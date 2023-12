La sencilla acción para desactivar la función más odiosa del teclado de Google

Gran parte de los móviles Android utiliza de forma nativa Gboard, el teclado desarrollado por Google que integra algunas funciones relacionadas con plataformas de la compañía, como la de traductor. Sin duda, se trata de uno de los mejores teclados disponibles para descargar en Google Play, y cada cierto tiempo suele incluir nuevas funciones como el portapapeles.

Sin embargo, una de las opciones presentes en este teclado -- y en sus alternativas-- puede ser un auténtico quebradero de cabeza en muchas situaciones. Hablamos del corrector automático, cuya función es arreglar las posibles cerradas que el usuario cometa al escribir para enviar el texto de forma correcta.

Sin embargo, hay ocasiones en las que este no reconoce adecuadamente expresiones coloquiales o nombres propios, y en función de cómo esté configurado, puede que borre la palabra que has escrito y la cambie por otra sin que dé tiempo a reaccionar. Por suerte, es posible modificar esta opción para que no sea tan intrusivo, e incluso desactivarla.

Cómo cambiar el autocorrector

Hay ocasiones en las que la función de corrección automática del teclado de Google puede jugar malas pasadas y hace cambios en el texto que se ha escrito cuando ni siquiera es necesario. Esto no está mal cuando es una sugerencia, pero puedo llegar a ser muy molesto cuando cambia el texto sin preguntar.

El teclado integra una opción con la que precisamente permite desactivar esta característica o bien modificar su comportamiento. Para ello habrá que abrir el teclado y pulsar en su botón de ajustes, situado en la barra superior del mismo. Una vez allí, es necesario desplazarse hasta el apartado de corrección ortográfica.

Opciones Gboard El Androide Libre

Aquí se pueden encontrar todas las opciones relacionadas con esta característica, que no son pocas. Si se quiere apagar por completo la corrección automática solo hay que desactivar el interruptor con el mismo nombre. De esta forma, el móvil indicará que una palabra está mal escrita, pero no la cambiará automáticamente, sino que habrá que pulsar sobre ella y seleccionar una de las opciones sugeridas, o bien pulsar en la barra superior del teclado donde aparecen las sugerencias mientras se escribe.

Otra posibilidad es la de dejarlo activado, pero utilizando la opción de volver al estado anterior de la palabra cuando se pulsa el botón de borrar. Para hacerlo hay que activar la corrección automática y el apartado "Deshacer autoc. al retroceder". Esto hará que sea mucho más sencillo volver a la palabra que se había escrito antes de que el móvil la corrigiera automáticamente.

