2 Pro es más barato que la competencia; aunque la diferencia en PVP no sea increíble, sigue suponiendo una inversión inferior, especialmente si aprovechamos alguna de las habituales ofertas de la marca. Por ejemplo, en el pasado Black Friday ya era posible encontrar este reloj rebajado en algunas tiendas. Si buscamos el reloj Wear OS más económico, realmente podemos dejar de leer. Pero por supuesto, esa no es toda la historia.

Por que Xiaomi ya no es la marca barata que fue en sus inicios en España, hace ya seis años; últimamente ha intentado deshacerse de esa imagen, tal vez temiendo que los consumidores asocien ‘barato’ con ‘malo’. Por eso, que el Watch 2 Pro sea el más barato no significa que tenga poco valor. Eso es evidente en cuanto lo sacamos de la caja y nos fijamos en su caja de acero inoxidable con esfera de 46 mm, que consigue alcanzar un nivel de calidad más propio de relojes caros. La sensación de calidad se refuerza en la unidad que hemos probado, ya que viene con una correa de cuero marrón con un diseño muy elegante y original en comparación con lo que se suele ver en este sector. Sin ser un fanático del cuero, me ha resultado muy fácil apreciar el toque de calidad que aporta; además, podemos optar por una versión con caja negra y correa de fluorocarbono negra que parece más sutil.

El Xiaomi Watch 2 Pro ofrece una buena sensación de calidad Adrián Raya El Androide Libre

La sensación de calidad se extiende a los controles. Aquí destaca la presencia de una corona rotativa como las de los relojes clásicos, aunque a mí me haya dado sensaciones enfrentadas. Por una parte, es fácil de usar, permitiendo deslizar por menús de manera rápida y sin usar la pantalla táctil, pero por otra, no me ha gustado que no ofrezca nada de resistencia, por lo que muchas veces me paso de la opción que quería. He comprobado que la vibración al usar la corona sólo se usa en algunas apps, algo que me extraña porque ayuda mucho. A la corona le acompañan dos botones laterales que ofrecen una buena sensación táctil y que ofrecen acceso rápido a la multitud de funciones del reloj. Pese a contar con tantos controles físicos, el Watch 2 Pro ofrece una resistencia de 5 ATM, lo que lo hace apto para la natación y el buceo de baja profundidad.

Apps en tu reloj

La experiencia de uso del Xiaomi Watch 2 Pro es excepcional, y supone un salto respecto a generaciones anteriores de relojes Wear OS. Ha sido capaz de responder a muchas de mis quejas sobre el sistema, aunque no a todas, y lo ha conseguido siguiendo el concepto original de Google de manera muy cercana.

El Xiaomi Watch 2 Pro está basado en Wear OS 3.5; aunque no se trata de la última versión, Wear OS 4, ya cuenta con muchas de las ventajas que ofrece la plataforma, y que serán especialmente útiles si usamos un móvil Android. Por ejemplo, la posibilidad de instalar apps como WhatsApp, Google Maps o Spotify, con conexión con las apps de Android para ofrecer una experiencia adaptada, pero muy parecida a la del móvil.

El Xiaomi Watch 2 Pro ofrece acceso a la Play Store y las apps de Google Adrián Raya El Androide Libre

En efecto, en este reloj tenemos acceso a la Play Store de Google, con acceso a algunas de las apps más populares. Aunque evidentemente la lista de apps disponibles no es tan larga como en los móviles, algunas inclusiones me han sorprendido y demuestran que la plataforma está ganando adeptos. La Play Store abre la puerta a muchas funciones que hasta no hace mucho no tenían sentido en un reloj, como poder leer y responder a correos electrónicos, comprobar la ruta en Maps, grabar audios, controlar nuestro hogar inteligente, o ver vídeos.

Evidentemente, la experiencia cambia mucho dependiendo de la app, pero ya se aprecian detalles interesantes; por ejemplo, Spotify fue capaz de detectar que tenía la app instalada en mi móvil y me permitió iniciar sesión sólo con pulsar un botón. Y WhatsApp no sólo me permitió leer los mensajes de mis chats, también pude enviar audios de WhatsApp usando el micrófono integrado del reloj.

WhatsApp funciona en el Xiaomi Watch 2 Pro y permite enviar audios Adrián Raya El Androide Libre

La pantalla AMOLED de 1,43 pulgadas del Xiaomi Watch 2 Pro es ideal para esta experiencia; la resolución de 326 ppp es lo suficientemente buena para leer texto y ver imágenes con claridad. El brillo es lo suficientemente elevado como para usar el reloj en días soleados sin problemas, y no he tenido dificultad en leer las notificaciones de mi reloj de un vistazo mientras iba por la calle.

Wear OS ha madurado

Con la versión Wear OS 3.5, por fin se nota que la plataforma ha madurado y ha encontrado su sitio en el mercado. La interfaz está bien diseñada y es fácil encontrar lo que necesitamos. Lo único que me confundió momentáneamente es que las notificaciones aparecen al deslizar desde arriba y no desde abajo como en otros smartwatches; al deslizar desde abajo encontraremos el panel de control, con acceso a funciones básicas como el modo avión o la pantalla siempre encendida.

Si deslizamos a la izquierda o a la derecha, encontraremos funciones relacionadas con la salud y ayuda. Al pulsar el botón derecho superior abriremos el modo de entrenamiento, y al pulsar el inferior accederemos a las últimas apps abiertas. Al pulsar la corona se abre la vista de apps instaladas, y si la mantenemos pulsada se abrirá el Asistente de Google, que podemos usar con la voz. Es difícil perderse, porque pulsar la corona siempre nos devuelve a la pantalla de inicio, la esfera de reloj.

El acceso a la Play Store de Google es un gran punto a favor del Xiaomi Watch 2 Pro Adrián Raya El Androide Libre

En ningún momento eché de menos más potencia, aunque sí que noté ‘saltos’ muy puntuales al usar la interfaz y momentos en los que las apps tardaron un par de segundos en cargar; pero es mucho mejor que la experiencia que he tenido con relojes Wear OS de pasadas generaciones. La clave para este rendimiento no está sólo en el sistema, también en el procesador Snapdragon W5+ Gen 1; es básicamente el mismo chip usado en el Google Pixel, un reloj que cuesta 130 euros más. Xiaomi ha instalado 2 GB de memoria LPDDR4X, además de 32 GB de almacenamiento interno.

Lamentablemente, el Xiaomi Watch 2 Pro sufre del mismo problema que todos los relojes Wear OS: el consumo de la batería. Aunque es cierto que se han obtenido importantes avances, sigue siendo la cruz que llevan todos los relojes que optan por este sistema operativo. He sido incapaz de obtener mucho más de dos días de uso con este reloj, lo cual parece bueno, pero es una cifra que se reduce a la mitad, o menos, en cuanto nos ponemos a usar apps o funciones avanzadas de entrenamiento. Y por supuesto, la pantalla siempre encendida es útil, pero debes usarla sabiendo que se va a ‘comer’ la batería. Es una situación algo frustrante, especialmente cuando otros sistemas obtienen una duración muy superior con funciones semejantes, pero en este caso poca culpa tiene Xiaomi.

El Xiaomi Watch 2 Pro permite usar todo tipo de esferas de reloj Adrián Raya El Androide Libre

De hecho, lo único que puedo criticar a Xiaomi es que no se nota que este sea un reloj de su marca; lo cual es algo positivo o negativo dependiendo de tus gustos. Lo que sí encontrarás es mucha presencia de Google, con apps como Google Maps, Wallet y Assistant ya preinstaladas. El único toque original de Xiaomi está en las esferas de reloj, aunque al menos estas me han gustado mucho y cuentan con versiones adaptadas para cuando activamos la pantalla siempre encendida.

Aparte de eso, el mayor trabajo de ‘software’ de Xiaomi se nota en las funciones de salud. Este reloj cuenta con todas las capacidades que uno podría esperar de un wearable moderno, incluyendo la monitorización de la frecuencia cardiaca y de los niveles de oxígeno durante todo el día. Otras funciones más avanzadas y que no se encuentran en otros relojes es la medición de la composición corporal, que cuantifica los niveles de grasa, agua, y hueso de nuestro cuerpo.

La app Mi Fitness ofrece acceso a todos los datos del reloj El Androide Libre

Aunque los datos de salud y ejercicio son accesibles desde el propio reloj, desde el móvil tendremos más información y contexto usando la app oficial Mi Fitness; que, por cierto, no es la misma app que usan o usaban el resto de relojes Xiaomi, aunque la migración de los datos es posible incluso si teníamos la app de Zepp (de cuando Amazfit hacía los relojes de Xiaomi). Desde la app podemos acceder a información más detallada de los datos de salud registrados por el reloj. El monitor de sueño, por ejemplo, se amplía mucho más incluyendo un ‘animal de sueño’ que encaja con nuestros hábitos; yo soy un koala, aparentemente. El GPS de doble banda también ha sido muy preciso, marcando exactamente el camino en el mapa aún sin llevar el móvil encima.

¿Me lo compro?

El Xiaomi Watch 2 Pro es uno de los mejores relojes Wear OS disponibles en España, y lo mejor es que también es de los que cuestan menos; aunque 269 euros no es ‘barato’ en comparación con otros smartwatches, sí lo es en comparación con modelos de Samsung, Google y Ticwatch basados en el mismo sistema.

Las alternativas, por lo tanto, son obvias. El Samsung Galaxy Watch 6 sigue siendo la referencia en Wear OS, y el que primero está recibiendo las novedades del sistema; mientras que Xiaomi no ha aclarado aún qué planes tiene para llevar Wear OS 4 a este reloj. Sin embargo, el Galaxy Watch ofrece una experiencia más ‘Samsung’, algo que no nos agradará si no tenemos uno de sus móviles ni usamos sus servicios.

El Xiaomi Watch 2 Pro es uno de los mejores relojes Wear OS disponibles en España Adrián Raya El Androide Libre

El Pixel Watch 2 ya está disponible en España, pero es bastante más caro y la experiencia pura de Google no difiere mucho de la que ofrece este Xiaomi, al menos sobre el papel. Por último, el Ticwatch 5 Pro es una opción menos popular, pero que en realidad considero el principal rival de este Watch 2 Pro al contar con un hardware muy similar y una experiencia más cercana a la de Google.

Con todo, si buscas un reloj Wear OS, dudo mucho que el Xiaomi Watch 2 Pro te decepcione, porque cumple con todo lo que podríamos esperar de un dispositivo semejante, convirtiéndose en una gran opción para dar el salto al sistema.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan